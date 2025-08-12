Logo strona główna
Świat

Skok na Labubu. Grupa zamaskowanych przestępców ukradła dziesiątki kartonów z zabawkami

kradzież labubu
Filmiki z "unboxingiem", czyli otwieraniem paczek m.in. z Labubu, zbierają miliony wyświetleń i tysiące reakcji
Źródło: TikTok
Do nietypowej kradzieży doszło w jednym ze sklepów w pobliżu Los Angeles. Zamaskowani złodzieje włamali się, by ukraść dziesiątki kartonów z modnymi w tym sezonie laleczkami Labubu. Właścicielka przyznała, że zniknął cały towar.

Do kradzieży doszło w La Puente, mieście położonym około 29 kilometrów na wschód od Los Angeles. Kilkadziesiąt kartonów z popularnymi zabawkami zniknęło ze sklepu One Stop Sales w zeszłym tygodniu. Sklep udostępnił nagranie, na którym widać, jak nocą 6 sierpnia, zamaskowani złodzieje wynoszą towary, których wartość wyceniono na 7 tys. dolarów (25,5 tys. zł).

Śledztwo w sprawie prowadzi biuro szeryfa hrabstwa Los Angeles. W czwartek funkcjonariusze poinformowali ABC News, że podejrzani pozostają na wolności, udało się jednak odnaleźć białą Toyotę Tacomę, która posłużyła do popełnienia przestępstwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ta zabawka podbija świat. Ponad trzykrotny wzrost zysków

Ta zabawka podbija świat. Ponad trzykrotny wzrost zysków

BIZNES
Mały potworek, wielkie emocje. Co mówi o nas szał na Labubu?

Mały potworek, wielkie emocje. Co mówi o nas szał na Labubu?

Antonina Długosińska

Kradzież modnych laleczek Labubu

One Stop Sales miał w swoim asortymencie m.in. laleczki Labubu i akcesoria do nich. Joanna Avendano, właścicielka sklepu przyznała, że skradziono cały towar. Jak mówiła stacji KABC-TV, pracowali ciężko "żeby dojść do tego punktu, a oni (złodzieje) po prostu przyszli i zabrali wszystko". "Wciąż jesteśmy w szoku" - czytamy na profilu sklepu w poście opublikowanym w mediach społecznościowych.

Laleczki Labubu, zaprojektowane przez artystę Kasinga Lunga w 2015 roku dopiero dekadę później zyskały popularność na świecie. W pierwszym półroczu 2025 roku Pop Mart, chiński producent zabawek, odnotował wzrost zysków o 350 procent.

Figurki Labubu są sprzedawane głównie w tzw. blind boxach, czyli zamkniętych pudełkach, których zawartość pozostaje tajemnicą aż do otwarcia. Ta strategia sprzedaży - choć krytykowana za podobieństwo do hazardu - przyciąga tłumy klientów i tworzy silny popyt kolekcjonerski. W niektórych krajach, m.in. w Chinach, sprzedaż blind boxów dzieciom poniżej ósmego roku życia jest zakazana, ale popularność Labubu nie słabnie - z nietypową maskotką pokazało się wiele znanych osób, w tym amerykańska celebrytka Kim Kardashian, Lisa z południowokoreańskiego zespołu Blackpink i kanadyjski koszykarz Dillon Brooks.

pc

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: abc news, The Independent

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock, instagram.com/onestopsaless

USAKalifornia
