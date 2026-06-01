Świat

Stany Zjednoczone zaatakowały cele w Iranie

Niszczyciel rakietowy USS Pinckney (DDG 91) egzekwujący blokadę USA przeciw Iranowi, 4 maja 2026 roku
USA zaatakowały cele w Iranie. Teheran odpowiedział
Stany Zjednoczone poinformowały, że przeprowadziły w niedzielę "uderzenia w samoobronie" co, jak stwierdziło Dowództwo Centralne USA (CENTCOM), było odpowiedzią na "agresywne" działania Iranu. Teheran również przekazał informacje o swoich działaniach odwetowych.

USA uderzyło w nocy z niedzielę na poniedziałek w irańskie stanowiska kontroli radarów i dronów na irańskich wyspach Goruk i Keshm.

Centralne Dowództwo USA poinformowało w poście na X, że Iran zestrzelił amerykańskiego drona MQ-1, który operował nad wodami międzynarodowymi.

CENTCOM podał, że amerykańskie myśliwce odpowiedziały, eliminując irańską obronę powietrzną, naziemną stację kontroli lotów oraz dwa drony szturmowe.

Odpowiedź Iranu

Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła natomiast w poniedziałek rano, że przeprowadziła uderzenie na bazę lotniczą, wykorzystaną według tej formacji w amerykańskim ataku na Iran - przekazały irańskie media państwowe.

Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. Od 8 kwietnia obowiązuje rozejm, który był kilka razy przedłużany. W niedzielę szef MSZ Iranu Abbas Aragczi poinformował, że rozmowy pomiędzy jego krajem a USA trwają.

Źródło: Reuters, PAP
