"Otrzymaliśmy dodatnie wyniki pierwszego pacjenta". 5 lat temu w Polsce pojawił się COVID-19

Dokładnie pięć lat temu w Polsce został potwierdzony pierwszy przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Wracający z Niemiec 66-letni mężczyzna nie miał ciężkich objawów i szybko został uznany za ozdrowieńca. Od tego czasu notuje się jednak pandemię COVID-19 w Polsce. Zebraliśmy kilka najbardziej pamiętnych dat.

4 marca 2020

- Dzisiaj w nocy otrzymaliśmy dodatnie wyniki pierwszego pacjenta, który ma potwierdzone zachorowanie na koronawirusa w Polsce - poinformował na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. "Pacjentem zero" był 66-letni Mieczysław Opałka, mieszkaniec Cybinki w województwie lubuskim, który kilka dni wcześniej wrócił z Niemiec, z Duesseldorfu, gdzie wybrał się na karnawał. Do granicy niemiecko-polskiej mężczyzna dojechał autokarem rejsowym, a w Świecku przesiadł się do własnego samochodu. Po przyjeździe do domu poczuł się gorzej, miał kaszel i gorączkę. W końcu trafił do szpitala w Zielonej Górze, w którym spędził ponad dwa tygodnie. Nie miał ciężkich objawów wirusa i 20 marca został uznany za ozdrowieńca.

6 marca 2020

Potwierdzono kolejne cztery przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2. - Jak widać, kolejne przypadki zakażenia występują, ale chcę zaznaczyć, że służby działają w sposób odpowiedzialny, dobry i zgodnie z procedurami - mówił prezydent Andrzej Duda.

10 marca 2020

Premier Mateusz Morawiecki poinformował na specjalnie zwołanej konferencji o "odwołaniu wszystkich imprez masowych". - Zdecydowaliśmy się na ten krok, który teraz wprowadzają Francja i Niemcy. Francja i Niemcy przyznają, że w ich przypadku jest to krok podjęty za późno. My chcemy go wprowadzić na czas - wyjaśniał. Wraz z wprowadzeniem pierwszych obostrzeń odnotowano gwałtowny wzrost zakupów środków czystości oraz suchych produktów spożywczych.

12 marca 2020

Potwierdzono pierwszy zgon osoby zakażonej koronawirusem. Była nią 57-letnia kobieta, która miała choroby współistniejące. Zmarła pod respiratorem w szpitalu w Poznaniu. - Kobieta już wcześniej była chora, była bardzo osłabiona. To nie tylko koronawirus - podkreślał na konferencji prasowej zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski.

Pacjentka zarażona koronawirusem trafiła do szpitala przy ul. Szwajcarskiej TVN24 Poznań

14 marca 2020

Ograniczona została działalność galerii handlowych. Pozostały w nich otwarte sklepy spożywcze, apteki, drogerie czy pralnie. Ponadto zawieszono działalność wszystkich pubów, restauracji, barów, kasyn i klubów. Wprowadzono zakaz zgromadzeń większych niż 50 osób. Dotyczyło to również zgromadzeń państwowych i religijnych.

15 marca 2020

Granice Polski zostały zamknięte dla cudzoziemców. Zawieszono międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Dla Polaków przebywających za granicą organizowane były transporty powrotne do ojczyzny, po których poddawani byli oni obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej.

20 marca 2020

Na terenie całego kraju wprowadzono stan epidemii. Ustanowiono zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób, ograniczenia w przemieszczaniu się, zawieszono działalności instytucji kultury, przedłużono ogłoszone wcześniej zamknięcie szkół. Osoby poniżej 18. roku życia nie mogły przebywać bez towarzystwa osób dorosłych w przestrzeni publicznej. Premier Mateusz Morawiecki przekazał, że zostaną zaostrzone kary za złamanie kwarantanny. Grzywna wzrosła z pięciu do 30 tysięcy złotych. Wprowadzone zostały też "dodatkowe mechanizmy śledzenia tego, czy ludzie przebywają pod adresem, który zadeklarowali".

Premier: wprowadzamy stan epidemii TVN24

25 marca 2020

Wprowdzono zakaz opuszczania własnych mieszkań. Wychodzić można było jedynie w związku ze sprawami koniecznymi dla życia - jak zakupy artykułów spożywych, wizyty w aptekach, wyprowadzanie psów na spacer, czy konieczność dotarcia do pracy. W efekcie ulice polskich miast opustoszały. Usłyszeć można było też komunikaty wydawane przez policyjne radiowozy, które z głośników prosiły o "niegrupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia". Zdezorientowani ludzie pytali: czy można pojechać własnym samochodem do innego miasta - np. po rodziców? Czy mogę wyjść z domu, żeby samemu pobiegać?

Puste ulice Warszawy w czasie pandemii COVID-19 PAP/Kalbar

1 kwietnia 2020

Rząd zawiesza działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży. Pojawia się jeden z najgłośniejszych zakazów, potem uznawany za symbol absurdu - zamknięto parki, bulwary i plaże. W Polsce odnotowano już ponad 2,5 tysiąca przypadków koronawirusa.

Zamknięte parki, bulwary i plaże. "Liczymy na zrozumienie ze strony mieszkańców" Od 1 kwietnia weszły w życie nowe obostrzenia w walce pandemią COVID-19. Zostały zamknięte parki, bulwary i plaże. Nie można też wypożyczać rowerów miejskich. Od 2 kwietnia będą musiały być zamknięte hotele i pensjonaty, poza nielicznymi wyjątkami. Bartłomiej Ślak | Fakty po południu

16 kwietnia 2020

W całej Polsce konieczne staje się zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej. Można w tym celu użyć maseczki, którą można kupić albo zrobić samodzielnie. W myśl projektu obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy też środków publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdów samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

Obowiązek noszenia maseczek Margy Crane / Shutterstock

4 maja 2020

Następuje "częściowe odmrożenie gospodarki". Otworzyły się dla klientów centra handlowe i hotele, a do pracy wrócili rehabilitanci. Sprzedaż ciągle jest jednak dużo mniejsza. Boiska, korty i stadniny znowu są otwarte dla sportowców, ale zarówno zawodowców, jak i amatorów obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa.

2 lipca 2020

"Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa. To jest dobre podejście, bo on jest w odwrocie" - mówi przed drugą turą wyborów prezydenckich premier Mateusz Morawiecki. Tymczasem szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzega, że "pandemia COVID-19 nawet nie zbliża się jeszcze do końca, a wręcz przyspiesza". Ministerstwo Zdrowia informuje tego dnia o 371 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz o śmierci 15 pacjentów. Łącznie w Polsce potwierdzono do tego dnia zakażenie u 35 146 osób. Zmarło 1492 chorych na COVID-19.

Premier: latem wirusy grypy i ten koronawirus są słabsze, dużo słabsze TVN24

19 października 2020

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał na zwołanej konferencji, że premier Mateusz Morawiecki wydał polecenie dotyczące przygotowania planów budowy szpitali tymczasowych w każdym mieście wojewódzkim. Miały one pomóc w walce z epidemią i odciążyć przepełnione szpitale.

29 października 2020

Otwarty został szpital na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Szpital na Stadionie Narodowym Fakty TVN

27 grudnia 2020

Ruszył program szczepień przeciwko COVID-19. Jako pierwsza zaszczepiona została naczelna pielęgniarka Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie Alicja Jakubowska. Do 4 marca 2024 roku wykonano w Polsce łącznie 58,5 miliona szczepień przeciwko COVID-19.

Ruszają szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce. Pierwszą zaszczepioną ma być pielęgniarka TVN24

8 kwietnia 2021

Tego dnia padła największa liczba ogłoszonych zgonów z powodu koronawirusa w Polsce - podano, że zmarły 954 osoby. Rząd zachęcał do rejestrowania się na szczepienia.

27 stycznia 2022

Dzienny rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Odnotowano 57 659 potwierdzonych przypadków COVID-19. Następny dzień był pod tym względem drugi - zanotowano 57 262 przypadki. Liczba osób przebywających na kwarantannie przekroczyła milion.

28 marca 2022

Zniesiono nakaz noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych z wyjątkiem placówek medycznych i aptek. Jednocześnie zniesiony został obowiązek kierowania na izolację i kwarantannę z powodu COVID-19.

16 maja 2022

Stan epidemii zmieniono na stan zagrożenia epidemicznego. W uzasadnieniu wskazano, że zniesienie stanu epidemii jest zasadne ze względu na poprawę stanu epidemiologicznego na obszarze Polski, zmniejszenie gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń i zmniejszenie liczby osób hospitalizowanych.

Szacuje się, że od początku pandemii - 4 marca 2020 roku - odnotowano w Polsce około 7 milionów potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem i ponad 120 tysięcy zgonów z powodu COVID-19.

Autorka/Autor:jjk//am

Źródło: TVN24, tvn24.pl