Spory w PiS, wyciek ropy przy granicy z Polską, oddalone wnioski w sprawie Ziobry

Jarosław Kaczyński
Walki frakcyjne w PiS-ie
Źródło: Tomasz Pupiec/Fakty po Południu TVN24
Prezes Jarosław Kaczyński zwołuje naradę w związku z licznymi sporami i tarciami między frakcjami w PiS. Przy granicy z Polską doszło do dużego wycieku ropy. Sąd oddalił dwa wnioski Prokuratury Krajowej w sprawie domu Zbigniewa Ziobry. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 11 grudnia.

1. Spory między frakcjami w PiS

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, w związku z licznymi sporami i tarciami między frakcjami, zwołał na piątek naradę w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie.

Być może ocenił, że poprzednie spotkanie, które zorganizował, nie przyniosło pożądanego efektu. Teraz zamierza dać się wygadać i pokrzyczeć na siebie frakcjom na zamkniętym posiedzeniu - dowiedzieli się autorzy "Podcastu politycznego" w TVN24+.

Ktoś powiedział: "po moim trupie". W partii wrze, Kaczyński wzywa ludzi
Ktoś powiedział: "po moim trupie". W partii wrze, Kaczyński wzywa ludzi

Polska

2. Wyciek ropy przy granicy z Polską

W północno-wschodnich Niemczech doszło do awarii rurociągu zasilającego rafinerię PCK Schwedt, która znajduje się przy granicy z Polską.

Jak przekazał rzecznik rafinerii, duże ilości ropy naftowej wyciekały z rurociągu. Na miejscu zdarzenia pojawiły się służby ratownicze, a pomocy medycznej udzielono dwóm osobom, które znajdowały się w pobliżu zdarzenia. Rafineria nie przerwała pracy.

Duży wyciek ropy przy granicy z Polską
Duży wyciek ropy przy granicy z Polską

3. Oddalone wnioski w sprawie majątku Ziobry

Sąd oddalił dwa wnioski Prokuratury Krajowej o ustanowienie hipoteki przymusowej w księdze wieczystej domu Zbigniewa Ziobry w Jeruzalu. W obu przypadkach powodem były błędy formalne. Śledczy nie zgadzali się z pierwszym postanowieniem, dlatego ponowili wniosek.

4. Jest faworyt stanowisko, o które stara się Hołownia

Kandydat ze Szwecji Jesper Brodin jest faworytem na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców - dowiedział się korespondent "Faktów" TVN w USA Marcin Wrona.

O tę funkcję ubiega się były marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jak zaznaczył Wrona, decyzja, kto zostanie komisarzem, jeszcze nie zapadła.

"Fakty" TVN: jest faworyt do stanowiska, o które walczy Hołownia
"Fakty" TVN: jest faworyt do stanowiska, o które walczy Hołownia

5. Zełenski przyjedzie do Warszawy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pozytywnie odpowiedział na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego i przyjedzie do Warszawy - oświadczył prezydencki minister Marcin Przydacz.

Przydacz zastrzegł, że nie ma jeszcze ustalonej daty. - Dzisiaj rozmawiałem ze stroną ukraińską, jesteśmy w bieżącym kontakcie. Kanały dyplomatyczne są nie tylko otwarte, co wyjątkowo aktywne w tym kontekście - dodał minister.

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Prawo i SprawiedliwośćZbigniew ZiobroSzymon HołowniaWołodymyr ZełenskiNajważniejsze informacje
