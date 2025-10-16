Prezydent Syrii chce "przedefiniować" relacje z Moskwą

W Syrii powstał rząd tymczasowy Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent Syrii Ahmad al-Szara złożył pierwszą wizytę w Moskwie po upadku w Syrii reizmu Baszara al-Asada. Były dyktator tego kraju znajduje obecnie schronienie w Rosji, ale obecny przywódca Syrii zdradził dziennikarzom, że stara się o wydanie al-Asada Damaszkowi.

Al-Szara został przyjęty przez rosyjskiego przywódcę Władimira Putina, który podczas powitania stwierdził, że "przez wiele dekad zawsze kierowaliśmy się jednym: interesami narodu syryjskiego. Naprawdę łączą nas bardzo głębokie więzi z narodem syryjskim".

Putin podkreślił, że ponad 4000 młodych Syryjczyków studiuje obecnie w Rosji i wyraził nadzieję, że w przyszłości wzmocnią oni "państwo syryjskie".

Prezydent Syrii Ahmad al-Szara podczas wizyty w Moskwie Źródło: SERGEY BOBYLEV/PAP/EPA

Z kolei al-Szara wyraził chęć "przedefiniowania" stosunków na linii Damaszek - Moskwa i mówił jednocześnie o "długoletnich więziach historycznych" między Syrią a Rosją oraz "wspólnych interesach" obu krajów.

Po spotkaniu Putina i Szary, które według rosyjskich mediów trwało dwie i pół godziny, wiceminister spraw zagranicznych Rosji Alieksandr Nowak oświadczył, że delegacje omówiły kwestię dostarczenia pomocy humanitarnej do Damaszku, a także projekty w dziedzinie energetyki, transportu, turystyki, ochrony zdrowia i kultury.

Według Nowaka Rosja jest gotowa uczestniczyć w odbudowie Syrii, zniszczonej przez prawie 14 lat wojny.

Damaszek chce wydania Baszara al-Asada przez Moskwę

Wcześniej w środę syryjski urzędnik rządowy, który zastrzegł sobie anonimowość, powiedział agencji AFP, że Damaszek zwróci się do Moskwy podczas tej wizyty z prośbą o wydanie Baszara al-Asada i "wszystkich, którzy popełnili zbrodnie wojenne i przebywają w Rosji".

W poniedziałek minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow potwierdził, że Moskwa zaoferowała Asadowi i jego rodzinie azyl z "wyłącznie humanitarnych powodów" i że mieszkają oni "w stolicy Rosji".

Wśród tematów rozmów Putina z Szarą pojawiła się też kwestia rosyjskich baz wojskowych w Syrii - w Tartusie i Hmeimim, z których Rosja korzystała intensywnie podczas interwencji w syryjskiej wojnie domowej w 2015 roku.

Prezydent Syrii powiedział Putinowi, że będzie honorował wszystkie porozumienia zawarte wcześniej między jego krajem a Moskwą. Zobowiązanie to sugeruje, że dwie główne bazy wojskowe Rosji w Syrii są bezpieczne – przekazała agencja Reutera.

Rosyjskie wojska wspierały al-Asada, przeprowadzając brutalne bombardowania obszarów kontrolowanych przez rebeliantów, wśród których Ahmad al-Szara był jednym z liderów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD