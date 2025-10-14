Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tak zmieniła ich niewola Hamasu. Zakładnicy na zdjęciach przed i po uwolnieniu

Rom Braslavski po uwolnieniu przez Hamas
Zdjęcia zakładników sprzed porwania i po dwóch latach niewoli Hamasu
Źródło: Reuters
Izraelscy zakładnicy po ponad dwóch latach odzyskali wolność. Ich zdjęcia dobitnie pokazują, jak zmienili się podczas niewoli Hamasu.

W poniedziałek Hamas uwolnił pozostałych 20 żywych zakładników porwanych w trakcie ataku na Izrael 7 października 2023 roku.

OGLĄDAJ: 7 października. Dramat na festiwalu muzycznym Supernova
pc

7 października. Dramat na festiwalu muzycznym Supernova

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Wśród nich są cywile porwani w trakcie muzycznego festiwalu: Evyatar David i Rom Braslavski, żołnierz Matan Angrest i mieszkańcy przygranicznego kibucu Eitan Horn.

Evyatar David
Evyatar David
Źródło: IDF, Reuters, PAP

Evyatar David został porwany z muzycznego festiwalu Nova Music w Re'im na południu Izraela przy granicy ze Strefą Gazy. Na początku sierpnia Hamas opublikował nagranie z jego udziałem, na którym - jak mówił - kopał swój własny grób. 24-latek był skrajnie wychudzony.

Rom Braslavski
Rom Braslavski
Źródło: IDF, Reuters, PAP

Podobny los spotkał 22-letniego Roma Braslavskiego. Hamas również porwał go z festiwalu w Re'im, a współpracujący z tą organizacją Palestyński Islamski Dżihad opublikował pod koniec lipca nagranie, na którym widać było, że jest skrajnie wygłodzony.

Matan Angrest
Matan Angrest
Źródło: IDF, Reuters, PAP

Matan Angrest w dniu porwania pełnił służbę w izraelskiej armii. Jego matka w poniedziałek, w rozmowie ze stacją Channel 12, przekazała, że był on w pierwszych miesiącach niewoli torturowany ze szczególnym okrucieństwem, bo służył w Siłach Zbrojnych Izraela.

Eitan Horn
Eitan Horn
Źródło: IDF, Reuters, PAP

38-letni Eitan Horn został porwany razem ze starszym o osiem lat bratem Yairem z kibucu Nir Oz. Yair odzyskał wolność w lutym. Ich rodzina - oprócz izraelskiego - ma też argentyński paszport.

Uwolnieni zakładnicy Hamasu

Ostatni izraelscy zakładnicy Hamasu zostali wypuszczeni dzięki zawartemu w piątek, 11 października, rozejmowi. W poniedziałek przedstawiciele Kataru, Egiptu, Turcji i prezydent USA Donald Trump podpisali jego plan pokojowy dla Strefy Gazy.

Plan pokojowy Trumpa podpisany. "To zajęło trzy tysiące lat"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Plan pokojowy Trumpa podpisany. "To zajęło trzy tysiące lat"

Wcześniej 138 zakładników zostało uwolnionych w ramach wymian towarzyszących rozejmom (jesienią 2023 roku i na początku 2025 roku), ośmiu odbiła izraelska armia, odzyskano ciała 58 uprowadzonych. Hamas wypuścił też dwóch Izraelczyków porwanych przed atakiem i wydał ciało jednego uprowadzonego wcześniej żołnierza.

OGLĄDAJ: Donald Trump: to koniec epoki śmierci i terroru
pc

Donald Trump: to koniec epoki śmierci i terroru

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty, sz/akw

Źródło: PAP, tvn24.pl, Times of Israel, BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ATEF SAFADI

Udostępnij:
TAGI:
IzraelHamasStrefa GazyKonflikt w Strefie Gazy
Czytaj także:
Czerwony Krzyż, transport do Strefy Gazy palestyńskich więźniów zwolnionych przez Izrael
Izrael zwrócił ciała niektórych Palestyńczyków
Świat
Pomarańczowy kolor dyni jest wynikiem wysokiej zawartości w niej witaminy A i beta-karoten
Nasiona dyni obniżają cholesterol. Mogą też pomóc na prostatę
Zdrowie
pap_20211206_1ET
Laureat Nobla szefem komisji antydopingowej. Przez pomyłkę
Świat
USA. Samolot rozbił się na autostradzie, nie żyje małżeństwo
Katastrofa podczas próby lądowania na autostradzie
Świat
Tragiczny wypadek na A4 w Katowicach
Roztrzaskane bmw i śmierć 19-latka. Zatrzymano dwóch nastolatków
Katowice
shutterstock_2486131245
Słynny deptak nie będzie zabytkiem. Będzie odwołanie do ministerstwa
Kraków
Kilkadziesiąt lekarzy stanie przed sądem we Wrocławiu (zdjęcie ilustracyjne)
Zmiany w zwolnieniach lekarskich. "Żeby te przepisy były jak najbardziej ludzkie"
BIZNES
Urządzenia do ciągłego monitorowania glikemii to przełom dla osób z cukrzycą
Pompy insulinowe po 26. roku życia? Lekarze: to nie gadżet, tu chodzi o bezpieczeństwo pacjenta
Piotr Wójcik
Giorgia Meloni i Donald Trump (13.10.2025)
Trump: to zwykle oznacza koniec kariery, ale zaryzykuję
Świat
Łukasz Mejza
Konsekwencje dla Mejzy? Oświadczenie rzecznika PiS
Polska
Ministerstwo Finansów
O tyle mogą wzrosnąć ceny alkoholu
BIZNES
imageTitle
Z archipelagu na mundial, powołanie przez LinkedIn. "Jesteśmy rozsiani po całym świecie"
EUROSPORT
Jesień, liście, liść, szyba
Deszcz, silniejszy wiatr i nieprzyjemne ochłodzenie
METEO
Mieszkańcy korzystają z beczkowozów
Po kilku dniach mogą już korzystać z wody, ale po przegotowaniu
Szczecin
Diane Keaton nie żyje
Nie wiedzieli o chorobie Diane Keaton. Ale "zdali sobie sprawę, że coś jest nie tak"
Kultura i styl
Stacja Warszawa Falenica
Dwa dodatkowe tory, trzy tunele i jeden wiadukt na linii otwockiej
WARSZAWA
Autobus promujący Konkurs Chopinowski
Do tramwaju i pociągu metra dołączył "chopinowski" autobus
WARSZAWA
imageTitle
Nagrał wideo "najpoważniejszej kategorii". Znany sędzia przyznał się do zarzutów
EUROSPORT
Eutanazja dzieci w Kanadzie a zgoda rodziców. Co tu jest nieprawdą
FAŁSZKanada a eutanazja dzieci. Ten fake news ma drugie dno
Zuzanna Karczewska
Donald Tusk
Tusk: to jest tak głupie, że nawet nie chce mi się komentować
Polska
shutterstock_1099878668
Niepokojące dane. Większość badanych nie wie, co to deepfake
BIZNES
pap_20241202_0RN
Poseł nie chce "przesiedzieć w pociągu 10 godzin". "Po to PiS budowało drogi"
Polska
Ćwiczenia holenderskiej armii
Drony zakłóciły ćwiczenia holenderskich żołnierzy w Polsce
Polska
komputer klawiatura rece shutterstock_2505227273
Przechwycili jego korespondencję mailową, stracił 40 tysięcy euro
WARSZAWA
Zaparkował na kopercie, miał nieważną kartę żony
Karta nieważna od trzech lat, ale się "czepiają"
WARSZAWA
Ciężarówkę zatrzymano w Świecku
23 tony śmieci z Niemiec zatrzymane na granicy
Lubuskie
Mężczyzna zaatakował dziecko jadące hulajnogą (zdjęcie ilustracyjne)
Hulajnogą wjechał w matkę z wózkiem. Niemowlę złapał ojciec
Lubuskie
Dziennikarki w pierwszym rzędzie na konferencji prasowej ministra spraw zagranicznych Afganistanu Amira Chana Muttakiego
Oburzenie po konferencji ministra i "zdjęcie warte tysiąc słów"
Świat
Donald Tusk
Premier: zrobimy wszystko, żeby ratować tę firmę
BIZNES
Silna burza na Alasce doprowadziła do powodzi
Potężne załamanie pogody na Alasce
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica