Człowiek Franciszka, w poglądach najlepiej centrysta. Raczej po siedemdziesiątce. "Włoski", choć niekoniecznie z Włoch. Dyplomata, który mówi po angielsku. Kto zostanie papieżem? Zapytaliśmy ekspertów.

- Trzeba sobie uświadomić, że Franciszek mianował 110 spośród 135 kardynałów, którzy wybiorą papieża, więc myślę, że można być pewnym, iż następny przywódca Kościoła nie będzie reprezentował znacząco innej linii, ale raczej będzie kontynuatorem Franciszka - mówi nam Maria Rościszewska, redaktorka wicenaczelna Magazynu Kontakt, czasopisma katolickiej lewicy.

Według Edwarda Augustyna z "Tygodnika Powszechnego" wydaje się niemożliwe, by papieżem został ktoś, kto nie był nominowany przez Franciszka. - Najbardziej prawdopodobna wydaje się kontynuacja - ocenia kierownik działu religijnego w "Tygodniku".

To może oznaczać, że zastąpi go któryś z jego współpracowników, ktoś "bliski mu duchem". - Myślę o kardynałach, którzy mają szersze spojrzenie na Kościół, w tym sensie, że nie są związani tylko ze spojrzeniem jednego kraju, czy jednego kręgu kulturowego. Takich kardynałów pojawiło się dużo więcej właśnie dzięki Franciszkowi - mówi ks. Kazimierz Sowa, dziennikarz, publicysta, były dyrektor Religia.tv.

Fakt, że większość kardynałów-elektorów zostało mianowanych przez Franciszka, nie oznacza, że będą oni realizowali jego linię w Watykanie - zauważa dziennikarz i pisarz Szymon Żyśko, dodając że udział w wyborze następcy nie jest jedynym kryterium branym pod uwagę przez papieża przy nominacjach kardynalskich. - Purpura kardynalska nie zawsze jest wyrazem zaufania, a oficjalnym stwierdzeniem pewnych kompetencji i użyteczności w Kurii Rzymskiej - mówi reporter "Czarno na białym" TVN24.

Kandydaturę tego drugiego wskazuje też Edward Augustyn. - Jedną z ostatnich decyzji papieża Franciszka było wskazanie kardynała Grecha jako osobę, która kontroluje, jak kościoły w różnych krajach realizują postanowienia synodu. Oznacza to, że jego rola została zwiększona - zauważa Augustyn. - Zobaczymy, czy kardynałowie podczas konklawe uznają tę decyzję papieża Franciszka, czy nie. Wydaje się to możliwe.

Wiek ma znaczenie, czyli "casus Wojtyły"

Włoskie apetyty i sztuka dyplomacji

Jak zauważa ks. Sowa papież Franciszek dokonał bardzo gruntownej "deitalianizacji" Kurii Rzymskiej, czego np. Jan Paweł II nie zrobił w takim wymiarze. Jednak Kuria i Włosi są bardzo głodni tego, żeby mieć znowu papieża. - Mieliśmy trzech papieży nie-Włochów. Dla nich to naprawdę długi okres. Marzą, by następny papież był z ich rodu, ich nacji - tłumaczy nam mieszkający w Rzymie Michał Kłosowski, watykanista i autor książki "Dekada Franciszka". Jego zdaniem papież "powinien być włoski", choć niekoniecznie w sensie narodowości. - Włoskość jest pewnym kodem kulturowym, który można wybrać - zauważa. A z tego wynika, że szansę mają ci, którzy - choć Włochami nie są - odpowiednio długo przebywają w Rzymie.

Jednym z doświadczonych dyplomatów w Watykanie jest wspomniany już kardynał Pietro Parolin. - Gdyby kwestia jedności Kościoła okazała się kluczowa dla purpuratów, będzie on pewnie bardzo ważną postacią podczas konklawe - stwierdza o. Stanisław Tasiemski, tłumacz tekstów papieskich i wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. - Parolin to dyplomata z wykształcenia, potrafi pokonywać rozmaite trudności. Jest człowiekiem głębokiej modlitwy, zna Kościół wyśmienicie - wylicza dominikanin.

Wróżenie z fusów

Już kilka godzin po śmierci Franciszka media na całym świecie zaczęły publikować nazwiska "papabili", czyli duchownych, którzy mogą zostać papieżem. Nasi rozmówcy z rezerwą podchodzą do list "faworytów", bo próby ich wskazania przypominają raczej wróżenie z fusów. - Jeśli wierzyć byłemu sekretarzowi papieża Benedykta XVI arcybiskupowi Georgowi Gänsweinowi, sam Benedykt, który spędził w Kurii Rzymskiej bardzo wiele lat, miał inną wizję swojego następcy. A przynajmniej typował na niego kogoś innego niż kardynał Jorge Mario Bergoglio. O tym trzeba pamiętać, odnosząc się do wszystkich spekulacji - mówi o. Stanisław Tasiemski.

Sam listy "papabili" odbiera raczej jako "wróżenie ze szklanej kuli". - Konklawe niesie w sobie wewnętrzną dynamikę biegu wypadków, do której właściwie nikt nie ma wglądu. Polega ona na tym, że na przykład blokuje się nawzajem dwóch kandydatów, którzy mają po 35-40 głosów. Jeżeli w ciągu kilku głosowań szala nie przechyla się na korzyść jednego z nich, to obaj muszą ustąpić - mówi Stempin.

Wymienia też kolejny czynnik, który utrudnia wskazywanie faworytów. - Po raz pierwszy w historii mamy do czynienia z tak rozproszonym Kolegium Kardynalskim. Do tej pory kardynałowie rekrutowali się z tradycyjnych stolic biskupich i centrali rzymskiej. Obecnie mamy kardynałów z takich krajów jak Mongolia, Irak, Indonezja . Ci kardynałowie nie tylko są rozproszeni, ale też nie znają się nawzajem. To czyni wybór papieża bardzo nieprzewidywalnym - ocenia Stempin.

Również zdaniem Edwarda Augustyna fakt, że wielu purpuratów pochodzi z odległych od Watykanu państw, z niewielką społecznością katolików, może nastręczać problemów w wyborze głowy Kościoła. - Są to często kardynałowie, których nikt nie zna, oni też nie znają innych kardynałów. To może stanowić problem podczas konklawe, bo nie wiadomo, co tacy elektorzy myślą, jaką mają wizję Kościoła. Nie wierzę, że jeden z nich zostanie papieżem, ale ich głos będzie się liczył, więc trzeba ich jakoś przekonać do głosowania na określonego kandydata - mówi dziennikarz "Tygodnika Powszechnego".