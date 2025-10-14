Izrael zwrócił ciała niektórych Palestyńczyków

Doktor Sasnal o porozumieniu w sprawie Strefy Gazy: to wcale nie znaczy, że teraz będzie pokój na Bliskim Wschodzie Źródło: TVN24

Izrael nadal przetrzymuje setki ciał Palestyńczyków zabitych od 7 października 2023 roku, w tym zamachowców, którzy brali udział w ataku i późniejszych walkach między Izraelem a Hamasem.

Na mocy obowiązującego zawieszenia broni w poniedziałek Hamas uwolnił 20 żywych zakładników porwanych w trakcie ataku na Izrael 7 października 2023 roku. Byli to cywile porwani w trakcie muzycznego festiwalu: Evyatar David i Rom Braslavski, żołnierz Matan Angrest i mieszkańcy przygranicznego kibucu Eitan Horn. Tego dnia Hamas wydał też ciała czterech z 28 nieżyjących zakładników.

Również - zgodnie z porozumieniem - w poniedziałek Izrael zwolnił z więzień 1968 palestyńskich więźniów. Według planu, w tej grupie miało być 250 skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności (z tej grupy 154 zostało deportowanych do Egiptu) i ponad 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu.

Odnalezienie ciał "to jeszcze większe wyzwanie niż uwolnienie żywych"

Rzecznik Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Christian Cardon oświadczył we wtorek, że odnalezienie i przekazanie Izraelowi kolejnych ciał zakładników uprowadzonych przez Hamas jest "wielkim wyzwaniem".

- To jeszcze większe wyzwanie niż uwolnienie żywych - oświadczył Cardon, dodając, że może to potrwać wiele dni lub tygodni, a ciała niektórych mogą nigdy nie zostać odnalezione.

Agencja AP oceniła, że sprawa niewydanych ciał jest na liście najpilniejszych zagadnień związanych z pierwszą fazą izraelsko-palestyńskiego planu pokojowego.

Jeszcze jesienią 2023 roku - podczas pierwszych rozmów o rozejmie - Hamas twierdził, że część zakładników jest przetrzymywana przez frakcje palestyńskie, nad którymi nie sprawuje pełnej kontroli. Ponadto uprowadzeni z Izraela byli przekazywani i zmieniali miejsce pobytu, a walki w Strefie Gazy doprowadziły - wedle ocen ONZ - do zniszczenia lub uszkodzenia ponad 80 proc. budynków.

