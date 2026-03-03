Rośnie liczba ofiar konfliktu na Bliskim Wschodzie

- Iran potwierdził śmierć Alego Chameneiego oraz wysoko postawionych urzędników reżimu. Rada Przywódcza będzie tymczasowo zastępować przywódcę.
- Po tym, jak USA i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, irańskie rakiety poleciały w kierunku Izraela i amerykańskich baz w regionie.
- W poniedziałek siły Izraela poinformowały o rozpoczęciu ofensywy na Liban, w odpowiedzi na ataki ze strony tego kraju. We wtorek Liban podał, że siły Izraela wkroczyły do kraju.
- W konflikcie z Iranem zginęło sześciu amerykańskich żołnierzy. Czerwony Półksiężyc informował, że ataki w Iranie zabiły 787 osób. W Izraelu, w wyniku irańskich bombardowań, zginęło 11 osób. Trzy osoby poniosły śmierć w ZEA, po jednej w Kuwejcie i Bahrajnie.
- Prezydent USA Donald Trump przewidywał, że operacja przeciwko Iranowi potrwa "cztery tygodnie lub mniej". W innym wystąpieniu mówił, że USA planowały cztery-pięć tygodni, ale są gotowe na dłuższą operację.
- W wyniku irańskich ataków ucierpiały między innymi Dubaj, Abu Zabi, Bahrajn, a także jeden z portów w Omanie. Gdzie spadły rakiety - pokazujemy na mapach tutaj >>>
- Są problemy z połączeniami lotniczymi w regionie. Dotknęły też Polaków.
Saudyjski koncern naftowy Aramco zamierza rozważyć alternatywne trasy eksportu ropy naftowej, aby uniknąć przepływu przez Cieśninę Ormuz – poinformował Reuters, powołując się na źródło z branży.
Wśród rozważanych opcji jest m.in. wykorzystanie rurociągu wschód–zachód biegnącego przez zachodnie wybrzeże Morza Czerwonego.
MSZ Arabii Saudyjskiej potępiło irański atak na ambasadę USA w Rijadzie i podkreśliło, że władze kraju zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi. Królestwo potwierdziło swoje prawo do podjęcia wszelkich środków w celu obrony własnego bezpieczeństwa i żywotnych interesów.
Ministerstwo obrony w Rijadzie przekazało, że w rejonie stolicy przechwycono osiem dronów. Wcześniej resort ocenił wstępnie, że amerykańską ambasadę zaatakowały dwa bezzałogowce - przypomniał saudyjski portal Arab News.
Rzecznik armii Izraela podpułkownik Nadaw Szoszani poinformował, że wojsko przygotowuje się do trwającej kilka tygodni kampanii przeciwko Iranowi, ale wysłanie sił lądowych jest mało prawdopodobne.
- Przygotowaliśmy ogólny plan na kilka tygodni działań – powiedział ppłk Szoszani na briefingu, dodając, że czas trwania kampanii może ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji. Dotychczasowe postępy określił jako pozytywne.
Biuro podróży TUI rozpocznie we wtorek sprowadzanie do kraju niemieckich klientów, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie z powodu wojny w regionie - poinformował prezes firmy Sebastian Ebel w rozmowie z telewizją NTV. Pierwsze samoloty wylądują w Monachium.Według Ebla spośród około 30 tys. niemieckich turystów, którzy utknęli w regionie, blisko 10 tys. to klienci TUI.
Izraelskie wojsko wydało nakaz ewakuacji dla mieszkańców ponad dwudziestu miejscowości położonych w południowym Libanie - przekazał Reuters.
Co najmniej 30 tysięcy osób zmuszonych do opuszczenia swoich domów zostało zarejestrowanych i przyjętych do zbiorowych schronień w Libanie, od kiedy rozpoczęły się tam walki między Izraelem a Hezbollahem - poinformowała Agencja ONZ ds. Uchodźców.
Prezydent Libanu oświadczył, że wystrzelenie rakiet w kierunku Izraela, do którego doszło wczoraj, nastąpiło spoza rejonu na południe od rzeki Litani, gdzie stacjonuje libańska armia - przekazał Reuters.
Przebywający w Jerozolimie reporter TVN24 Jacek Tacik opowiadał natomiast o szczegółach trwającej w Libanie operacji izraelskich sił zbrojnych. - Nie jest to jeszcze pełnoskalowa interwencja, jak przekonuje izraelska armia, na razie działania są ograniczone - mówił.
Polskie MSZ zaapelowało do osób udających się na Cypr o zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz. Ministerstwo zwróciło też uwagę na ewentualne zagrożenia dronami lub rakietami.
"Osoby, które zgłoszą podróż na Cypr, będą otrzymywać alerty w sprawie sytuacji bezpieczeństwa i ewentualnych utrudnień na lotniskach" - zapowiedział resort dyplomacji.
Ministerstwo dodało, że także na linii lotniczej lub na organizatorze wycieczki spoczywa obowiązek zapewnienia wyżywienia i/lub zakwaterowanie w przypadku opóźnionego lub anulowanego lotu.
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała, że na podstawie najnowszych zdjęć satelitarnych może teraz potwierdzić uszkodzenia części budynków wejściowych do podziemnego ośrodka wzbogacania uranu w Natanz w Iranie. Jak podkreślono we wpisie w serwisie X, nie przewiduje się żadnych skutków radiologicznych tej sytuacji.
Wcześniej o potencjalnych zniszczeniach mówił irański przedstawiciel przy MAEA.
Szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot powiedział, że jego kraj przygotowuje się do czarterowania rejsów, by umożliwić powrót najbardziej potrzebującym obywatelom z krajów Bliskiego Wschodu odczuwających skutki amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran.Minister wyjaśnił, że spośród około 400 tys. obywateli Francji w 12 krajach Bliskiego Wschodu dotkniętych konfliktem co najmniej 25 tys. było tam przejazdem. Liczba 400 tysięcy obejmuje też osoby, które mieszkają w tych krajach na stałe, np. są to osoby z podwójnym obywatelstwem.
Po wylądowaniu Airbusa przewożącego polskich turystów z Dubaju w Poznaniu, piloci samolotu przybili sobie piątkę. Moment radości po udanym locie uchwyciły kamery naszych reporterów.
Liczba ofiar śmiertelnych ataków USA i Izraela na Iran wzrosła do 787 - poinformowały irańskie media państwowe, powołując się na dane Czerwonego Półksiężyca.
Z kolei Izraelu w wyniku irańskich bombardowań zginęło dotychczas 11 osób. Trzy osoby poniosły śmierć w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, po jednej w Kuwejcie i Bahrajnie. Armia amerykańska potwierdziła, że do tej pory zginęło sześciu żołnierzy USA stacjonujących w Kuwejcie.
Władze emiratu Fudżajra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ugasiły pożar, który wybuchł po strąceniu drona przez obronę powietrzną w strefie przemysłowej – poinformowało biuro prasowe tamtejszych władz.
Izraelskie wojsko przeprowadziło naloty na południowe przedmieścia Bejrutu. Nad miastem unosi się gęsty dym. Armia Izraela wydała również nowe nakazy ewakuacji dla dziesiątek miejscowości w Libanie, w tym dla dwóch dzielnic na południu stolicy.
Jak informuje TVN24, samolot z turystami wracającymi z Dubaju wylądował na lotnisku w Poznaniu.
Francja planuje wysłać na Cypr systemy obrony przeciwrakietowej i przeciwdronowej po tym, jak brytyjska baza lotnicza na wyspie została zaatakowana przez drony - podała półoficjalna agencja informacyjna Cyprus News Agency (CNA).Według CNA Francja zamierza wysłać na Cypr wspomniane systemy oraz fregatę. Jak podano, prezydent Emmanuel Macron przekazał tę informację prezydentowi Cypru Nikosowi Christodoulidesowi. Anonimowe źródło w rządzie Cypru potwierdziło te doniesienia.
W Teheranie i innych miastach Iranu we wtorek rano słychać było eksplozje - przekazał emigracyjny antyrządowy portal Iran International. Według AFP wybuchy, które było słychać na północy irańskiej stolicy, były "potężne", ale nie udało się jeszcze ustalić, które miejsca zostały trafione.
Irańska agencja Mehr odnotowała eksplozje w położonym o około 350 km na południe od stolicy Isfahanie i w Szirazie, dawnej stolicy Persji. Krajowe media poinformowały również o wybuchach w położonym około 40 km na zachód od Teheranu Karadżu.
Libańska armia wycofała się z co najmniej siedmiu wysuniętych pozycji wzdłuż granicy - podał Reuters, powołując się na świadków.
Izraelscy żołnierze przekroczyli granicę z Libanem w kilku miejscach - przekazał Reutersowi libański urzędnik.
Chiny respektują "uzasadnione prawo Iranu do pokojowego wykorzystania energii jądrowej" – przekazała rzeczniczka chińskiego MSZ, wzywając jednocześnie do zaprzestania działań wojskowych USA i powrotu do rozmów oraz negocjacji.
Rzeczniczka Mao Ning podkreśliła podczas briefingu prasowego, że amerykańskie ataki na Iran "w trakcie trwających negocjacji naruszają prawo międzynarodowe i podstawowe zasady stosunków międzynarodowych".
13 członków irańskich Strażników Rewolucji zginęło w wyniku ataków przeprowadzonych w poniedziałek przez USA i Izrael w prowincji Kerman – podał Reuters powołując się na irańskie media państwowe.
Pierwszy samolot z Dubaju wylądował już w Polsce. Więcej o tym jak wyglądał powrót turystów do kraju przeczytasz na tvn24.pl
"Zapasy amunicji Stanów Zjednoczonych, klasy średniej i średnio wysokiej, nigdy nie były wyższe czy lepsze - jak mi dzisiaj powiedziano: mamy praktycznie nieograniczone jej zapasy" - napisał we wpisie na platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump.
Dodał, że w związku z tym "wojny mogą 'trwać bez końca' i z sukcesami, przy korzystaniu jedynie z tych zapasów".
Rzecznik armii Izraela oświadczył, że wysłanie przez nich sił lądowych do Iranu jest mało prawdopodobne i nie byłoby praktyczne - podał Reuters.
W regionie Gerash w Iranie doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 4,3 w skali Richtera – poinformowała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS). Wstrząsy odnotowano na głębokości 10 kilometrów.
"Żołnierze armii izraelskiej prowadzą działania w południowym Libanie i są rozmieszczeni w kilku miejscach w pobliżu granicy w ramach wzmocnienia wysuniętej obrony" – przekazała armia w oświadczeniu cytowanym przez AFP.
Obóz irańskiej kurdyjskiej grupy opozycyjnej w irackim Kurdystanie został zaatakowany dronem – poinformował Reuters powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa.
Departament Stanu USA nakazał opuszczenie Kataru i Kuwejtu personelowi rządowemu niepełniącemu kluczowych funkcji oraz członkom ich rodzin - podał Reuters.
Ze względu na sytuację bezpieczeństwa w regionie francuskie linie lotnicze Air France odwołały wszystkie loty do i z Tel Awiwu, Bejrutu, Dubaju oraz Rijadu aż do 5 marca włącznie - podał Reuters.
Inny z powracających do Polski turystów z Dubaju przekazał, że "prawie żaden bagaż nie przyleciał" razem z nimi. - Czekaliśmy w kolejce, żeby zgłosić zaginiony bagaż - dodał. Jak tłumaczył, w Dubaju odbywał lot transferowy. - Byliśmy tylko z tym, co mieliśmy przy sobie. Bagaże do nas tam nie dotarły, tutaj do samolotu też nie dotarły, ale podobno gdzieś są - zaznaczył.
Na warszawskie Lotnisko Chopina przylecieli polscy turyści z Dubaju. O tym, jak wyglądał powrót do kraju, opowiadał pan Paweł. - Informację otrzymałem na godzinę przed wylotem - mówił.
Jeden z członków irańskiego Zgromadzenia Ekspertów – organu odpowiedzialnego za wybór najwyższego przywódcy – powiedział, że wyłonienie następcy ajatollaha Alego Chameneiego "nie potrwa długo" - podała agencja ISNA.
Pięciu członków irańskich Strażników Rewolucji zginęło w wyniku ataków przeprowadzonych przez USA i Izrael – poinformował Reuters za agencją ISNA.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do wielu krajów Bliskiego Wschodu. Na poniższej mapie na czerwono oznaczono państwa, do których nie zaleca się wyjeżdżać.
Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP