"Tylko wtedy Rosja się reformuje". Radosław Sikorski o tym, jak "jej w tym pomóc"

Radosław Sikorski we wtorek składa wizytę w Wielkiej Brytanii. W przemówieniu w brytyjskim parlamencie szef polskiej dyplomacji mówił o agresywnej polityce Rosji i wojnie w Ukrainie. Zwrócił uwagę, że Polska, podobnie jak Wielka Brytania, zmaga się z działaniami hybrydowymi ze strony Rosji. Wyjaśnił, że w przypadku Polski chodzi między innymi o wysyłanie do naszego kraju migrantów przez granicę z Białorusią, podpalenia oraz ataki na instytucje finansowe i szpitale.

- Nie wiemy, co jeszcze wymyśli Władimir Putin, aby nas przetestować, ale musimy wspólnie stawić temu czoła i to właśnie robimy - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Sikorski: Rosja reformuje się tylko wtedy, gdy przegrywa wojnę

Dodał, że trzeba przekonać Putina, że nie jest w stanie wygrać wojny w Ukrainie. - Musimy przekonać Putina, że jesteśmy gotowi zostać z Ukrainą, (...) że Ukraina nie zostanie pozostawiona sama sobie, że będzie miała zasoby, środki, aby utrzymać ukraińskie państwo, ukraińską armię i ukraiński przemysł obronny. I wtedy Rosja może zostać zmuszona do zmiany kursu - powiedział Sikorski.

Podkreślił, że to "nie jest prawda jakoby Rosja w swojej historii zawsze wygrywała wojny".

Wymienił przy tym między innymi wojnę krymską, wojnę z Japonią w 1905 roku czy wojnę z Polską w 1920 roku. - Rosja reformuje się tylko wtedy, gdy przegrywa wojnę. Zatem Rosja musi przegrać tę wojnę z uwagi na Ukrainę, z uwagi na pokój w Europie i z uwagi na samą Rosję. I powinniśmy utrzymać ten kurs, aby jej w tym pomóc - powiedział szef polskiej dyplomacji.

"Tylko razem wygramy"

Po swoim wystąpieniu szef polskiej dyplomacji opublikował w serwisie X zdjęcie, na którym "zaprezentował irański dron Shahed 136 wykorzystywany przez Rosję przeciwko Ukrainie". Przypomniał, że "Kreml za pomocą takich dronów terroryzuje Ukraińców, a przy użyciu wabików wtargnął nad polskie niebo".

"Do Londynu dron nie doleci, ale flota złomu może zniszczyć infrastrukturę krytyczną. Tylko razem wygramy" - napisał Sikorski i podziękował za współpracę Tomowi Tugendhatowi, posłowi Izby Gmin z ramienia Partii Konserwatywnej i Markowi Wallace'owi, byłemu dyplomacie USA i szefowi organizacji United Against Nuclear Iran (UANI).

