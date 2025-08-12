Skok na Labubu. Grupa zamaskowanych przestępców ukradła dziesiątki kartonów z zabawkami

Filmiki z "unboxingiem", czyli otwieraniem paczek m.in. z Labubu, zbierają miliony wyświetleń i tysiące reakcji Źródło: TikTok

Do kradzieży doszło w La Puente, mieście położonym około 29 kilometrów na wschód od Los Angeles. Kilkadziesiąt kartonów z popularnymi zabawkami zniknęło ze sklepu One Stop Sales w zeszłym tygodniu. Sklep udostępnił nagranie, na którym widać, jak nocą 6 sierpnia, zamaskowani złodzieje wynoszą towary, których wartość wyceniono na 7 tys. dolarów (25,5 tys. zł).

Śledztwo w sprawie prowadzi biuro szeryfa hrabstwa Los Angeles. W czwartek funkcjonariusze poinformowali ABC News, że podejrzani pozostają na wolności, udało się jednak odnaleźć białą Toyotę Tacomę, która posłużyła do popełnienia przestępstwa.

Kradzież modnych laleczek Labubu

One Stop Sales miał w swoim asortymencie m.in. laleczki Labubu i akcesoria do nich. Joanna Avendano, właścicielka sklepu przyznała, że skradziono cały towar. Jak mówiła stacji KABC-TV, pracowali ciężko "żeby dojść do tego punktu, a oni (złodzieje) po prostu przyszli i zabrali wszystko". "Wciąż jesteśmy w szoku" - czytamy na profilu sklepu w poście opublikowanym w mediach społecznościowych.

Laleczki Labubu, zaprojektowane przez artystę Kasinga Lunga w 2015 roku dopiero dekadę później zyskały popularność na świecie. W pierwszym półroczu 2025 roku Pop Mart, chiński producent zabawek, odnotował wzrost zysków o 350 procent.

Figurki Labubu są sprzedawane głównie w tzw. blind boxach, czyli zamkniętych pudełkach, których zawartość pozostaje tajemnicą aż do otwarcia. Ta strategia sprzedaży - choć krytykowana za podobieństwo do hazardu - przyciąga tłumy klientów i tworzy silny popyt kolekcjonerski. W niektórych krajach, m.in. w Chinach, sprzedaż blind boxów dzieciom poniżej ósmego roku życia jest zakazana, ale popularność Labubu nie słabnie - z nietypową maskotką pokazało się wiele znanych osób, w tym amerykańska celebrytka Kim Kardashian, Lisa z południowokoreańskiego zespołu Blackpink i kanadyjski koszykarz Dillon Brooks.

