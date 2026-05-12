Świat

Rosja wznowiła ataki. Uszkodzone bloki i przedszkole

Ukraina 12.05.2026
Rosja wznowiła ataki na Ukrainę
Zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego zawieszenia broni Kreml wznowił zmasowane ataki na Ukrainę. W nocy rosyjski dron spadł na budynek mieszkalny i uszkodził przedszkole w Kijowie. Celami rosyjskich ataków były też inne ukraińskie miasta. W wielu obwodach nadal obowiązuje alarm powietrzny.

Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały o nocnych atakach z użyciem licznych dronów na stolicę kraju, Kijów, oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń.

Według doniesień ucierpiały również obwody sumski na północy i mikołajowski na południu. Obowiązujące od soboty zawieszenie broni wygasło w nocy z poniedziałku na wtorek.

Rosyjski atak na Ukrainę - 12.05.2025 r.
Skutki nocnego ataku Rosji na Ukrainę
Służby na miejscu rosyjskiego ataku
Skutki rosyjskiego ataku

Szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko poinformował na Telegramie, że szczątki drona spadły na dach 20-piętrowego budynku mieszkalnego w stolicy. Nie podano żadnych informacji o ofiarach ani o rozmiarach zniszczeń.

"Wrogie drony są obecnie nad Kijowem. Prosimy o pozostanie w domach do czasu odwołania alarmu" – napisał nad ranem Tkaczenko. To pierwszy alarm powietrzny nad stolicą Ukrainy od 8 maja.

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) przekazała w mediach społecznościowych, że w nocnych atakach dronów uszkodzone zostały budynki mieszkalne i przedszkole. "Na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych. Na miejscu zdarzenia pracują ratownicy i wszystkie niezbędne służby ratunkowe" - dodano we wpisie na X.

Rosyjski atak w Dnieprze uszkodził infrastrukturę transportową. Doszło również do pożaru. Jedna osoba została ranna - przekazał przed 6 szef Dniepropietrowskiego Okręgu Obwodowego Ołeksandr Ganzha, cytowany przez portal "Ukraińska Prawda".

Przed godziną 7 alarmy przeciwlotnicze utrzymano w regionach północnych, południowych, centralnych i wschodnich.

Trzydniowe zawieszenie broni

W ubiegły piątek prezydent USA Donald Trump ogłosił trzydniowy rozejm między Rosją i Ukrainą od 9 do 11 maja. Ukraina i Rosja potwierdziły tę informację.

Trump zaznaczył, że to on wnioskował o rozejm i wyraził uznanie dla przywódców obu krajów za przyjęcie jego propozycji. Mimo tych słów, to Kreml pierwotnie proponował trzydniowe zawieszenie broni, w terminie 8-10 maja, na czas swojego hucznego święta z okazji zwycięstwa nad III Rzeszą.

Ukraina zareagowała na to jednostronnym ogłoszeniem rozejmu 6 maja, do którego jednak Rosja się nie dostosowała. W wyniku ataków w całej Ukrainie zginęło co najmniej 27 osób i 120 zostało rannych. Rosjanie użyli do ataków pocisków balistycznych, dronów i rakietę lotniczą.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił, że podczas parady z okazji Dnia Zwycięstwa nad moskiewskim Placem Czerwonym mogą pojawić się ukraińskie drony. Rosyjske MSZ z kolei ostrzegało przed możliwym atakiem na stolicę Ukrainy w odpowiedzi na ewentualne ukraińskie uderzenie na Moskwę podczas parady.

"Postanowił się upokorzyć i poprosić Trumpa o gwarancje bezpieczeństwa"

Tatiana Serwetnyk

Z uwagi na zagrożenie Kreml okroił plany corocznej defilady w Moskwie, zaostrzając środki bezpieczeństwa. Po raz pierwszy od kilkunastu lat w paradzie miało zabraknąć pojazdów wojskowych. W niektórych innych miastach uroczystości zostały odwołane.

Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
