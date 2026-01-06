Logo strona główna
Świat

Premier Grenlandii zwrócił się do Amerykanów

Grenlandia. Jens-Frederik Nielsen, szef partii Demokraci
Premier: żaden członek NATO nie powinien atakować czy grozić drugiemu członkowi NATO
Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen zwrócił się do Stanów Zjednoczonych z apelem o dialog w związku z roszczeniami Donalda Trumpa. Z kolei europejscy przywódcy po raz kolejny zadeklarowali wsparcie dla Grenlandii.

Szef grenlandzkiego rządu podziękował europejskim przywódcom, którzy we wtorek wydali oświadczenie w związku z roszczeniami USA. Liderzy podkreślili w nim między innymi, że tylko Dania i Grenlandia mają prawo decydować o przyszłości wyspy. Swoje wsparcie wyrazili: prezydent Francji, kanclerz Niemiec, premier Włoch, premier Polski, premier Hiszpanii, premier brytyjski i premier Danii.

"Wsparcie europejskich przywódców ma kluczowe znaczenie w czasie, gdy zasady prawa międzynarodowego są kwestionowane" - przekazał Jens-Frederik Nielsen, cytowany przez agencję Reutera.

Jens-Frederik Nielsen
Jens-Frederik Nielsen
Źródło: PAP/EPA/CHRISTIAN KLINDT SOELBECK

Jak podała agencja, premier Grenlandii zwrócił się również do Amerykanów. "Stany Zjednoczone powinny dążyć do prowadzenia pełnego szacunku dialogu z Grenlandią za pośrednictwem właściwych kanałów dyplomatycznych i politycznych, opartych na obowiązujących porozumieniach" - zaznaczył.

Doradca Trumpa: nikt nie będzie walczył z USA o Grenlandię

Wcześniej we wtorek doradca prezydenta USA Stephen Miller w rozmowie ze stacją CNN zakwestionował zwierzchność Danii nad Grenlandią.

- Prawdziwe pytanie brzmi: jakim prawem Dania rości sobie prawa do kontroli nad Grenlandią? (...) Na jakiej podstawie uważa Grenlandię za swoją kolonię? - powiedział doradca Donalda Trumpa w wywiadzie wyemitowanym w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego.

- Nikt nie będzie walczył zbrojnie ze Stanami Zjednoczonymi o przyszłość Grenlandii – odpowiedział Miller na pytanie, czy wyklucza użycie siły militarnej w celu przejęcia kontroli nad wyspą. - Żyjemy w świecie, w realnym świecie rządzonym siłą, potęgą (...) To są żelazne prawa tego świata od zarania dziejów.

Premierka w mocnych słowach do Trumpa. Pisze o "zaprzestaniu gróźb"
Premierka w mocnych słowach do Trumpa. Pisze o "zaprzestaniu gróźb"

Amerykańskie roszczenia wobec Grenlandii

Grenlandia jest terytorium autonomicznym Danii. Donald Trump twierdzi, że USA potrzebują tego terytorium. Pod koniec grudnia mianował Jeffa Landry'ego specjalnym wysłannikiem Stanów Zjednoczonych ds. Grenlandii, a ten w serwisach społecznościowych napisał, że jego zadaniem będzie "włączenie Grenlandii do USA".

- Potrzebujemy jej dla obrony - powiedział ostatnio Trump, dodając, że wyspa jest "otoczona przez chińskie i rosyjskie statki".

Zakusy Trumpa spotykały się już wcześniej ze sprzeciwem liderów UE.

Premier Donald Tusk na szczycie w Paryżu

Konferencja premiera Tuska po szczycie w Paryżu
Premier Donald Tusk na szczycie w Paryżu
Autorka/Autor: ms/lulu

Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CHRISTIAN KLINDT SOELBECK

Grenlandia USA bezpieczeństwo Dania Donald Trump
