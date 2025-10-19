Logo strona główna
Ten kraj ma stanąć na czele sił międzynarodowych w Strefie Gazy

Izraelskie wojsko przy granicy Strefy Gazy
Trump: jeśli Hamas nie przestanie zabijać w Strefie Gazy, wkroczymy i zabijemy ich
Źródło: Reuters
Na czele planowanych sił stabilizacyjnych w Strefie Gazy, które otrzymają także wsparcie Rady Bezpieczeństwa ONZ, ma stanąć Egipt - podał "Guardian". Według portalu Times of Israel, w skład sił międzynarodowych wejdą wojska Indonezji i Azerbejdżanu. W poniedziałek zaczną się rozmowy o drugiej fazie planu pokojowego dla Gazy.

Utworzenie międzynarodowych sił stabilizacyjnych (ISF) jest jednym z elementów drugiego etapu porozumienia o rozejmie w wojnie w Strefie Gazy. 10 października wstrzymano walki i od tego dnia obowiązuje pierwsza faza umowy. Druga część zakłada również m.in. złożenie broni przez Hamas, przekazanie władzy w Strefie Gazy tymczasowej administracji palestyńskiej i stworzenie nowych sił policyjnych, które byłyby wspierane i szkolone przez ISF.

Jest rozejm, ale wciąż giną ludzie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest rozejm, ale wciąż giną ludzie

W sobotę brytyjski dziennik "Guardian" podał, powołując się na źródła dyplomatyczne, że na czele sił stabilizacyjnych w Gazie ma stanąć Egipt. Dziennik "Wall Street Journal" informował pod koniec sierpnia, że Egipt już szkoli setki Palestyńczyków, którzy mają wejść w skład liczącej około 10 tysięcy funkcjonariuszy nowej policji w Strefie Gazy.

Gazeta donosi także, że USA i państwa europejskie popierają przygotowywaną decyzję Rady Bezpieczeństwa ONZ, która nada siłom międzynarodowym w Strefie Gazy szerokie uprawnienia. Według informacji dziennika USA dążą do tego, by międzynarodowy kontyngent w Strefie Gazy nie miał oficjalnie statusu sił pokojowych ONZ, ale działał na zasadach podobnych do wojsk wysłanych na Haiti, by walczyć tam z uzbrojonymi gangami.

Izraelskie wojsko przy granicy Strefy Gazy
Izraelskie wojsko przy granicy Strefy Gazy
Źródło: PAP/EPA/ATEF SAFADI

Kto wyśle wojska do Gazy?

Na wysłanie wojsk do Strefy Gazy w ramach misji stabilizacyjnej zgodził się Azerbejdżan - napisał w sobotę Times of Israel, powołując się na trzy źródła. Władze w Baku nie potwierdziły tej informacji. Izraelski portal dodał, że jedynym państwem, które oficjalnie zapowiedziało swój udział w misji, gdyby otrzymała ona mandat ONZ, jest jak dotąd Indonezja.

Przedstawiciel Białego Domu powiedział w tym tygodniu, że trwa już formowanie sił stabilizacyjnych i USA rozmawiają na ten temat m.in. z Indonezją, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Egiptem, Katarem i Azerbejdżanem.

"Będziemy odgrywać bardzo silną rolę". USA wyślą żołnierzy do "monitorowania porozumienia"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Będziemy odgrywać bardzo silną rolę". USA wyślą żołnierzy do "monitorowania porozumienia"

Media informowały wcześniej, że gotowość wysłania wojsk deklarowała też Turcja, ale nie jest jasne, czy zgodziłby się na to Izrael z powodu napiętych relacji między tymi państwami.

USA mają skierować około 200 żołnierzy, którzy nie zostaną jednak wysłani na palestyńskie terytorium, ale będą wspierać działania stabilizacyjne z Izraela.

Vance i Witkoff lecą do Izraela

Wiceprezydent USA J.D. Vance, a także amerykański wysłannik na Bliski Wschód Steve Witkoff przylecą w poniedziałek do Izraela, by rozmawiać o drugiej fazie planu pokojowego dla Strefy Gazy - poinformowała w sobotę izraelska telewizja Kanał 12. Będzie to pierwsza wizyta Vance'a w Izraelu od kiedy w styczniu został wiceprezydentem USA.

Trump grozi Hamasowi. "Nie będziemy mieć innego wyjścia"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump grozi Hamasowi. "Nie będziemy mieć innego wyjścia"

W Strefie Gazy od 10 października obowiązuje pierwsza faza zawieszenia broni w wojnie Izraela z Hamasem zawartego pod patronatem prezydenta USA Donalda Trumpa. Wstrzymano walki, a wojska izraelskie wycofały się na ustaloną linię wewnątrz Strefy Gazy. Izrael zezwolił na większe transporty pomocy humanitarnej. Hamas wydał 20 ostatnich pozostających przy życiu izraelskich zakładników, a Izrael zwolnił blisko 2000 palestyńskich więźniów.

Szczegóły drugiej fazy porozumienia między Izraelem i Hamasem nie zostały jeszcze ustalone i mają być tematem dalszych negocjacji. Przedstawiciele Hamasu wielokrotnie deklarowali, że są gotowi oddać władzę, ale nie złożą broni.

Autorka/Autor: momo/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ATEF SAFADI

IzraelStrefa GazyUSAJ.D. VanceSteve WitkoffEgipt
