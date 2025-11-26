Logo strona główna
Świat

Stare tory mogą pomóc Rosji. Chcą je rozebrać

Linia kolejowa
Marek Boroń o pierwszej interwencji policji w pobliżu aktu dywersji: wszystkie działania były prawidłowe
Źródło: TVN24
Premier Łotwy chciałaby skoordynować z Polską i Finlandią rozbiórkę torów kolejowych o rosyjskim rozstawie. Jak zauważyła agencja LETA, istnienie szerokotorowej linii kolejowej umożliwiło Rosjanom przeprowadzenie działań zbrojnych w początkowej fazie wojny w Ukrainie.

- Ze względów bezpieczeństwa możliwa rozbiórka torów kolejowych o szerokim rozstawie przy granicy Łotwy z Rosją powinna być koordynowana z krajami flanki wschodniej, nie tylko z sąsiednią Litwą i Estonią, lecz także z Polską i Finlandią - powiedziała we wtorek premier Łotwy Evika Silina po posiedzeniu rządu.

- Zdemontowanie nieużywanych obecnie torów kolejowych z rosyjskim rozstawem szyn w regionach wschodnich jest według sił zbrojnych jednym ze środków "ograniczających mobilność wojskową" - tłumaczyła.

Silina podkreśliła, że jeśli dany kraj podejmuje działania na granicy wschodniej, to powinny być one skoordynowane i zsynchronizowane także z pozostałymi państwami w regionie.

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

RosjaŁotwaFinlandiaWojna w Ukrainie
