Zdalnie sterowany karabin i ślady prowadzące do Izraela. Irańskie media o śmierci naukowca

Najwyżsi urzędnicy na pogrzebie naukowca

Jak przebiegł atak na Mohsena Fakhrizadeha?

Irańskie agencje informacyjne do tej pory przekazywały sprzeczne informacje, co do przebiegu ataku na Fakhrizadeha. Według agencji Fars mężczyzna wraz ze swoją żoną podróżował w piątek kuloodpornym autem przez Teheran. Towarzyszyły im trzy samochody ochrony.

Irański program nuklearny bez jednego ze swych ojców

Od tego czasu cywilny program atomowy Iranu kontynuuje eksperymenty i obecnie w kraju uran wzbogacany jest do poziomu 4,5 procent, czyli powyżej progu 3,67 procent, do którego oficjalnie może go wzbogacać zgodnie z porozumieniem nuklearnym - wynika z danych MAEA. Przed zawarciem tej umowy Teheran wzbogacał uran do 20 procent, a dojście do takiego poziomu to ważny krok na drodze do osiągnięcia uranu wzbogaconego do 90 procent, koniecznego do produkcji bomby atomowej.