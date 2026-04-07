Rosja miała wskazać Iranowi 55 celów. "Poziom 1, 2, 3"

Władimir Putin
Skutki irańskiego nalotu na Bet Szemesz w Izraelu (28.03.2026)
Źródło: Reuters
Rosja przekazała Iranowi informacje o izraelskim systemie energetycznym - podał izraelski dziennik "The Jerusalem Post". Przekazane dane wywiadowcze mogłyby posłużyć przeprowadzeniu precyzyjnych uderzeń w strategiczną infrastrukturę kraju. Rosyjski ambasador w Izraelu zaprzecza doniesieniom gazety.

Jak podał w poniedziałek "The Jerusalem Post", powołując się na źródła w ukraińskim wywiadzie, Rosja miała przekazać Iranowi szczegółową listę 55 kluczowych celów infrastrukturalnych.

Uzyskane informacje zdaniem dziennika potwierdzają pogłębiającą się współpracę wojskową i wywiadowczą między Moskwą a Teheranem, zaś udostępnione informacje umożliwiają Iranowi przeprowadzanie precyzyjnych ataków rakietowych na izraelską sieć energetyczną.

Trzy poziomy zagrożenia. Rosyjska analiza systemu energetycznego Izraela

Według ustaleń dziennikarzy rosyjski wywiad podzielił obiekty infrastruktury energetycznej Izraela na trzy kategorie ze względu na ich znaczenie:

  • Poziom 1: Krytyczne zakłady produkcyjne. Są to obiekty, których zniszczenie sparaliżowałoby krajowy system energetyczny. Raport wyraźnie wymienia elektrownię Orot Rabin jako główny cel;
  • Poziom 2: Główne miejskie i przemysłowe centra energetyczne. Obiekty te znajdują się głównie w centralnym Izraelu i obsługują duże skupiska ludności;
  • Poziom 3: Lokalna infrastruktura. Cele te obejmują regionalne podstacje obsługujące strefy przemysłowe i mniejsze elektrownie;
Moskwa zaprzecza doniesieniom o współpracy

Rosyjska ocena podatności Izraela na zagrożenia wskazuje, że "w przeciwieństwie do wielu krajów europejskich, izraelska sieć energetyczna charakteryzuje się wysokim stopniem izolacji". Ponieważ Izrael jest "wyspą energetyczną", która nie importuje energii elektrycznej z sąsiednich krajów, rosyjski wywiad podobno poinformował Iran, że uszkodzenie nawet kilku centralnych komponentów może spowodować całkowity i długotrwały kryzys energetyczny, prowadzący do masowych przerw w dostawach prądu i awarii technicznych, których nie da się łatwo złagodzić, napisał The Jerusalem Post.

Ambasador Rosji w Izraelu Anatolij Wiktorow w odpowiedzi na doniesienia gazety stwierdził, że "przedstawiciele rosyjskiego kierownictwa politycznego wielokrotnie sprzeciwiali się 'oskarżeniom', jakoby nasz kraj rzekomo dostarczał Iranowi dane wywiadowcze".

pc

pc
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

IzraelIranRosjaBliski WschódKonflikt na Bliskim WschodzieMoskwaTeheranEnergetykaBezpieczeństwo energetyczneAgencja Wywiadu
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
