Rośnie liczba ofiar konfliktu na Bliskim Wschodzie

MSZ Arabii Saudyjskiej potępiło irański atak na ambasadę USA w Rijadzie i podkreśliło, że władze kraju zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi. Królestwo potwierdziło swoje prawo do podjęcia wszelkich środków w celu obrony własnego bezpieczeństwa i żywotnych interesów.

Ministerstwo obrony w Rijadzie przekazało, że w rejonie stolicy przechwycono osiem dronów. Wcześniej resort ocenił wstępnie, że amerykańską ambasadę zaatakowały dwa bezzałogowce - przypomniał saudyjski portal Arab News.