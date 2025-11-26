Stare tory mogą pomóc Rosji. Chcą je rozebrać

Marek Boroń o pierwszej interwencji policji w pobliżu aktu dywersji: wszystkie działania były prawidłowe Źródło: TVN24

- Ze względów bezpieczeństwa możliwa rozbiórka torów kolejowych o szerokim rozstawie przy granicy Łotwy z Rosją powinna być koordynowana z krajami flanki wschodniej, nie tylko z sąsiednią Litwą i Estonią, lecz także z Polską i Finlandią - powiedziała we wtorek premier Łotwy Evika Silina po posiedzeniu rządu.

- Zdemontowanie nieużywanych obecnie torów kolejowych z rosyjskim rozstawem szyn w regionach wschodnich jest według sił zbrojnych jednym ze środków "ograniczających mobilność wojskową" - tłumaczyła.

Silina podkreśliła, że jeśli dany kraj podejmuje działania na granicy wschodniej, to powinny być one skoordynowane i zsynchronizowane także z pozostałymi państwami w regionie.

Usunięcie torów może utrudnić Rosji napaść

Jak poinformowała agencja LETA, po ustaleniach rządu łotewskie służby otrzymały polecenie dokonania do końca roku oceny możliwych wpływów i konsekwencji ewentualnej operacji demontażu torów, w tym w kontekście utrzymania tranzytu towarowego z Azji.

Według szefa MSW Rihardsa Kozlovskisa przyszły rozwój kolei w regionach wschodnich przy granicy z Rosją będzie zależny od "interesów bezpieczeństwa narodowego".

Zdaniem ekspertów, aby utrudnić Rosji możliwą napaść zbrojną na Łotwę, konieczne jest rozebranie, czy też przecięcie, przynajmniej części dawnej, obecnie nieużywanej, szerokotorowej linii z czasów ZSRR na wschód od Dyneburga w kierunku Rosji – wyjaśniła LETA.

Agencja zwróciła uwagę, że istnienie szerokotorowej linii kolejowej z rozstawem szyn rozpowszechnionym w krajach byłego Związku Radzieckiego umożliwiło Rosjanom przeprowadzenie działań zbrojnych w początkowej fazie napaści na Ukrainię, a później także koncentrację sił.

