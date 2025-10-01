Papież spotkał się z Polakami. Zwrócił się do nich z prośbą

W czasie audiencji generalnej w środę w Watykanie papież Leon XIV pozdrowił pielgrzymów z diecezji włocławskiej, którzy przybyli wraz z biskupami. Następnie powiedział: - Proszę was, byście w tym miesiącu codzienny różaniec ofiarowali w intencji pokoju.
- Niech wam towarzyszy opieka Aniołów Stróżów - powiedział Polakom Leon XIV.
W wygłoszonej katechezie mówił, że misją Kościoła "nie jest sprawować władzę nad innymi". - Lecz przekazywać radość tych, którzy zostali umiłowani, właśnie wtedy, gdy na to nie zasługiwali - dodał.
- To jest siła, jaka zrodziła i rozwinęła wspólnotę chrześcijańską: mężczyzn i kobiet, którzy odkryli piękno powrotu do życia, aby móc je ofiarować innym - wyjaśnił.
Papież zaapelował również o zgodę społeczną i unikanie przemocy na Madagaskarze, gdzie doszło do starć między uczestnikami protestów przeciwko władzom a siłami porządkowymi. W ich wyniku zginęły 22 osoby, a wiele zostało rannych.
