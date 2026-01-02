Protesty antyrządowe w Iranie Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Protesty w Iranie nasilają się . Do manifestujących sklepikarzy dołączyli studenci z co najmniej 10 uczelni.

Powodem niezadowolenia jest kryzys gospodarczy. Ten nasilił się po tym, jak jesienią ubiegłego roku na kraj zostały ponownie nałożone sankcje związane z programem nuklearnym Teheranu.

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian przedstawił w parlamencie założenia budżetu na 2026 rok, które zakładają wzrost płac i zwiększenie podatków.

"Jeżeli władze w Teheranie będą strzelać i brutalnie zabijać manifestantów, USA przyjdą im z odsieczą" - napisał w piątek Donald Trump na swojej platformie Truth Social. "Jesteśmy uzbrojeni i gotowi do akcji" - dodał.

Na wpis Trumpa zareagował Ali Larijani, wysoki rangą doradca Najwyższego Przywódcy Iranu. Ostrzegł na platformie X, że ingerencja USA w wewnętrzne sprawy Iranu będzie oznaczać destabilizację całego regionu i zniszczenie interesów Ameryki.

"Dzięki oświadczeniom izraelskich urzędników i prezydenta USA Donalda Trumpa stało się jasne, co działo się za kulisami. Rozróżniamy stanowisko protestujących sklepikarzy od działań destabilizujących (sytuację - przyp. red.). A Trump powinien wiedzieć, że ingerencja USA w sprawy wewnętrzne (Iranu - przyp. red.) oznaczałaby destabilizację całego regionu i zniszczenie interesów Ameryki" - napisał Larijani. "Amerykanie powinni wiedzieć, że to Trump rozpoczął tę awanturę. Powinni dbać o bezpieczeństwo swoich żołnierzy" - dodał.

With the statements by Israeli officials and @realDonaldTrump, what has been going on behind the scenes is now clear. We distinguish between the stance of the protesting shopkeepers and the actions of disruptive actors, and Trump should know that U.S. interference in this… pic.twitter.com/uu9R20KFFv — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) January 2, 2026 Rozwiń

Zginęło kilka osób

Od niedzieli w Iranie nasilają się protesty. Ich początkiem był strajk sklepikarzy - uważanych za znaczącą siłę polityczną, na ogół popierającą irańską teokrację - z Wielkiego Bazaru w Teheranie, którzy zareagowali na gwałtowny spadek kursu waluty.

Protestować zaczęli również stołeczni studenci z co najmniej 10 uczelni. Demonstracje rozlały się na mniejsze ośrodki. W kilku miastach siły bezpieczeństwa użyły broni palnej - przekazał portal Iran International. Zginęło co najmniej siedem osób.

Irańska agencja informacyjna Fars informowała wcześniej, że trzech protestujących zginęło, a 17 zostało rannych podczas ataku na komisariat policji w prowincji na zachodzie kraju Lorestan.

Protestujący w irańskiej prowincji Fasa Źródło: Reuters

Następca tronu, syn i imiennik obalonego w 1979 roku szacha Iranu Mohammada Rezy Pahlawiego nazwał protestujących prawdziwymi bohaterami. "Tworzycie historię – historię pisaną odwagą, solidarnością i determinacją narodu odzyskującego swój kraj" - napisał w serwisie X.

My brave and honorable compatriots,



I salute you for standing courageously across Iran—from Lorestan, Chaharmahal and Bakhtiari, and Isfahan to Kermanshah, Ilam, and Khuzestan; from Fars, Hamedan, and Zanjan to Markazi, Qom, and Tehran; from Qazvin, Alborz, and Gilan to… https://t.co/fzgXQZkyGo — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 2, 2026 Rozwiń

Kryzys gospodarczy w Iranie

W Iranie trwa kryzys gospodarczy, nasilony od czasu, gdy jesienią 2025 roku na kraj zostały ponownie nałożone sankcje związane z programem nuklearnym Teheranu.

Braki elektryczności są częste, podobnie jak niedobory wody, wywołane zarówno suszą, jak i wodochłonnymi uprawami ziemi.

Jednocześnie Iran ponosi znaczne wydatki na finansowanie tak zwanej osi oporu - szeregu działających na Bliskim Wschodzie proszyickich, antyizraelskich ugrupowań zbrojnych.

Wskaźnik inflacji, liczony od grudnia 2024 do grudnia 2025 roku, przekroczył 50 procent, ceny żywności wzrosły o 72 procent - przekazał portal Euronews.

Prezydent przedstawia założenia budżetu

W niedzielę, w którą rozpoczęły się protesty, prezydent Iranu Masud Pezeszkian przedstawił w parlamencie założenia budżetu na 2026 rok. Projekt zakłada 20-procentowy wzrost płac i zwiększenie podatków o 62 procent - informowała stacja Al-Dżazira.

USA uczestniczyły wraz z Izraelem w ataku na instalacje nuklearne Iranu w czerwcu 2025 r., a prezydent Trump ostrzegał, że jeżeli Teheran będzie odbudowywał swój program jądrowy, Waszyngton może ponownie uderzyć.

