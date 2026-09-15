Świat Dron nad Litwą zestrzelony przez myśliwce NATO. Miał ładunki wybuchowe Oprac. Adam Styczek |

Ben Hodges: Rosja zamierza przesuwać granice, aż nie poczuje konsekwencji Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: EPA/TOMS KALNINS

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Według litewskich służb dron wtargnął w nocy w przestrzeń powietrzną kraju od strony Białorusi i został zestrzelony przez włoskie myśliwce NATO stacjonujące w Szawlach w środkowej części kraju. Agencja Reuters poinformowała, że bezzałogowiec został strącony nad wsią Pratkunai. Nie było informacji o ofiarach ani szkodach.

Minister obrony Litwy Robertas Kaunas poinformował we wpisie w mediach społecznościowych, że bezzałogowiec miał ładunek wybuchowy, który został zneutralizowany przez saperów. Dodał, iż specjaliści będą nadal badać i analizować drona.

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Szef resortu obrony przekazał też, że sytuację omówił szczegółowo z włoskim ministrem obrony Guido Crosettą, który wyraził zdecydowane poparcie dla bezpieczeństwa regionu. Ministrowie podziękowali także załodze myśliwca za podjęcie decyzji i przeprowadzenie działań.

"Wspólne działania państw NATO i wszystkich służb przynoszą właściwe rezultaty i pomagają zapewnić nam bezpieczeństwo" - podkreślił litewski minister.

Prezydent Litwy dziękuje za reakcję NATO

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda także podziękował personelowi NATO za szybką reakcję. "Wraz z zintensyfikowaniem przez Rosję agresji przeciwko Ukrainie, taka gotowość jest kluczowa dla naszego regionu. Wspólnie z naszymi sojusznikami, Litwa będzie bronić swojej przestrzeni powietrznej" - oświadczył.

A drone that just entered Lithuanian airspace was destroyed by NATO fighter jets. I thank Allied personnel for their swift response.



With Russia intensifying its aggression against Ukraine, such readiness is vital for our region. Together with our NATO Allies, Lithuania will… — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 14, 2026 Rozwiń Źródło: X

W związku z trwającą zbrojną agresją Rosji na Ukrainie władze Litwy w ostatnich miesiącach wielokrotnie wydawały ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu powietrznym. Zestrzelenie drona w litewskiej przestrzeni powietrznej było pierwszym tego rodzaju przypadkiem.

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Myśliwce realizujące misję NATO Baltic Air Defence patrolują przestrzeń powietrzną Łotwy, Litwy i Estonii, odkąd państwa bałtyckie przystąpiły do ​​Sojuszu w 2004 roku. W maju nad Estonią oraz w czerwcu i sierpniu nad Łotwą maszyny biorące udział w tej misji zestrzeliły zbłąkane ukraińskie drony - przypomniał Reuters.

Myśliwce poderwane również w Polsce

W związku z atakami rosyjskich dronów odrzutowych na terytorium Ukrainy w nocy z poniedziałku na wtorek, polskie wojsko poderwało myśliwce, a RCB rozesłało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.

Alarm został odwołany przed godziną 4.