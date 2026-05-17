Katastrofa na pokazie lotniczym w USA
Rzecznik bazy potwierdził w rozmowie z Reutersem, że doszło do "incydentu lotniczego". Trwa wyjaśnianie szczegółów.
Reuters podał, powołując się na Airshow News, że rozbiły się dwa samoloty EA-18G Growler. Jak dodał ten sam portal, widać było cztery osoby opadające na spadochronach, co sugeruje, że załogi katapultowały się.
O "incydencie lotniczym" napisali też organizatorzy pokazu. Jak przekazali, doszło do niego około dwóch mil na północny zachód od bazy. Na miejscu pracują ratownicy.
Źródło: tvn24.pl, Reuters