To zmniejsza ryzyko zachorowania na raka. Dwa połączone czynniki

Z kolei w przypadku osób, które nie spełniają wytycznych WHO dotyczących aktywności fizycznej, ryzyko nowotworu jest o 4 proc. większe, nawet jeśli mają wąską talię - wyjaśnia WCRF w komunikacie opublikowanym w środę. U osób, które nie podejmują aktywności fizycznej i nie mieszczą się w wytycznych WHO dotyczących obwodu talii, ryzyko to jest większe o 15 proc. - wynika z badania, które ukazało się na łamach recenzowanego czasopisma "British Journal of Sports Medicine". Udział wzięło w nim łącznie ponad 300 tys. osób.

Obwód talii - od ilu centymetrów otyłość brzuszna

O jakich wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia mowa? Zgodnie z ustaleniami ekspertów, jeśli obwód talii u kobiety zawarty jest pomiędzy 80 a 88 cm, a u mężczyzny pomiędzy 94 a 102 cm, to istnieje duże prawdopodobieństwo rozwoju otyłości brzusznej i jej powikłań. W Polsce Narodowy Instytut Kardiologii z kolei podaje na swojej stronie, że "jeśli obwód talii jest większy lub równy 88 cm u kobiet i większy lub równy 102 cm u mężczyzn, wówczas rozpoznajemy otyłość brzuszną, co oznacza, że nadmiar tłuszczu wewnątrz jamy brzusznej stwarza zagrożenie dla zdrowia".

Aktywność fizyczna - zalecenia WHO

Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, WHO zaleca osobom dorosłym w wieku 18-64 lat ponad 20 minut ćwiczeń każdego dnia, tak by tygodniowo było to co najmniej 150 minut umiarkowanych ćwiczeń lub co najmniej 75 minut ćwiczeń intensywnych. Chodzi o aktywność fizyczną wykonywaną w czasie wolnym, taką jak spacery, taniec, praca w ogrodzie, piesze wycieczki, pływanie, jazda na rowerze, prace domowe, zabawy, gry, sport czy zaplanowane ćwiczenia.