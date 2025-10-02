Logo strona główna
Świat

Byli "eksporterem dzieci", dziś ich nie mają. Prezydent przeprasza

shutterstock_1814772431
Wybory prezydenckie w Korei Południowej
Źródło: Reuters
Prezydent Korei Południowej po raz pierwszy przeprosił w imieniu władz kraju za nadużycia w procesach wysyłania dzieci do adopcji w innych krajach. W ramach kontrowersyjnego programu wysłano za granicę co najmniej 170 tysięcy dzieci, a w procesie tym dochodziło do wielu nadużyć.
Kluczowe fakty:
  • W latach 50. rząd Korei Południowej zainicjował program adopcji międzynarodowych z powodu ubóstwa w kraju.
  • Obecny prezydent Li Dze Mjung przeprosił za nadużycia wobec dzieci w procesie adopcji.
  • W Korei Południowej dziś dramatycznie brakuje dzieci, a kraj ten bije rekordy najniższego wskaźnika dzietności.

"W imieniu Republiki Korei składam najszczersze przeprosiny i słowa pocieszenia adoptowanym za granicą, ich rodzinom oraz rodzinom biologicznym, które cierpiały" – napisał Li Dze Mjung w mediach społecznościowych. Przyznał, że w przeszłości państwo "nie w pełni wywiązało się ze swoich obowiązków".

Prezydent wydał oświadczenie dzień po tym, jak Korea Południowa stała się pełnoprawną stroną Haskiej Konwencji o Adopcji Międzypaństwowej, 12 lat po jej podpisaniu.

Kraj "eksporterem dzieci"

Po wojnie koreańskiej z lat 1950-1953 Korea Południowa stała się jednym z najbiedniejszych krajów na świecie i niewiele rodzin było gotowych adoptować dzieci. Rząd zainicjował wówczas program adopcji międzynarodowych, realizowany przez prywatne agencje na mocy szerokich pełnomocnictw przyznanych w ustawie adopcyjnej. W procesie tym dochodziło do naruszeń praw człowieka. Z czasem Korea Południowa zyskała miano "eksportera dzieci". W ramach tego programu wysłano za granicę co najmniej 170 tysięcy dzieci.

"Moje serce jest wciąż bardzo ciężkie, gdy myślę o niepokoju, bólu i zagubieniu, jakie musiały odczuwać dzieci wysłane do obcego kraju" - dodał Li.

Prezydent wezwał ministerstwa do ścisłej współpracy w celu stworzenia systemu adopcyjnego opartego na prawach człowieka i opracowania skutecznych środków wsparcia dla osób adoptowanych w poszukiwaniu swoich korzeni. Od lipca międzynarodowe adopcje mają ponadto być w Korei Południowej przeprowadzane nie przez prywatne agencje, lecz przez jedno z ministerstw.

Kryzys demograficzny

Dziś państwo to mierzy się tymczasem z głębokim kryzysem demograficznym spowodowanym brakiem dzieci. Korea Południowa od lat notuje najniższy na świecie wskaźnik dzietności. W 2024 roku wyniósł on 0,75, czyli znacznie poniżej progu zastępowalności pokoleń wynoszącego 2,1. Według niektórych demografów w kolejnych stu latach kraj może stracić nawet 85 proc. swojej populacji.

Koreańczycy nie decydują się na dzieci z wielu powodów, głównie ekonomicznych. Problemem są m.in. koszty życia czy dostępność mieszkań, ale i presja społeczna, zwłaszcza wobec kobiet, które są tradycyjnie uważane za odpowiedzialne za wychowywanie dzieci. Te z wyższym wykształceniem i aspiracjami zawodowymi są zaś niechętne takiemu modelowi rodziny.

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TAGI:
Korea Południowa
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica