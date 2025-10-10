Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Maria Corina Machado laureatką Pokojowej Nagrody Nobla

Maria Corina Machado
Maria Corina Machado laureatką Pokojowej Nagrody Nobla
Źródło: Reuters
Laureatką Pokojowej Nagrody Nobla w 2025 roku została Maria Corina Machado, liderka demokratycznej opozycji w Wenezueli. Jak uzasadniał Norweski Komitet Noblowski, to "kobieta, która podtrzymuje płomień demokracji w obliczu narastającej ciemności".

W piątek po godz. 11 Norweski Komitet Noblowski ogłosił laureatkę tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla. Została nią Maria Corina Machado. "Norweski Komitet Noblowski postanowił przyznać Nagrodę Nobla za rok 2025 Marii Corinie Machado za jej niestrudzoną pracę na rzecz praw demokratycznych narodu wenezuelskiego i za jej walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji" - czytamy w komunikacie.

Jak argumentowano w uzasadnieniu przyznania nagrody, jest to "kobieta, która podtrzymuje płomień demokracji w obliczu narastającej ciemności" oraz "uosabia nadzieję na inną przyszłość, w której podstawowe prawa obywateli są chronione, a ich głosy są słyszane". Komitet Noblowski nazwał ją "jednym z najbardziej niezwykłych przykładów odwagi cywilnej w Ameryce Łacińskiej w ostatnich czasach".

Maria Corina Machado
Maria Corina Machado
Źródło: PAP/EPA

- Jestem w szoku - powiedziała w piątek laureatka po ogłoszeniu decyzji Norweskiego Komitetu Noblowskiego. Zaznaczyła, że jest to nagroda "dla całego ruchu". Nagranie z wypowiedzią Machado zamieściło biuro prasowe Norweskiego Komitetu Noblowskiego.

Kim jest Maria Corina Machado?

Machado jest liderką demokratycznej opozycji w Wenezueli. W 2023 roku zdobyła ponad 90 proc. głosów w prawyborach bloku opozycyjnego i według sondaży pokonałaby Nicolasa Maduro w uczciwych wyborach. Głosowanie było zaplanowane na lato 2024 roku. Wenezuelskie sądy nałożyły na nią jednak zakaz sprawowania funkcji publicznych. Ostatecznie w wyborach prezydenckich pod koniec lipca jako kandydat opozycji wystartował Edmundo Gonzalez Urrutia i - według Machado oraz jej współpracowników - zdecydowanie wygrał głosowanie. Według oficjalnych wyników zwyciężył jednak Maduro, choć nie przedstawiono na to żadnych dowodów.

Machado jest założycielką organizacji pozarządowej Súmate, w ramach której - jak podkreślił Komitet Noblowski - "już ponad 20 lat temu opowiedziała się za wolnymi i uczciwymi wyborami". Od tego czasu przez lata działała na rzecz wolności narodu wenezuelskiego - podkreślono.

W zeszłym roku Machado zmuszona została żyć w ukryciu z powodu represji politycznych. Mimo poważnego zagrożenia zdrowia i życia nie wyjechała jednak ze swojego kraju, co nazwano "wyborem, który zainspirował miliony ludzi".

Maria Corina Machado i Edmundo Gonzalez Urrutia (zdjęcie z 30 lipca 2024 r.)
Maria Corina Machado i Edmundo Gonzalez Urrutia (zdjęcie z 30 lipca 2024 r.)
Źródło: PAP/EPA/RONALD PENA R

Machado ma już na swoim koncie dwie inne prestiżowe nagrody: imienia Vaclava Havla i Andrieja Sacharowa. Obie otrzymała w ubiegłym roku. Ponadto w 2019 roku otrzymała Nagrodę Wolności przyznawaną przez Międzynarodówkę Liberalną (LI), organizację skupiającą partie o profilu liberalnym.

58-letnia Machado jest pierwszą laureatką Pokojowej Nagrody Nobla pochodzącą z Wenezueli.

Pokojowa Nagroda Nobla - jak wybierany jest laureat

Laureata Pokojowej Nagrody Nobla wybiera pięcioosobowy Norweski Komitet Noblowski spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych kandydatów. Do tegorocznej nagrody zgłoszono 338 kandydatów, z czego 244 to osoby fizyczne, a 94 - organizacje. Komitet podaje jedynie liczbę nominowanych, a nazwiska i nazwy organizacji są ujawnianie dopiero po upływie 50 lat. Przed upływem tego czasu Komitet nie potwierdza kto został nominowany, więc wszystkie medialne doniesienia na ich temat są wyłącznie spekulacjami.

Pokojowa Nagroda Nobla
Pokojowa Nagroda Nobla
Źródło: PAP/NTB

Do nagrody teoretycznie może być nominowana dowolna żyjąca osoba i funkcjonująca organizacja. Komitet nie ma wpływu na sensowność przesłanych do niej zgłoszeń i samo zgłoszenie nie jest żadnym oficjalnym tytułem, którym dana osoba czy organizacja może się posługiwać. Tegoroczna liczba nominowanych jest jedną z najwyższych w historii. Dla porównania, w zeszłym roku zgłoszono 286 kandydatów: 197 osób fizycznych i 89 organizacji. Rekordowym pozostaje rok 2016, gdy nominowano 376 osób i organizacji.

Nominacje, aby były ważne, powinny być przesłane do 31 stycznia danego roku, ale członkowie Norweskiego Komitetu Noblowskiego mogą na pierwszym posiedzeniu zgłosić dodatkowe osoby. Komitet wybiera laureata na ostatnim posiedzeniu przed ogłoszeniem werdyktu na początku października - w tym roku ostatnie posiedzenie odbyło się w poniedziałek. Członkowie Komitetu starają się wyłonić laureata osiągając konsensus, ale czasem jest to niemożliwe i wtedy o rozstrzyga o tym głosowanie, w którym wystarczy zwykła większość głosów.

W 2024 roku laureatem Pokojowej Nagrody Nobla została japońska organizacja Nihon Hidankyo. To oddolny ruch ocalałych po zrzuceniu bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki. 

Skład Komitetu Noblowskiego

Komitet Noblowski składa się z pięciu osób powoływanych przez norweski parlament na sześcioletnią kadencję z możliwością ponownego wyboru na kolejną. Skład Komitetu powinien w jak największym stopniu odzwierciedlać układ sił w norweskim parlamencie. Obecnie tworzą go: przewodniczący Joergen Watne Frydnes, biznesmen i szef organizacji non profit, Anne Enger, była przewodnicząca Partii Centrum i minister kultury, Asle Toje, ekspert ds. polityki zagranicznej, Kristin Clemet, była członkini gabinetu Partii Konserwatywnej i była posłanka, Gry Larsen, była sekretarz spraw zagranicznych Norwegii

Kto dostał Nobla? Sprawdź, co wiesz o najsłynniejszej nagrodzie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kto dostał Nobla? Sprawdź, co wiesz o najsłynniejszej nagrodzie

Quizy

Czy Trump miał szanse na Nobla?

W tym roku o Pokojową Nagrodę Nobla mocno zabiegał Donald Trump. Kilkakrotnie wspominał, że zasługuje na to wyróżnienie. Według wielu ekspertów prezydent USA nie miał jednak na to szans. Jednym z powodów był chociażby sam termin składania nominacji - w tym roku minął ledwie ponad tydzień po objęciu przez niego urzędu. Z kolei zdaniem szefowej Instytutu Badań nad Pokojem (PRIO) w Oslo Niny Graeger "podejmowane przez niego działania wielokrotnie stały w rażącej sprzeczności z ostatnią wolą Alfreda Nobla". Szef Komitetu Noblowskiego Joergen Watne Frydenes wyznał zaś w czwartek, że zmasowane nagabywanie i próby nacisków nie przynoszą żadnych efektów. - Nawet, jeśli amerykański prezydent zadzwoniłby do mnie osobiście, to do momentu ogłoszenia tegorocznego laureata nie odbiorę od niego telefonu - mówił w rozmowie z dziennikiem "VG".

Nagrody Nobla 2025

W poniedziałek Instytut Karolinska w Szwecji ogłosił tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Otrzymali ją Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi za badania nad tolerancją obwodową układu odpornościowego. We wtorek przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Otrzymali ją John Clarke, Michel H. Devoret oraz John M. Martinis za "odkrycie makroskopowego kwantowego tunelowania mechanicznego i kwantyzacji energii w obwodzie elektrycznym".

W środę przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Otrzymali ją Susumu Kitagawa z Kyoto University, Richard Robson z University of Melbourne i Omar M. Yaghi z University of California, Berkeley. Naukowcy zostali wyróżnieni za "rozwój struktur metaloorganicznych". W czwartek przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Otrzymał ją Węgier László Krasznahorkai, za "fascynującą i wizjonerską twórczość, która w obliczu apokaliptycznego terroru potwierdza siłę sztuki".

W poniedziałek, w kolejnym tygodniu, Bank Szwecji im. Alfreda Nobla przyzna swoją nagrodę w dziedzinie nauk ekonomicznych

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nobel za odkrycie przypominające "torebkę Hermiony z Harry'ego Pottera"

Nobel za odkrycie przypominające "torebkę Hermiony z Harry'ego Pottera"

Ogłoszono laureatów Nagrody Nobla z fizyki

Ogłoszono laureatów Nagrody Nobla z fizyki

Autorka/Autor: pb//am

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Nobel 2025Nagroda Nobla
Czytaj także:
Czaszka nowego gatunku ichtiozaura
Pysk jak miecz, w środku pozostałości ostatniego posiłku
METEO
Ed Sheeran
"To nie fejk". Ed Sheeran nagrał piosenkę po polsku
Kultura i styl
Strefa tranzytowa Lotniska Chopina
Przerwana podróż rodziny z Turcji. Z powodu podrobionych dokumentów
WARSZAWA
Zarzuty dla dwóch osób ws. nieprawidłowości przy II turze wyborów prezydenckich (zdjęcie ilustracyjne)
Głosy przypisane niewłaściwemu kandydatowi. Są zarzuty dla członków komisji wyborczych
Opole
Niemieckie masło
Polityk PiS pokazuje niemieckie masło. LOT odpowiada
Berlin
Niemcy przed Polską w technologicznym wyścigu. "O niebo lepiej"
BIZNES
Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz,
Kiedy wystąpią Polacy w drugim etapie Konkursu Chopinowskiego?
Maciej Wacławik
Policjanci zatrzymali 8 osób
Skrzyknęli się, żeby odzyskać dług. Teraz to oni mogą słono "zapłacić"
Lublin
shutterstock_1796931181
Ziemniaki i buraki zamiast batatów i okry? Ta dieta pomaga chronić zdrowie i środowisko
Anna Bielecka
Izraelskie wojsko
Izraelska armia: zawieszenie broni weszło w życie
Świat
Policja
Ewakuacja blisko setki dzieci z przedszkola
Szczecin
Doprowadzenie 33-latka do prokuratury
Wjechał w grupę dzieci, nie żyje 10-latek. Jest decyzja sądu
Trójmiasto
shutterstock_2608069097
Odchylenie fotela za dopłatą. Nowa oferta przewoźnika
BIZNES
Spotkanie ministrów obrony Łotwy, Litwy i Estonii
Kraje bałtyckie szykują się na wypadek zagrożenia z Rosji
Świat
Profesor Adam Strzembosz
Nie żyje profesor Adam Strzembosz
Kaucja butelki plastikowe
Kto odpowiada za system kaucyjny? Tusk czy Morawiecki
Grzegorz Łakomski
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Spłonęła altana, strażacy znaleźli zwęglone ciało
WARSZAWA
imageTitle
Popis na korcie. Gauff czeka na Świątek
EUROSPORT
Służby pod domem Iris Stalzer
Wygrała wybory, niemiecka polityczka znaleziona z ranami kłutymi
Świat
Iga Świątek
Pięć lat temu Świątek zszokowała świat
Najnowsze
Radosław Sikorski
Radosław Sikorski doktorem honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu
Cztery osoby trafiły do szpitala
Pięć rozbitych pojazdów na A1. Są ranni
Katowice
Skutki trzęsienia ziemi na Filipinach
Trzęsienie ziemi na Filipinach. Są ofiary śmiertelne, trwa akcja ratunkowa
METEO
Szymon Hołownia
Hołownia przesłuchiwany w sprawie "zamachu stanu"
Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak
Śledztwo w sprawie subwencji dla PiS. Komunikat prokuratury
Płyta nagrobna generała Władysława Sikorskiego
Z miejskiego archiwum w Anglii do Muzeum Historii Polski
WARSZAWA
imageTitle
"Od tamtej pory moi bliscy nie byli na żadnym meczu"
EUROSPORT
Do wypadku doszło w miejscowości Zaborówek koło Grójca
Uderzyli w drzewo, dwie osoby nie żyją
WARSZAWA
imageTitle
Legenda zatrzymana. "Spał za kierownicą"
EUROSPORT
Zniszczenia w Strefie Gazy
"Palestyńczycy nie zostawiają na Hamasie suchej nitki"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica