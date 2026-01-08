Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kolejny dzień starć protestujących z siłami bezpieczeństwa. Nagranie

Protesty w Iranie, styczeń 2026 rok
Protesty w Iranie
Źródło: Reuters
W środę doszło do kolejnych starć między protestującymi a siłami bezpieczeństwa w Iranie. Fala antyrządowych demonstracji zaczęła się w kraju pod koniec grudnia w związku z kryzysem gospodarczym i trwa już 11 dni, rozciągając się na coraz więcej obszarów.
Kluczowe fakty:
  • W Iranie od 28 grudnia trwają protesty - najliczniejsze od 2022 roku, kiedy śmierć 22-letniej Mahsy Amini wywołała demonstracje w całym kraju.
  • Z relacji mediów wynika, że w wielu miastach siły bezpieczeństwa użyły broni palnej wobec demonstrantów.
  • W piątek prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że "jeżeli władze w Teheranie będą strzelać i brutalnie zabijać manifestantów, USA przyjdą z odsieczą".

Półoficjalna irańska agencja informacyjna Fars, która ma bliskie kontakty z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, poinformowała, że ​​dwóch policjantów zostało zastrzelonych przez uzbrojonych osobników w mieście Lordegan na południowym zachodzie kraju. Nagrania z tego regionu udostępniane w mediach społecznościowych pokazują napiętą sytuację między protestującymi a siłami bezpieczeństwa, w tle słychać odgłosy strzałów.

W nagraniach z innych miejsc, gdzie również odbywają się protesty, widać siły bezpieczeństwa, które wydają się strzelać do ludzi i używać gazu łzawiącego wobec protestujących. Część z nich rzuca kamieniami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Trump wyda rozkaz". Amerykański senator grozi irańskiemu przywódcy

"Trump wyda rozkaz". Amerykański senator grozi irańskiemu przywódcy

"Jesteśmy uzbrojeni i gotowi". Trump grozi odsieczą, Iran odpowiada

"Jesteśmy uzbrojeni i gotowi". Trump grozi odsieczą, Iran odpowiada

Protesty w całym kraju

Protesty rozprzestrzeniły się na 111 miast we wszystkich 31 prowincjach Iranu - podaje Human Rights Activist News Agency (HRANA). Ta sama agencja poinformowała, że zginęło co najmniej 34 protestujących oraz cztery osoby z sił bezpieczeństwa. Około 2,2 tysiące osób zostało aresztowanych. BBC Persian potwierdziło tożsamość 21 osób ofiar, natomiast irańskie władze poinformowały o śmierci pięciu funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa.

Po środowym posiedzeniu rządu wiceprezydent ds. wykonawczych Mohammad Jafar Qaempanah poinformował, że prezydent Masud Pezeszkian nakazał, aby "nie podejmować żadnych środków bezpieczeństwa" wobec pokojowych demonstrantów. "Ci, którzy mają broń palną, noże oraz maczety i atakują posterunki policji oraz obiekty wojskowe, są uczestnikami zamieszek, a my musimy odróżniać protestujących od uczestników zamieszek" - dodał.

Tymczasem szef sądownictwa Gholamhossein Mohseni Ejei poinformował dowódców policji, że "uczestnicy zamieszek" zostaną "szybko" oskarżeni i ukarani, co ma służyć odstraszaniu - pisze BBC.

Klatka kluczowa-133139
Antyrządowy protest w prowincji Lorestan w Iranie
Źródło: Reuters

Demonstracje zaczęły się od strajku właścicieli sklepów

Od 28 grudnia w Iranie utrzymują się protesty wywołane problemami gospodarczymi kraju. Demonstracje zaczęły się od strajku właścicieli sklepów, uważanych za znaczącą siłę polityczną, na ogół popierającą irańską teokrację. W sklepikarzy boleśnie uderzyło jednak załamanie się kursu lokalnej waluty, riala. Do ich protestów dołączyli stołeczni studenci z co najmniej 10 uczelni.

Obecne demonstracje w Iranie są uważane za największy przejaw niezadowolenia społeczeństwa od 2022 roku, kiedy śmierć 22-letniej Mahsy Amini wywołała demonstracje w całym kraju.

Komentatorzy zwracają uwagę, że w Iranie trwa kryzys gospodarczy, nasilony od czasu, gdy jesienią 2025 roku na kraj zostały ponownie nałożone sankcje związane z programem nuklearnym Teheranu. Wskaźnik inflacji, liczony od grudnia 2024 do grudnia 2025 roku, przekroczył 50 procent, ceny żywności wzrosły o 72 procent - przekazał portal Euronews. Jednocześnie Iran ponosi znaczne wydatki na finansowanie tak zwanej osi oporu - szeregu działających na Bliskim Wschodzie proszyickich, antyizraelskich ugrupowań zbrojnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Muszą zostać postawieni do pionu". Najwyższy przywódca Iranu o protestujących

"Muszą zostać postawieni do pionu". Najwyższy przywódca Iranu o protestujących

Wybuch niezadowolenia w Iranie. Kilka osób zginęło

Wybuch niezadowolenia w Iranie. Kilka osób zginęło

Trump ostrzega: wtedy przyjdziemy z odsieczą

W piątek prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że "jeżeli władze w Teheranie będą strzelać i brutalnie zabijać manifestantów, USA przyjdą im z odsieczą".

- Rozmawiamy z protestującymi, urzędnicy muszą z nimi rozmawiać - powiedział w sobotę najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu, ajatollah Ali Chamenei podczas wystąpienia w Teheranie, transmitowanego przez irańską telewizję państwową. - Ale rozmowy ze sprawcami zamieszek nie przynoszą żadnych rezultatów. Oni muszą zostać postawieni do pionu - dodał. Chamenei ponownie przekonywał również, nie przedstawiając dowodów na swoje słowa, że to zagraniczne mocarstwa, takie jak Izrael i Stany Zjednoczone, inspirują protesty w Iranie. Jednak prezydent Masud Pezeszkian na początku ubiegłego tygodnia przyznał, że przyczyną kryzysu są zaniedbania władz i zapowiedział dialog z liderami protestów.

OGLĄDAJ: Iran kontra Izrael. Nowa równowaga sił (odc. 1)
pc

Iran kontra Izrael. Nowa równowaga sił (odc. 1)

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//az

Źródło: BBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
IranDonald TrumpUSAAjatollah Ali Chamenei
Czytaj także:
Zderzenie na Wybrzeżu Gdyńskim
Zderzenie kilku samochodów. Ogromny korek
WARSZAWA
imageTitle
Reprezentacyjny pomocnik zmienił klub. Zaskakujący kierunek
EUROSPORT
Emerytka
Emerytury po waloryzacji. O tyle mogą wzrosnąć świadczenia w 2026 roku
BIZNES
Danuta Bocian-Krasoń
Nie żyje Danuta Krasoń, żona polityka Polski 2050
Polska
imageTitle
Austriacy bez gwiazd, tylko trzech Niemców w Zakopanem
EUROSPORT
imageTitle
Polacy szlifują formę przed Euro. Wiadomo, kiedy poznamy ostateczną kadrę
EUROSPORT
W lipcu 2013. sąd uniewinnił Boguckiego
W całości odbył karę. Skazany za zabójstwo "Pershinga" wyszedł na wolność
Katowice
Wykoleił się tramwaj techniczny
Tramwaje wykoleiły się, trzy zdarzenia jednego dnia
WARSZAWA
Grenlandia - Dania - USA. Flaga Grenlandii w Danii
Co jeśli zaatakują Grenlandię? Wojsko "musi natychmiast podjąć walkę"
Świat
76-latek mieszka w ziemiance nad Wisłą
Od 15 lat mieszka w ziemiance nad Wisłą
WARSZAWA
Tragiczny wypadek w miejscowości Baborów
Uderzyli w drzewo. Kierowca nie żyje, pasażer trafił do szpitala
Opole
Adam Glapiński
Propozycja dużej podwyżki stóp procentowych
BIZNES
TUSK NAWROCKI
Jest godzina spotkania prezydenta i premiera. Ustalenia TVN24 i "Faktów" TVN
Polska
Zniszczył szybę u byłej, bo chciał się zemścić
Wybił szybę w zemście na byłej partnerce. Ona trafiła do więzienia
Wrocław
Donald Trump
Trump z "francuskim" akcentem: nie, nie, nie, nie możesz tego zrobić
Świat
27-latkowi grozi do 10 lat więzienia
Kierowca był nerwowy, a z pojazdu wydobywał się "charakterystyczny zapach"
Łódź
Służby bezpieczeństwa w Burkina Faso
Próbowano obalić prorosyjską juntę. Nocny komunikat o spisku
Świat
imageTitle
Sprzeczka z udziałem Sochana. W ruch poszły ręce
EUROSPORT
mroz lod zima shutterstock_252122419
Śnieżyce i mróz mogą stanowić zagrożenie. Przybyło alarmów
METEO
Czołgi VT4 w armii Tajlandii
Uzbrojenie "z internetu". Czołgi z Chin popsuły się od strzelania
Ewa Żebrowska, Maciej Michałek
Pielęgniarka smartfon
ChatGPT z innowacyjną funkcją."Nie ma zastępować opieki medycznej"
BIZNES
Tim Walz, gubernator Minnesoty
Po akcji ICE gubernator zarządza przygotowania Gwardii Narodowej
Świat
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich został znów zdewastowany
Fotoradar rekordzista znów w akcji. Kamera nagrała wandali, sami też oblali się farbą
WARSZAWA
Śremscy policjanci zatrzymali sześć osób
Brutalne porwanie 16-latka miało być "nauczką". Pięciu oskarżonych
Poznań
Nick Reiner
Miał bronić Nicka Reinera oskarżonego o zamordowanie rodziców. Zrezygnował
Świat
Włodzimierz Czarzasty podczas ponownego otwarcia Sali Kolumnowej
Sala Kolumnowa ponownie otwarta. "Ela, Szymon, przepraszam"
Polska
Mężczyzna driftował po kieleckim rynku
Driftował na rynku, jeździł po chodnikach. Sam się zgłosił, naliczyli mu 154 punkty
Kielce
Lotnisko Modlin, strażnik graniczny, ewakuacja
Pokazał dwa budzące podejrzenia dokumenty. Potem zmieniał wersję wydarzeń
WARSZAWA
Lodołamacze we Włocławku
Polskie rzeki zamarzają. Służby szykują lodołamacze
METEO
szpital operacja kregoslup shutterstock_2604450777
Gigantyczny guz usunięty przez śląskich chirurgów. Pacjentowi mówiono, że to otyłość
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica