To "może rozbić ruch MAGA" i "zdefiniować prezydenturę Trumpa"

Kluczowe fakty: Izrael zaatakował Iran 13 czerwca, informując, że jego celem są obiekty nuklearne i zatrzymanie prac reżimu nad konstrukcją bomby atomowej.

Pojawiają się pytania o zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w konflikt. W środę prezydent mówił, że "może będzie musiał walczyć".

Tymczasem "Wall Street Journal" napisał, że Trump powiedział doradcom, iż zatwierdził plany ataku na Iran, jednak wstrzymuje się z wydaniem ostatecznego rozkazu. Dlaczego?

Kwestia ewentualnego zaangażowania USA, wspólnie z Izraelem, w ataki na Iran może rozbić ruch MAGA (Make America Great Again - uczynić Amerykę znowu wielką), który został ruch zainicjowany przez Donalda Trumpa - napisał w środę główny komentator spraw zagranicznych "Financial Timesa" Gideon Rachman.

Republikańska polityk Marjorie Taylor Greene, znana jako najbardziej zagorzała wielbicielka Trumpa w Izbie Reprezentantów, ogłosiła, że ktoś, kto poparłby zaangażowanie USA w wojnę między Izraelem i Iranem "nie jest MAGA" i dodała, że Amerykanie są do bólu zmęczeni wojnami.

Jest to tym bardziej zdumiewające, że Taylor Greene jest zazwyczaj uważana za najbardziej lojalną wobec prezydenta kongresmenkę w Izbie, co daje pojęcie o tym, jak głęboko podzielony jest ruch MAGA, odkąd prezydent zaczął pozytywnie myśleć o użyciu sił USA przeciw Iranowi - twierdzi Rachman.

"To, co stanie się teraz, zdefiniuje prezydenturę Trumpa"

Zdaniem autora, dla wielu zwolenników Trumpa byłaby to zdrada. W końcu jedną z jego głównych obietnic wyborczych było unikanie zaangażowania USA w "wieczne wojny". W 2019 roku Trump powiedział nawet, że "wejście w Bliski Wschód jest najgorszą decyzją, jaką kiedykolwiek podjęto" w Ameryce - przypomina komentator.

Wielu prominentnych członków ruchu MAGA oznajmiło już publicznie, że są przeciwni zaangażowaniu sił amerykańskich w wojnę z Iranem. Zrobili to między innymi tacy zagorzali zwolennicy Trumpa, jak były doradca prezydenta Steve Bannon, były dziennikarz Fox News Tucker Carlson czy były kongresmen Matt Gaetz.

Carlson, który po wyrzuceniu go z telewizji ma swój stały program internetowy oraz newsletter, napisał w nim: "Porzućcie Izrael. Niech sam prowadzi swoje wojny". Dodał też: "To, co stanie się teraz, zdefiniuje prezydenturę Donalda Trumpa" - relacjonuje Rachman.

Prezydent zareagował na te komunikaty, nazywając Carlsona w swym serwisie społecznościowym Truth Social "dziwakiem".

Nie przeszkodziło to Carlsonowi wdać się na wizji w agresywną kłótnię z senatorem Tedem Cruzem, zwolennikiem zagranicznych interwencji Ameryki. Nagranie to, podczas którego obaj panowie wyrzucali sobie, że zajmują stanowisko, nie znając się na Iranie, pokazała w środę telewizja CNN.

Poglądy Cruza podzielają między innymi tacy tradycyjni republikanie, jak senatorzy Lindsey Graham i Mitch McConnell, oraz przedstawiciele frakcji neokonserwatystów w Partii Republikańskiej - pisze publicysta "FT".

Pociski nadlatujące ze strony Iranu i Żelazna Kopuła, która chroni Tel Awiw w Izraelu Źródło: PAP/EPA/ATEF SAFADI

"Iran może stać się sprawą, która rozbije ruch MAGA"

Wiceprezydent J.D. Vance, który popiera zazwyczaj stanowisko Carlsona (syn tego dziennikarza, Buckley Carlson, jest zastępcą jego sekretarza prasowego), stara się tym razem odgrywać rolę mediatora pomiędzy skłóconymi frakcjami MAGA.

Zapewnia też zwolenników Trumpa, że prezydent "jest jedynie zainteresowany użyciem amerykańskiej armii do osiągnięcia celów amerykańskiego narodu".

Niedawny sondaż YouGov dla tygodnika "Economist" wykazał, że zaangażowanie USA w wojnę z Iranem popiera 19 proc. respondentów, podczas gdy przeciwnych jest 53 proc.

Gdyby jednak doszło do wysłania amerykańskiego lotnictwa nad Iran, podziały te uległyby zatarciu, ponieważ na początku każdej operacji militarnej pojawia się efekt "jednoczenia się wokół flagi" - zastrzega Rachman. Ale jeśli coś w takiej wojnie się nie powiedzie, to dojdzie do gorzkich rozliczeń w obozie władzy. "Iran może stać się sprawą, która rozbije ruch MAGA" - konkluduje Rachman.

"Wall Street Journal" o planach Trumpa

Tymczasem amerykański "Wall Street Journal" napisał, że Trump powiedział we wtorek swoim doradcom, iż zatwierdził plany ataku na Iran, jednak wstrzymuje się z wydaniem ostatecznego rozkazu, by sprawdzić, czy Teheran zrezygnuje ze swojego programu nuklearnego. Gazeta powołała się na trzy osoby, zaznajomione z przebiegiem tych rozmów. Wcześniej w środę Trump oświadczył, że nie chce zawieszenia broni, lecz kompletnego i totalnego zwycięstwa, czyli braku broni jądrowej Iranu. Stwierdził, że choć nie podjął jeszcze decyzji o bombardowaniu Iranu, a negocjacje wciąż są możliwe, to "może będzie musiał walczyć".

