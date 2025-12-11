Spory w PiS, wyciek ropy przy granicy z Polską, oddalone wnioski w sprawie Ziobry

Walki frakcyjne w PiS-ie Źródło: Tomasz Pupiec/Fakty po Południu TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Spory między frakcjami w PiS

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, w związku z licznymi sporami i tarciami między frakcjami, zwołał na piątek naradę w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie.

Być może ocenił, że poprzednie spotkanie, które zorganizował, nie przyniosło pożądanego efektu. Teraz zamierza dać się wygadać i pokrzyczeć na siebie frakcjom na zamkniętym posiedzeniu - dowiedzieli się autorzy "Podcastu politycznego" w TVN24+.

2. Wyciek ropy przy granicy z Polską

W północno-wschodnich Niemczech doszło do awarii rurociągu zasilającego rafinerię PCK Schwedt, która znajduje się przy granicy z Polską.

Jak przekazał rzecznik rafinerii, duże ilości ropy naftowej wyciekały z rurociągu. Na miejscu zdarzenia pojawiły się służby ratownicze, a pomocy medycznej udzielono dwóm osobom, które znajdowały się w pobliżu zdarzenia. Rafineria nie przerwała pracy.

Dowiedz się więcej: Duży wyciek ropy przy granicy z Polską

3. Oddalone wnioski w sprawie majątku Ziobry

Sąd oddalił dwa wnioski Prokuratury Krajowej o ustanowienie hipoteki przymusowej w księdze wieczystej domu Zbigniewa Ziobry w Jeruzalu. W obu przypadkach powodem były błędy formalne. Śledczy nie zgadzali się z pierwszym postanowieniem, dlatego ponowili wniosek.

4. Jest faworyt stanowisko, o które stara się Hołownia

Kandydat ze Szwecji Jesper Brodin jest faworytem na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców - dowiedział się korespondent "Faktów" TVN w USA Marcin Wrona.

O tę funkcję ubiega się były marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jak zaznaczył Wrona, decyzja, kto zostanie komisarzem, jeszcze nie zapadła.

5. Zełenski przyjedzie do Warszawy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pozytywnie odpowiedział na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego i przyjedzie do Warszawy - oświadczył prezydencki minister Marcin Przydacz.

Przydacz zastrzegł, że nie ma jeszcze ustalonej daty. - Dzisiaj rozmawiałem ze stroną ukraińską, jesteśmy w bieżącym kontakcie. Kanały dyplomatyczne są nie tylko otwarte, co wyjątkowo aktywne w tym kontekście - dodał minister.

OGLĄDAJ: TVN24 HD