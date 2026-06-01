Stany Zjednoczone zaatakowały cele w Iranie
USA uderzyło w nocy z niedzielę na poniedziałek w irańskie stanowiska kontroli radarów i dronów na irańskich wyspach Goruk i Keshm.
Centralne Dowództwo USA poinformowało w poście na X, że Iran zestrzelił amerykańskiego drona MQ-1, który operował nad wodami międzynarodowymi.
CENTCOM podał, że amerykańskie myśliwce odpowiedziały, eliminując irańską obronę powietrzną, naziemną stację kontroli lotów oraz dwa drony szturmowe.
Odpowiedź Iranu
Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła natomiast w poniedziałek rano, że przeprowadziła uderzenie na bazę lotniczą, wykorzystaną według tej formacji w amerykańskim ataku na Iran - przekazały irańskie media państwowe.
Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. Od 8 kwietnia obowiązuje rozejm, który był kilka razy przedłużany. W niedzielę szef MSZ Iranu Abbas Aragczi poinformował, że rozmowy pomiędzy jego krajem a USA trwają.