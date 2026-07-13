Joe Biden "wstrząśnięty" śmiercią Lindseya Grahama. Współpracowali mimo różnic partyjnych
W sobotę w nocy zmarł republikański senator Lindsey Graham. W niedzielę urząd lekarza sądowego Dystryktu Kolumbii poinformował, że Graham zmarł na skutek miażdżycowej choroby serca.
Były prezydent USA Joe Biden pożegnał republikańskiego senatora we wpisie w serwisie X. Biden napisał, że wraz ze swoją żoną Jill są "wstrząśnięci nagłą śmiercią Lindseya Grahama".
"Lindsey i ja służyliśmy razem w Kongresie przez ponad dekadę i blisko współpracowaliśmy przy wielu sprawach na przestrzeni lat. Podróżowaliśmy razem po świecie jako członkowie senackiej komisji spraw zagranicznych. Często się nie zgadzaliśmy, a czasem robiliśmy to głośno" - napisał były prezydent USA.
Zaznaczył jednak, że obaj zgadzali się "co do głębokiego znaczenia służby publicznej". "Jak ja, kochał Senat jako instytucję, mimo wszystkich jego wad i złożoności" - dodał Biden.
Lindsey Graham o Joe Bidenie: najmilsza osoba, jaką spotkałem w świecie polityki
Joe Biden i Lindsey Graham to ważne postacie amerykańskiej polityki ostatnich kilkudziesięciu lat. Biden, demokrata, został senatorem już w latach 70., gdzie zasiadał między innymi w komisji spraw zagranicznych. Polityk Partii Republikańskiej Lindsey Graham w latach 90. reprezentował Karolinę Południową w Izbie Reprezentantów, a w Senacie zasiadał od 2003 roku. To tam wspólnie z Bidenem zajmował się sprawami międzynarodowymi.
Politycy znali się od dekad i współpracowali ze sobą mimo różnic partyjnych. Darzyli się wręcz sympatią, o czym Graham mówił w wywiadzie dla serwisu The Huffington Post z 2015 roku. - Jeśli nie potrafisz podziwiać Joe Bidena jako człowieka, to masz problem. (...) To najmilsza osoba, jaką kiedykolwiek spotkałem w świecie polityki. Człowiek tak dobry, jak tylko Bóg mógł stworzyć - powiedział republikański polityk.
Lindsey Graham - kim był?
Graham był jednym z najbardziej prominentnych republikańskich polityków zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Gdy Donald Trump ubiegał się w 2016 roku z sukcesem o pierwszą kadencję prezydencką, republikański senator był jego zdecydowanym krytykiem. Później stał się jednak jednym z bliskich sojuszników obecnego prezydenta.
Graham był zwolennikiem wsparcia dla Ukrainy i twardej polityki wobec Rosji. Wielokrotnie wychodził z inicjatywą zaostrzenia sankcji wobec tego państwa. Jeszcze w piątek opublikowano wspólne oświadczenie Grahama i trzech innych senatorów informujące o porozumieniu z Trumpem w kwestii nowych restrykcji.
Również w piątek polityk składał kolejną wizytę w Kijowie i spotkał się tam z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński przywódca przekazał, że rozmawiał z senatorem między innymi o kolejnych sankcjach na Rosję i pomocy zbrojeniowej dla Kijowa. Od rozpoczęcia przez Rosję agresji na pełną skalę zmarły polityk kilkakrotnie odwiedził Ukrainę.