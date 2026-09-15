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Świat

Dron nad Litwą zestrzelony przez myśliwce NATO. Miał ładunki wybuchowe

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Źródło wideo: TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: EPA/TOMS KALNINS
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Myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Szef litewskiego resortu obrony Robertas Kaunas przekazał, że zestrzelony bezzałogowiec miał ładunek wybuchowy. Poinformował, że strącona maszyna będzie analizowana przez służby.

Według litewskich służb dron wtargnął w nocy w przestrzeń powietrzną kraju od strony Białorusi i został zestrzelony przez włoskie myśliwce NATO stacjonujące w Szawlach w środkowej części kraju. Agencja Reuters poinformowała, że bezzałogowiec został strącony nad wsią Pratkunai. Nie było informacji o ofiarach ani szkodach.

Minister obrony Litwy Robertas Kaunas poinformował we wpisie w mediach społecznościowych, że bezzałogowiec miał ładunek wybuchowy, który został zneutralizowany przez saperów. Dodał, iż specjaliści będą nadal badać i analizować drona.

Szef resortu obrony przekazał też, że sytuację omówił szczegółowo z włoskim ministrem obrony Guido Crosettą, który wyraził zdecydowane poparcie dla bezpieczeństwa regionu. Ministrowie podziękowali także załodze myśliwca za podjęcie decyzji i przeprowadzenie działań.

"Wspólne działania państw NATO i wszystkich służb przynoszą właściwe rezultaty i pomagają zapewnić nam bezpieczeństwo" - podkreślił litewski minister.

Prezydent Litwy dziękuje za reakcję NATO

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda także podziękował personelowi NATO za szybką reakcję. "Wraz z zintensyfikowaniem przez Rosję agresji przeciwko Ukrainie, taka gotowość jest kluczowa dla naszego regionu. Wspólnie z naszymi sojusznikami, Litwa będzie bronić swojej przestrzeni powietrznej" - oświadczył.

W związku z trwającą zbrojną agresją Rosji na Ukrainie władze Litwy w ostatnich miesiącach wielokrotnie wydawały ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu powietrznym. Zestrzelenie drona w litewskiej przestrzeni powietrznej było pierwszym tego rodzaju przypadkiem.

Dron w pobliżu Wilna
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Dron w pobliżu Wilna

Myśliwce realizujące misję NATO Baltic Air Defence patrolują przestrzeń powietrzną Łotwy, Litwy i Estonii, odkąd państwa bałtyckie przystąpiły do ​​Sojuszu w 2004 roku. W maju nad Estonią oraz w czerwcu i sierpniu nad Łotwą maszyny biorące udział w tej misji zestrzeliły zbłąkane ukraińskie drony - przypomniał Reuters.

Myśliwce poderwane również w Polsce

W związku z atakami rosyjskich dronów odrzutowych na terytorium Ukrainy w nocy z poniedziałku na wtorek, polskie wojsko poderwało myśliwce, a RCB rozesłało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.

Alarm został odwołany przed godziną 4.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
NATOLitwaDronyRosjaBiałoruś
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