Jak walczyć z gospodarczymi skutkami pandemii? Pomysły innych państw 

Kolejne państwa ogłaszają programy, które mają pomóc walczyć z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa. Stany Zjednoczone zamierzają przeznaczyć 1 bilion dolarów, Wielka Brytania - 330 miliardy funtów, a Hiszpania - 200 miliardów euro. Do kogo trafią te środki?

Poniżej przedstawiamy wybrane rozwiązania pomocowe z niektórych krajów.

Wielka Brytania

Rząd ogłosił nadzwyczajny pakiet pomocowy o wartości 330 miliardów funtów (ponad 1,5 biliona złotych).

Minister finansów Rishi Sunak przekazał, że środki będą przeznaczone na kredyty dla firm, pomoc dla sektora lotniczego oraz hotelarsko-gastronomicznego, wakacje podatkowe dla firm oraz wsparcie dla małych przedsiębiorstw, które nie miały ubezpieczenia. Pakiet o wartości 330 miliardów funtów odpowiada 15 procentom brytyjskiego produktu krajowego brutto.

Rząd sfinansuje dotacje dla małych firm w wysokości od 10 tys. do 25 tys. funtów.

Kredytodawcy zaoferują trzymiesięczną przerwę w spłacaniu kredytów hipotecznych tym, którzy mają trudności finansowe.

Na wtorkowej specjalnie zwołanej konferencji premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson powiedział, że "musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć gospodarkę". - Nigdy nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją ekonomiczną jak ta, ale nie cofniemy się przed niczym - dodał minister Sunak.

Minister finansów Rishi Sunak i premier Boris Johnson wystąpili na wspólnej konferencji prasowej PAP/EPA/MATT DUNHAM

Stany Zjednoczone

Na walkę z pandemią koronawirusa administracja Białego Domu szykuje program pomocowy o wartości 1 biliona dolarów (ponad 4 biliony złotych).

Sekretarz Skarbu USA Steven Mnuchin przekazał we wtorek, że prezydent Donald Trump chce "w ciągu dwóch tygodni" zacząć wysyłać czeki Amerykanom, aby ograniczyć gospodarcze koszty pandemii. Jak podaje portal The Hill, władze rozważają rozesłanie do trzech transz czeków, a ich wysokość ma zależeć od indywidualnych dochodów.

Innymi działaniami proponowanymi przez władze USA są:

- odroczenie terminu płatności kwartalnych podatków,

- możliwość uzyskania szybkich kredytów gotówkowych.

W poniedziałek republikański senator Mitt Romney zaproponował, by na czas pandemii wypłacić każdemu Amerykaninowi tysiąc dolarów - Musimy mieć pewność, że każda rodzina i każdy pracownik będzie w stanie opłacić swoje krótkoterminowe zobowiązania - argumentował. Biały Dom zadeklarował, że jest otwarty na takie rozwiązanie. - Stać nas na to - zapewnił Donald Trump.

Senator Mitt Romney proponuje, by każdemu Amerykaninowi wypłacić tysiąc dolarów PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Do jeszcze odważniejszych działań wzywa ubiegający się o nominację demokratów w listopadowych wyborach prezydenckich senator ze stanu Vermont Bernie Sanders. Postuluje on, by każde amerykańskie gospodarstwo domowe otrzymywało podczas trwania kryzysu związanego z koronawirusem 2000 dolarów miesięcznie.

Francja

Rząd uruchomi 45 miliardów euro (ponad 200 miliardów złotych) w ramach środków kryzysowych dla krajowych firm, aby ograniczyć wpływ koronawirusa na gospodarkę - poinformował minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire.

Duża część tej kwoty przeznaczona będzie na:

- odroczenie wszystkich płatności podatkowych i kosztów wynagrodzeń, które firmy miały zapłacić w tym miesiącu,

- anulowanie takich płatności dla firm zagrożonych upadłością.

Prezydent Emmanuel Macron zapewnił, że rząd zagwarantuje pożyczki o wartości 300 miliardów euro, aby pomóc firmom przetrwać kryzys. - Jesteśmy w stanie wojny i wszystkie siły rządowe muszą skoncentrować się na zwalczaniu epidemii - powiedział prezydent.

Prezydent Francji Emmanuel Macron w poniedziałek wieczorem wygłosił orędzie w związku z koronawirusem PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Wtóruje mu minister Le Maire, który powiedział, że walka z koronawirusem to "także walka ekonomiczna i finansowa, która będzie trwała i gwałtowna". - Ta wojna musi zmobilizować wszystkie nasze siły - dodał.

Włochy

Prezydent Włoch Sergio Mattarella w nocy z 17 na 18 marca podpisał dekret "Cura Italia" o przeznaczeniu 25 miliardów euro (ponad 112 miliardów złotych) na wsparcie służby zdrowia oraz firm i pracowników. Opublikowano go już we włoskim Dzienniku Urzędowym, dzięki czemu mógł on od razu wejść w życie.

Program pomocowy przewiduje m.in.:

- Rekompensatę za marzec w wysokości 600 euro (ponad 2600 złotych) m.in. dla osób prowadzących działalność gospodarczą, pracowników sezonowych z sektora turystyki.

- Płatności podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne dokonywane przez firmy i osoby samozatrudnione, których dochód jest mniejszy niż dwa miliony euro rocznie, mogą zostać odroczone lub rozłożone na raty. Podobna sytuacja dotyczy firm z sektorów najbardziej dotkniętych przez pandemię koronawirusa takich jak m.in. transport, hotelarstwo i gastronomia.

- Przez kolejne dwa miesiące wystąpią ograniczenia w sferze polityki zatrudnienia prowadzonej przez firmy. Nie będą one mogły zwolnić pracowników.

- Od 5 marca z powodu zamknięcia szkół pracownicy sektora prywatnego i samozatrudnieni mają prawo do 15-dniowego urlopu rodzicielskiego. Dotyczy to rodziców dzieci do 12. roku życia. Alternatywą jest voucher w wysokości do 600 euro na skorzystanie z usług opiekunki. Dla pracowników służby zdrowia ta kwota może wynieść do 1000 euro.

- Zostanie utworzony fundusz w wysokości 500 milionów euro (2 miliardy 250 milionów złotych) na wsparcie sektora lotniczego.

- Utworzony zostanie specjalny fundusz z początkowym budżetem w wysokości 150 milionów euro (675 milionów złotych) na pozostałe miesiące bieżącego roku. Ma on wzmocnić instytucjonalne mechanizmy działające na rzecz promocji Włoch oraz włoskich produktów eksportowanych w wielu krajach świata.

- 85 milionów euro (382,5 miliona złotych) zostało przeznaczone na zdalne nauczanie w najbliższych tygodniach.

Bezdomny mężczyzna na ulicach Rzymu MASSIMO PERCOSSI/PAP/EPA

Hiszpania

Rząd w Madrycie wyda na walkę z ekonomicznymi skutkami epidemii koronawirusa rekordową kwotę 200 mld euro (900 miliardów złotych). W ogłoszonym we wtorek programie pomocy gospodarczej wezmą udział banki, które również poniosą największe wydatki od czasu upadku dyktatury w 1975 roku.

Program pomocy przewiduje:

- niskooprocentowane kredyty dla przedsiębiorstw poszkodowanych przez epidemię,

- zawieszanie obowiązku spłaty kredytów hipotecznych przez osoby, które nie są w stanie zwrócić pożyczki z powodu utraty pracy lub innych negatywnych skutków sytuacji nadzwyczajnej; będzie ono obowiązywać do czasu ustania epidemii w Hiszpanii,

- gwarancję ciągłości dostaw wody, prądu, gazu oraz usług telekomunikacyjnych dla wszystkich obywateli,

- wsparcie dla rodzin najbardziej dotkniętych kryzysem, zapewnienie ciągłości świadczeń socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych oraz niezdolnych do pracy,

- prawo do przeorganizowania godzin pracy lub jej ograniczenia dla wszystkich pracowników tak, by mogli opiekować się dziećmi, które w czasie kwarantanny społecznej nie uczęszczają do szkoły; przedsiębiorstwa mają w miarę swoich możliwości zapewniać warunki do pracy zdalnej,

- rekompensatę za korzyści utracone w czasie pandemii dla osób samozatrudnionych, jeśli będą musiały zamknąć swoje zakłady pracy lub zawiesić swoje usługi. Najczęściej dotyczy to osób prowadzących działalność indywidualną lub niewielkie firmy. Szacuje się, że ich obroty spadną nawet o 75 procent,

- zawieszenie składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców tak, aby uniknąć zwalniania pracowników i zapewnić firmom płynność finansową,

- zwiększenie finansowania działań wspierających cyfryzację oraz wdrożenie planów badawczych na rzecz promocji i rozwoju technologii umożliwiającej pracę zdalną,

- zwiększenie środków na badania naukowe w zakresie poszukiwania szczepionki na koronawirusa.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez przemawiał w niemal pustym Kongresie Deputowanych PAP/EPA/Mariscal

Portugalia

Władze w Lizbonie ogłosił w środę, że przeznaczy 9,2 miliarda euro (41,4 miliarda złotych) na wsparcie pracowników i zapewnienie płynności dla firm dotkniętych pandemią koronawirusa.

5,2 miliarda euro (23,4 miliarda złotych) z tej kwoty ma zostać przeznaczone na stymulowanie polityki fiskalnej. Portugalski rząd będzie działać na rzecz zawieszenia lub odroczenia płatności składek na ubezpieczenie społeczne między marcem a majem, w grę wchodzi również ich obniżenie.

3 miliardy euro (13,5 miliarda złotych) zaplanowano na specjalną linię kredytową gwarantowaną przez państwo. Ponad połowa środków z tej kwoty przeznaczona zostanie na firmy działające w sektorze turystyki i gastronomii. Portugalska gospodarka jest oparta na turystyce, wiele osób odwołuje swoje rezerwacje w hotelach, a linie lotnicze ograniczają działalność, co niekorzystnie wpływa na liczbę osób odwiedzających kraj. Pozostałe branże, które uzyskają wsparcie działają w sektorze odzieży i przemyśle drzewnym. Około jednej trzeciej tej sumy przeznaczono na małe przedsiębiorstwa.

Na wydatki socjalne zostanie przeznaczony 1 miliard euro.

Sąsiedzka pogawędka w Porto JOSÉ COELHO/PAP/EPA

Niemcy

Federalny rząd przeznaczy 500 miliardów euro (2 biliony 250 miliardów złotych) na walkę z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa.

Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie płynności finansowej firmom dotkniętym pandemią.

Łatwiejszy ma być dostęp do pożyczek udzielanych przez państwowy bank rozwoju.

Firmy, które będą miały trudności z płynnością finansową, mogą liczyć na odroczenie płatności podatków i składek.

Rząd zapewnia, że obserwuje niepewną sytuacją na rynku i nie jest wykluczone, że pula środków na łagodzenie skutków kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa zostanie zwiększona.

