W poniedziałek Hamas uwolnił pozostałych 20 żywych zakładników porwanych w trakcie ataku na Izrael 7 października 2023 roku.

Wśród nich są cywile porwani w trakcie muzycznego festiwalu: Evyatar David i Rom Braslavski, żołnierz Matan Angrest i mieszkańcy przygranicznego kibucu Eitan Horn.

Evyatar David został porwany z muzycznego festiwalu Nova Music w Re'im na południu Izraela przy granicy ze Strefą Gazy. Na początku sierpnia Hamas opublikował nagranie z jego udziałem, na którym - jak mówił - kopał swój własny grób. 24-latek był skrajnie wychudzony.

Podobny los spotkał 22-letniego Roma Braslavskiego. Hamas również porwał go z festiwalu w Re'im, a współpracujący z tą organizacją Palestyński Islamski Dżihad opublikował pod koniec lipca nagranie, na którym widać było, że jest skrajnie wygłodzony.

Matan Angrest w dniu porwania pełnił służbę w izraelskiej armii. Jego matka w poniedziałek, w rozmowie ze stacją Channel 12, przekazała, że był on w pierwszych miesiącach niewoli torturowany ze szczególnym okrucieństwem, bo służył w Siłach Zbrojnych Izraela.

38-letni Eitan Horn został porwany razem ze starszym o osiem lat bratem Yairem z kibucu Nir Oz. Yair odzyskał wolność w lutym. Ich rodzina - oprócz izraelskiego - ma też argentyński paszport.

Uwolnieni zakładnicy Hamasu

Ostatni izraelscy zakładnicy Hamasu zostali wypuszczeni dzięki zawartemu w piątek, 11 października, rozejmowi. W poniedziałek przedstawiciele Kataru, Egiptu, Turcji i prezydent USA Donald Trump podpisali jego plan pokojowy dla Strefy Gazy.

Wcześniej 138 zakładników zostało uwolnionych w ramach wymian towarzyszących rozejmom (jesienią 2023 roku i na początku 2025 roku), ośmiu odbiła izraelska armia, odzyskano ciała 58 uprowadzonych. Hamas wypuścił też dwóch Izraelczyków porwanych przed atakiem i wydał ciało jednego uprowadzonego wcześniej żołnierza.

