Świat Katastrofa na pokazie lotniczym w USA

Źródło zdj. gł.: Google Maps

Rzecznik bazy potwierdził w rozmowie z Reutersem, że doszło do "incydentu lotniczego". Trwa wyjaśnianie szczegółów.

Reuters podał, powołując się na Airshow News, że rozbiły się dwa samoloty EA-18G ⁠Growler. Jak dodał ten sam portal, widać było cztery osoby opadające na spadochronach, co sugeruje, że załogi katapultowały się.

Two EA-18G Growlers crashed today following a midair collision at the Gunfighter Skies Airshow at Mountain Home Air Force Base in Idaho. All pilots appear to have ejected safely. pic.twitter.com/b15tvJO0mm — OSINTdefender (@sentdefender) May 17, 2026 Rozwiń

O "incydencie lotniczym" napisali też organizatorzy pokazu. Jak przekazali, doszło do niego około dwóch mil na północny zachód od bazy. Na miejscu pracują ratownicy.

Samoloty Boeing EA-18G Growler Źródło zdjęcia: Ricardo Arduengo / Reuters / Forum