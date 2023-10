"Inbal to bohaterka". 25-latka uratowała mieszkańców kibucu przed Hamasem, kierując jego obroną

Izraelskie media piszą o bohaterskiej 25-letniej Inbal Lieberman, która dowodziła oddziałem broniącym kibucu Nir Am przed terrorystami. Według ich relacji kobieta sama miała zastrzelić pięciu napastników, a inni członkowie jej zespołu wyeliminowali kolejnych 20. W ataku Hamasu nie zginął nikt z mieszkańców ich kibucu.

Inbal Lieberman od grudnia 2022 roku jest koordynatorką ds. bezpieczeństwa w kibucu Nir Am. Portal Walla News wyjaśnia, że osada, położona niedaleko miejscowości Sderot i Strefy Gazy, regularnie jest celem ataków rakietowych. Z relacji izraelskiego serwisu newsowego wynika, że kiedy w sobotni poranek 25-latka usłyszała odgłosy wystrzałów, od razu zdała sobie sprawę, iż to dźwięki inne niż te towarzyszące zwykle rakietom i tym razem mają do czynienia z atakiem uzbrojonych bojowników. Jak relacjonuje Walla News, kobieta szybko otworzyła magazyn z bronią, rozdała ją wszystkim 12 członkom zespołu obronnego i zaczęła koordynować odpieranie ataku. Rozstawiła swoich ludzi w "strategicznych miejscach". "Przygotowała zasadzki, które wywróciły do góry nogami plan uzbrojonych bandytów" - czytamy w artykule izraelskiego portalu.

Według tej relacji Lieberman sama miała zabić pięciu terrorystów. Pozostali członkowie jej zespołu wyeliminowali łącznie 20. Walka trwała ponad cztery godziny. "Obrońcy zamienili Nir Am w szczelną fortecę, podczas gdy okoliczne kibuce poniosły bardzo ciężkie straty" - podsumowuje Walla News. Portal Times of Israel uściśla, że w ataku terrorystów nie zginął żaden mieszkaniec kibucu.

Gratulacje dla Inbal Lieberman od burmistrza Tel Awiwu

Ilit Paz, koordynatorka ds. kultury w Nir Am, w rozmowie z lokalną agencją newsową Israel Hayom podkreśliła, że to, co zrobił zespół Lieberman, "było niesamowite". - Inbal podjęła decyzję, żeby nie czekać, tylko podjąć działania operacyjne. Dzięki temu, że zrobili to tak szybko, udało się zapobiec dziesiątkom ofiar - powiedziała Paz.

Bohaterską postawę 25-latki we wpisie na Facebooku wychwalał burmistrz Tel Awiwu Ron Huldai. "Jak wielu innych, również słyszałem o Inbal Lieberman. A dziś ją spotkałem. Inbal to bohaterka. Wobec jej publikowanej wszędzie historii nikt nie może być obojętny - na jej opanowanie, odwagę, heroizm. Dzięki Inbal uratowano dziesiątki istnień z kibucu Nir w Nitzel. Dziś Inbal wraz z rodziną przyjechała do jednego z hoteli, w których gościmy mieszkańców najbardziej poszkodowanych regionów, a dziś rano było miałem ten przywilej, by się z nią spotkać. Inbal ma dzisiaj urodziny. Życzę jej, aby w najbliższych latach świętowała je lepszymi wieściami niż te z ostatnich dni. Inbal, oddaję ci hołd! - czytamy w poniedziałkowym wpisie Huldaia.

Atak Hamasu. Duże straty w Kibucach

Jak informują izraelskie media, ogromne straty w ludziach odnotowano w kilku innych kibucach położonych niedaleko Strefy Gazy. W pobliskim Kfar Aza, który również został zaatakowany przez bojowników Hamasu w sobotę o świcie, dokładna liczba zabitych pozostaje nieznana, ciała wciąż są odnajdywane. We wtorek "Times of Israel" poinformował, że do tej pory żołnierze znaleźli wśród ofiar zwłoki ok. 40 dzieci, w tym bardzo małych.

Według szacunków rządu Izraela zginęło dotychczas ponad 1000 obywateli tego kraju, w tym około 170 żołnierzy. Z danych resortu zdrowia Strefy Gazy wynika, że w palestyńskiej enklawie zginęło już co najmniej 900 osób, a 4600 zostało rannych.

Autor:kgo//am