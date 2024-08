Bunkier dla dowództwa

"Bunkier nie był używany przez ostatnie 10 miesięcy izraelskiej wojny w Strefie Gazy. Został on jednak przygotowany do użycia przez premiera Benjamina Netanjahu i inne ważne osobistości, ponieważ Izrael przygotowuje się na możliwe ataki ze strony Iranu i Hezbollahu na tle narastających napięć na Bliskim Wschodzie" - pisze portal Times od Israel.

Nowy system alarmowy dla ludności

Ministra transportu Miri Regew poleciła zorganizowanie rejsów na Cypr, by pomóc Izraelczykom, którzy utknęli za granicą z powodu odwołania przez wiele linii lotniczych lotów do i z Tel Awiwu - poinformowała telewizja Kanał 12. Izraelczycy chcący wrócić do kraju są też sprowadzani wojskowymi samolotami transportowymi. Władze zalecają, by obywatele w takiej sytuacji kierowali się do Grecji i na Cypr, skąd będzie organizowany transport do Izraela.