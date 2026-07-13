Świat Joe Biden "wstrząśnięty" śmiercią Lindseya Grahama. Współpracowali mimo różnic partyjnych Kuba Koprzywa |

Zmarł Lindsey Graham. Donald Trump: był jednym z najwspanialszych ludzi i senatorów, jakich znałem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tom Williams/CQ Roll Call/GettyImages

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W sobotę w nocy zmarł republikański senator Lindsey Graham. W niedzielę urząd lekarza sądowego Dystryktu Kolumbii poinformował, że Graham zmarł na skutek miażdżycowej choroby serca.

Były prezydent USA Joe Biden pożegnał republikańskiego senatora we wpisie w serwisie X. Biden napisał, że wraz ze swoją żoną Jill są "wstrząśnięci nagłą śmiercią Lindseya Grahama".

"Lindsey i ja służyliśmy razem w Kongresie przez ponad dekadę i blisko współpracowaliśmy przy wielu sprawach na przestrzeni lat. Podróżowaliśmy razem po świecie jako członkowie senackiej komisji spraw zagranicznych. Często się nie zgadzaliśmy, a czasem robiliśmy to głośno" - napisał były prezydent USA.

Zaznaczył jednak, że obaj zgadzali się "co do głębokiego znaczenia służby publicznej". "Jak ja, kochał Senat jako instytucję, mimo wszystkich jego wad i złożoności" - dodał Biden.

Jill and I are shocked by the sudden passing of Lindsey Graham.



Lindsey and I served together in Congress for over a decade, and worked closely on many issues throughout the years. We traveled the world together as members of the Senate Foreign Relations committee. We disagreed… — Joe Biden (@JoeBiden) July 12, 2026 Rozwiń

Lindsey Graham o Joe Bidenie: najmilsza osoba, jaką spotkałem w świecie polityki

Joe Biden i Lindsey Graham to ważne postacie amerykańskiej polityki ostatnich kilkudziesięciu lat. Biden, demokrata, został senatorem już w latach 70., gdzie zasiadał między innymi w komisji spraw zagranicznych. Polityk Partii Republikańskiej Lindsey Graham w latach 90. reprezentował Karolinę Południową w Izbie Reprezentantów, a w Senacie zasiadał od 2003 roku. To tam wspólnie z Bidenem zajmował się sprawami międzynarodowymi.

Politycy znali się od dekad i współpracowali ze sobą mimo różnic partyjnych. Darzyli się wręcz sympatią, o czym Graham mówił w wywiadzie dla serwisu The Huffington Post z 2015 roku. - Jeśli nie potrafisz podziwiać Joe Bidena jako człowieka, to masz problem. (...) To najmilsza osoba, jaką kiedykolwiek spotkałem w świecie polityki. Człowiek tak dobry, jak tylko Bóg mógł stworzyć - powiedział republikański polityk.

When Joe Biden was thought to be retiring from politics in 2015, this is how Lindsey Graham spoke about him: pic.twitter.com/W50j8Hs7Af — Jordan Rhone (@JordanRhone) July 12, 2026 Rozwiń

Lindsey Graham - kim był?

Graham był jednym z najbardziej prominentnych republikańskich polityków zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Gdy Donald Trump ubiegał się w 2016 roku z sukcesem o pierwszą kadencję prezydencką, republikański senator był jego zdecydowanym krytykiem. Później stał się jednak jednym z bliskich sojuszników obecnego prezydenta.

Lindsey Graham Źródło zdjęcia: ALLISON DINNER/EPA/PAP

Graham był zwolennikiem wsparcia dla Ukrainy i twardej polityki wobec Rosji. Wielokrotnie wychodził z inicjatywą zaostrzenia sankcji wobec tego państwa. Jeszcze w piątek opublikowano wspólne oświadczenie Grahama i trzech innych senatorów informujące o porozumieniu z Trumpem w kwestii nowych restrykcji.

Również w piątek polityk składał kolejną wizytę w Kijowie i spotkał się tam z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński przywódca przekazał, że rozmawiał z senatorem między innymi o kolejnych sankcjach na Rosję i pomocy zbrojeniowej dla Kijowa. Od rozpoczęcia przez Rosję agresji na pełną skalę zmarły polityk kilkakrotnie odwiedził Ukrainę.