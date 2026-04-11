Świat

Rozmowy pokojowe USA-Iran. Strona irańska stawia warunek

Negocjacje w "odciętej od świata strefie otoczonej policyjnym kordonem"
Przedstawiciele irańskiej delegaci przybyli w piątkowy wieczór do Islamabadu na rozmowy pokojowe z USA. Władze Iranu postawiły wcześniej dwa warunki, by rozmowy mogły się w ogóle rozpocząć. Wiadomo już, że jeden z nich nie zostanie spełniony.

Jak pisze Reuters, w skład delegacji irańskiej wchodzą wysocy rangą urzędnicy polityczni, wojskowi i ekonomiczni, w tym minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi, sekretarz Rady Obrony, prezes banku centralnego i kilku członków parlamentu, w tym jego przewodniczący Mohammad Bager Ghalibaf.

Amerykańskiej delegacji przewodniczyć ma wiceprezydent USA J.D. Vance, a obok niego będą specjalny wysłannik ds. misji pokojowych Steve Witkoff oraz zięć prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner. Według doniesień Reutersa, są już w Pakistanie.

Warunki Iranu

Władze Iranu wcześniej już stwierdziły, że przed rozpoczęciem rozmów z USA w Pakistanie, domagają się zawieszenia broni w Libanie i odmrożenia irańskich aktywów. Jednak Izrael nie przystał na propozycję natychmiastowego rozejmu z Hezbollahem.

Takich negocjacji "nie było na świecie od lat"

"Podczas rozmowy (w piątek - red.) między ambasadorami Izraela i Libanu w Waszyngtonie, a także ambasadorem USA w Libanie, pod auspicjami Departamentu Stanu USA, Izrael zgodził się na rozpoczęcie formalnych negocjacji pokojowych w najbliższy wtorek" - przekazał ambasador Izraela w USA Yechiel Leiter.

Dodał, że "Izrael odmówił rozmów na temat zawieszenia broni z Hezbollahem". Podkreślił, że Hezbollah "nadal atakuje Izrael i jest główną przeszkodą na drodze do pokoju między tymi dwoma krajami".

Rząd Libanu poinformował, że rozmowa telefoniczna była częścią działań dyplomatycznych mających na celu zapewnienie zawieszenia broni i rozpoczęcie negocjacji. Obie strony zgodziły się na pierwsze spotkanie dopiero we wtorek w Departamencie Stanu USA i przy udziale USA.

Rozmowy pokojowe. Dlaczego Pakistan?

Według serwisu The Conversation, takie dyplomatyczne zwycięstwo jest niezwykle ważne dla Islamabadu, niezależnie od tego, w jakim stopniu porozumienie było dotychczas przestrzegane. Według The Conversation irański reżim jest "co najmniej skłonny" do wysłuchania Pakistanu, ze względu na wspólną historię i bliskie sąsiedztwo geograficzne.

Dlaczego to Pakistan jest mediatorem na Bliskim Wschodzie?

Jak zaznaczają dziennikarze, bliskie więzi Pakistanu z Iranem sięgają okresu sprzed rewolucji islamskiej w 1979 roku, która obaliła monarchię. Wówczas władze w Islamabadzie korzystały z irańskiej mediacji podczas wojen z Indiami w latach 1965 i 1971. Po rewolucji na relacje pozytywnie wpływały również względy religijne - około 20 procent ludności Pakistanu stanowią szyici, wyznawcy dominującej w Iranie gałęzi islamu.

Zdaniem The Conversation Pakistan cieszy się też wiarygodnością w oczach administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, za czym ma stać przede wszystkim istotna rola, jaką w kształtowaniu polityki zagranicznej kraju odgrywa wojsko. W ocenie portalu szef sztabu pakistańskiej armii Asim Munir, pełniący tę funkcję od 2022 roku, nawiązał w ostatnich latach ciepłe relacje z obecnym prezydentem USA. W czasie urzędowania Trumpa dwukrotnie odwiedził on USA, w tym raz spotkał się z nim w Gabinecie Owalnym.

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne. Iran zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.

"Czerwone linie", których nie przekroczyli Amerykanie

Maja Piotrowska

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w nocy z wtorku na środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Dodał, że rozejm będzie "obustronny". W nocy z czwartku na piątek Trump skomentował doniesienia o pobieraniu opłat od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz i oskarżył Irańczyków o łamanie umowy o rozejmie.

Czytaj także:
Załoga misji Artemis II wróciła na Ziemię
Ten moment ich poruszył. "Tak się cieszyłem, słysząc jego głos"
Krzysztof Posytek
imageTitle
Polski 15-latek znów spróbuje podbić świat snookera. Trudny rywal
EUROSPORT
42 min
pc
Kościelne przywileje jak przestępstwa. "Celem nie jest religia, tylko kasa"
Czarno na białym. Podcast
Putin
Były współpracownik Putina skazany na długoletnie więzienie
Świat
Diesel paliwa
Ceny paliw w sobotę. Nowe stawki
BIZNES
Sędziowie przed Trybunałem Konstytucyjnym
Nowy sondaż, koniec misji, odszedł Jacek Magiera
TO WARTO WIEDZIEĆ
Zamierzchła przeszłość. Grzegorz Braun i Sławomir Mentzen razem (Warszawa 06.12.2022). Od tego czasu wiele się zmieniło
Półtora miliona, a może więcej. Co się stanie w 2027 roku?
Marcin Zaborski
imageTitle
Po piekielnych brukach po chwałę. Wielkie cele Pogaczara i Van der Poela
EUROSPORT
Jeden z ostatnich widoków na Ziemię
Misja Artemis II. "Była ogromna radość"
METEO
Policja (zdj. ilustracyjne)
Strzelanina na Dolnym Śląsku. Nie żyje młody mężczyzna
Wrocław
Wodowanie w Pacyfiku
Pokonali ponad milion kilometrów, okrążyli Księżyc, są już na Ziemi
METEO
Deszcz, parasol, wiosna, chłodno
Tutaj w sobotę mogą przydać się parasole
METEO
imageTitle
Kolejna wpadka Realu Madryt
EUROSPORT
Trening podejmowania astronautów z kapsuły Orion, styczeń 2026
Taka jest pogoda w miejscu wodowania
METEO
imageTitle
Kolejna strata punktów Jagiellonii. Wielka szansa przed rywalami
EUROSPORT
Antyrządowy koncert w Budapeszcie
"Chcemy nowych Węgier". Tysiące osób na antyrządowym koncercie
Świat
imageTitle
Linette podjęła rękawicę. "Byłam postawiona w dość trudnej sytuacji"
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
shutterstock_2367140227_1
Premier Francji zapowiada zmianę polityki energetycznej
BIZNES
szlapka sklej
Rzecznik rządu: nie ma na to parlamentarnych słów
Polska
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Mocny spadek temperatury. Ostrzeżenia niemal w całej Polsce
METEO
imageTitle
"Jestem smutny, nie może być inaczej"
EUROSPORT
Policja (zdj. ilustracyjne)
Nocny marsz ku tragedii. Szła poboczem ekspresówki ubrana na czarno
WARSZAWA
45 min
pc
Złośliwości i napięcia? Rzecznik rządu: będzie dużo oznak miłości między koalicjantami
#BezKitu
Uwaga na dziki
Zabite za cztery tulipany? Mieszkańcy oburzeni usypianiem dzików na ich oczach
WARSZAWA
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Kluczowy tydzień na nowojorskim parkiecie. Raporty kwartalne amerykańskich banków
BIZNES
Karol Nawrocki
Profesor Zoll o działaniach Nawrockiego: skandaliczne
Polska
Sędziowie przed Trybunałem Konstytucyjnym
Sędzia TK: Dopytywałem o podstawy prawne. Nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi
Polska
Obchody rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem
"Antypolskie hasła" podczas obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej
Polska
Fotoradar rekordzista zniknął po ponownym uszkodzeniu
Została tylko czarna folia. Fotoradar rekordzista zniknął
WARSZAWA

