Portugalska policja przed rządowymi budynkami (wideo archiwalne) Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Półzanurzalny statek zmierzał w kierunku Półwyspu Iberyjskiego i został zajęty w ostatnich dniach - podali urzędnicy. Na nagraniach zamieszczonych na platformie X widać jak policja i marynarka wojenna otaczają statek przed wejściem na pokład, przejmują substancje i aresztują czterech członków załogi.

Podejrzani, w tym dwóch Ekwadorczyków, Wenezuelczyk i Kolumbijczyk zostali tymczasowo aresztowani – we wtorek stanęli przed sądem na Azorach.

Numa ação concertada entre a #PJ e a @MarinhaPT decorreu uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes, que permitiu intercetar um semi-submersível, de uma organização criminosa transnacional, que levava mais de 1,7 toneladas de cocaína, com destino à Península Ibérica.🎯 pic.twitter.com/Cm9zQWZyz5 — Polícia Judiciária (@PJudiciaria) November 4, 2025 Rozwiń Źródło: X

Szef portugalskiej jednostki policji ds. zwalczania handlu narkotykami Vitor Ananias powiedział podczas konferencji prasowej, że ich różne obywatelstwa wskazują na to, że organizacja stojąca za nimi ma siedziby w wielu krajach.

Akcja służb przeciwko przemytnikom

Centrum Analiz i Operacji Morskich (MAOC) z siedzibą w Lizbonie poinformowało, że w ostatnich dniach otrzymało informacje wskazujące na to, że organizacja przestępcza jest w trakcie wysyłania łodzi podwodnej z kokainą do Europy.

Kilka dni później portugalski statek odnalazł łódź podwodną w odległości około 1000 mil morskich od wybrzeża Lizbony. Po przejęciu jednostki marynarka wojenna poinformowała, że nie można jej odholować z powrotem na brzeg z powodu złej pogody i delikatnej konstrukcji. Jednostka ostatecznie zatonęła na otwartym morzu.

Vitor Ananias powiedział reporterom, że "z powodu upału, oparów i wysokich fal, przy trudnych warunkach pogodowych, nawet jeden dzień na pokładzie jest trudny". - Po 15 czy 20 dniach jedyne czego pragniesz to wydostać się - dodał.

OGLĄDAJ: Izabela Leszczyna w "Rozmowie Piaseckiego"