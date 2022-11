Kanye West faworytem do tytułu "antysemity roku"

Ye, powszechnie znany jako Kanye West, znajduje się w gronie faworytów do tytułu "antysemity roku 2022" obok Mohameda Hadida i Jona Minadeo II. Muzyk kilka miesięcy wcześniej stracił dostęp do swojego konta w mediach społecznościowych za wpis, w którym miała pojawić się sugestia o zagrożeniu i nawiązanie do Żydów. "Bawiliście się ze mną i próbowaliście wykluczać każdego, kto sprzeciwia się waszej agendzie" - cytowały tweet rapera media. Kontrowersyjne wypowiedzi sprawiły, że współpracę z Westem zerwało szereg światowych marek.