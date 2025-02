Państwa bałtyckie w europejskiej sieci, Kreml "nie potwierdza i nie zaprzecza", weteran wraca do polityki

Państwa bałtyckie zostały przyłączone do europejskiej sieci energetycznej po odcięciu się od rosyjskiego systemu. Kreml "nie potwierdza ani nie zaprzecza" doniesieniom o rozmowie telefonicznej prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Do polskiej polityki wraca weteran Platformy Obywatelskiej Stefan Niesiołowski. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 10 lutego.

1. "Ostateczny krok" krajów bałtyckich

W niedzielę w Wilnie odbyła się ceremonia przyłączenia państw bałtyckich do europejskiej sieci energetycznej CESA (Continental Europe Synchronous Area). Wraz z prezydentami: Litwy, Łotwy i Estonii wziął w nich udział prezydent Andrzej Duda. - Jest to ostateczny krok zmierzający do uwolnienia się z postsowieckiej sfery zależności - ocenił polski przywódca.