Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rośnie liczba ofiar konfliktu na Bliskim Wschodzie

Teheran, Iran (03.03.2026)
Porównanie sił Iranu i USA
Źródło: TVN24
Trwa wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie. Według danych Czerwonego Półksiężyca w wyniku uderzeń na Iran zginęło już blisko 800 osób. Ofiary bombardowań są też m.in. w Izraelu. Armia Izraela rozpoczęła operację na terenie Libanu. Najnowsze informacje o wydarzeniach w regionie i ich konsekwencjach przekazujemy w TVN24 oraz na tvn24.pl.
Kluczowe fakty:
  • Iran potwierdził śmierć Alego Chameneiego oraz wysoko postawionych urzędników reżimu. Rada Przywódcza będzie tymczasowo zastępować przywódcę.
  • Po tym, jak USA i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, irańskie rakiety poleciały w kierunku Izraela i amerykańskich baz w regionie.
  • W poniedziałek siły Izraela poinformowały o rozpoczęciu ofensywy na Liban, w odpowiedzi na ataki ze strony tego kraju. We wtorek Liban podał, że siły Izraela wkroczyły do kraju.
  • W konflikcie z Iranem zginęło sześciu amerykańskich żołnierzy. Czerwony Półksiężyc informował, że ataki w Iranie zabiły 787 osób. W Izraelu, w wyniku irańskich bombardowań, zginęło 11 osób. Trzy osoby poniosły śmierć w ZEA, po jednej w Kuwejcie i Bahrajnie.
  • Prezydent USA Donald Trump przewidywał, że operacja przeciwko Iranowi potrwa "cztery tygodnie lub mniej". W innym wystąpieniu mówił, że USA planowały cztery-pięć tygodni, ale są gotowe na dłuższą operację.
  • W wyniku irańskich ataków ucierpiały między innymi Dubaj, Abu Zabi, Bahrajn, a także jeden z portów w Omanie. Gdzie spadły rakiety - pokazujemy na mapach tutaj >>>
  • Są problemy z połączeniami lotniczymi w regionie. Dotknęły też Polaków.
  • W TVN24 trwa wydanie specjalne poświęcone wydarzeniom na Bliskim Wschodzie.
Sortowanie:
5 minut temu

Saudyjski koncern naftowy Aramco zamierza rozważyć alternatywne trasy eksportu ropy naftowej, aby uniknąć przepływu przez Cieśninę Ormuz – poinformował Reuters, powołując się na źródło z branży. 

Wśród rozważanych opcji jest m.in. wykorzystanie rurociągu wschód–zachód biegnącego przez zachodnie wybrzeże Morza Czerwonego.

15 minut temu

MSZ Arabii Saudyjskiej potępiło irański atak na ambasadę USA w Rijadzie i podkreśliło, że władze kraju zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi. Królestwo potwierdziło swoje prawo do podjęcia wszelkich środków w celu obrony własnego bezpieczeństwa i żywotnych interesów.

Ministerstwo obrony w Rijadzie przekazało, że w rejonie stolicy przechwycono osiem dronów. Wcześniej resort ocenił wstępnie, że amerykańską ambasadę zaatakowały dwa bezzałogowce - przypomniał saudyjski portal Arab News.

11:45

Rzecznik armii Izraela podpułkownik Nadaw Szoszani poinformował, że wojsko przygotowuje się do trwającej kilka tygodni kampanii przeciwko Iranowi, ale wysłanie sił lądowych jest mało prawdopodobne.

- Przygotowaliśmy ogólny plan na kilka tygodni działań – powiedział ppłk Szoszani na briefingu, dodając, że czas trwania kampanii może ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji. Dotychczasowe postępy określił jako pozytywne.

11:33

Biuro podróży TUI rozpocznie we wtorek sprowadzanie do kraju niemieckich klientów, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie z powodu wojny w regionie - poinformował prezes firmy Sebastian Ebel w rozmowie z telewizją NTV. Pierwsze samoloty wylądują w Monachium.Według Ebla spośród około 30 tys. niemieckich turystów, którzy utknęli w regionie, blisko 10 tys. to klienci TUI.

11:23
WAŻNE

Izraelskie wojsko wydało nakaz ewakuacji dla mieszkańców ponad dwudziestu miejscowości położonych w południowym Libanie - przekazał Reuters.

11:22

Co najmniej 30 tysięcy osób zmuszonych do opuszczenia swoich domów zostało zarejestrowanych i przyjętych do zbiorowych schronień w Libanie, od kiedy rozpoczęły się tam walki między Izraelem a Hezbollahem - poinformowała Agencja ONZ ds. Uchodźców.

11:08

W Bahrajnie zawyły syreny alarmowe - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tego kraju. "Obywatele i mieszkańcy są proszeni o zachowanie spokoju i udanie się do najbliższego bezpiecznego miejsca" - czytamy we wpisie na X.

10:52

Prezydent Libanu oświadczył, że wystrzelenie rakiet w kierunku Izraela, do którego doszło wczoraj, nastąpiło spoza rejonu na południe od rzeki Litani, gdzie stacjonuje libańska armia - przekazał Reuters.

Przebywający w Jerozolimie reporter TVN24 Jacek Tacik opowiadał natomiast o szczegółach trwającej w Libanie operacji izraelskich sił zbrojnych. - Nie jest to jeszcze pełnoskalowa interwencja, jak przekonuje izraelska armia, na razie działania są ograniczone - mówił.

Operacja Izraela na terenie Libanu. Relacja Jacka Tacika
Źródło: TVN24
10:46
WAŻNE

Polskie MSZ zaapelowało do osób udających się na Cypr o zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz. Ministerstwo zwróciło też uwagę na ewentualne zagrożenia dronami lub rakietami.

"Osoby, które zgłoszą podróż na Cypr, będą otrzymywać alerty w sprawie sytuacji bezpieczeństwa i ewentualnych utrudnień na lotniskach" - zapowiedział resort dyplomacji.

Ministerstwo dodało, że także na linii lotniczej lub na organizatorze wycieczki spoczywa obowiązek zapewnienia wyżywienia i/lub zakwaterowanie w przypadku opóźnionego lub anulowanego lotu.

10:28
WAŻNE

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała, że na podstawie najnowszych zdjęć satelitarnych może teraz potwierdzić uszkodzenia części budynków wejściowych do podziemnego ośrodka wzbogacania uranu w Natanz w Iranie. Jak podkreślono we wpisie w serwisie X, nie przewiduje się żadnych skutków radiologicznych tej sytuacji.

Wcześniej o potencjalnych zniszczeniach mówił irański przedstawiciel przy MAEA.

10:21

Szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot powiedział, że jego kraj przygotowuje się do czarterowania rejsów, by umożliwić powrót najbardziej potrzebującym obywatelom z krajów Bliskiego Wschodu odczuwających skutki amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran.Minister wyjaśnił, że spośród około 400 tys. obywateli Francji w 12 krajach Bliskiego Wschodu dotkniętych konfliktem co najmniej 25 tys. było tam przejazdem. Liczba 400 tysięcy obejmuje też osoby, które mieszkają w tych krajach na stałe, np. są to osoby z podwójnym obywatelstwem.

10:07

Po wylądowaniu Airbusa przewożącego polskich turystów z Dubaju w Poznaniu, piloci samolotu przybili sobie piątkę. Moment radości po udanym locie uchwyciły kamery naszych reporterów.

Lądowanie samolotu w Poznaniu
Lądowanie samolotu w Poznaniu
Źródło: TVN24
10:01
WAŻNE

Liczba ofiar śmiertelnych ataków USA i Izraela na Iran wzrosła do 787 - poinformowały irańskie media państwowe, powołując się na dane Czerwonego Półksiężyca.

Z kolei Izraelu w wyniku irańskich bombardowań zginęło dotychczas 11 osób. Trzy osoby poniosły śmierć w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, po jednej w Kuwejcie i Bahrajnie. Armia amerykańska potwierdziła, że do tej pory zginęło sześciu żołnierzy USA stacjonujących w Kuwejcie.

09:58

Władze emiratu Fudżajra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ugasiły pożar, który wybuchł po strąceniu drona przez obronę powietrzną w strefie przemysłowej – poinformowało biuro prasowe tamtejszych władz.

09:54

Izraelskie wojsko przeprowadziło naloty na południowe przedmieścia Bejrutu. Nad miastem unosi się gęsty dym. Armia Izraela wydała również nowe nakazy ewakuacji dla dziesiątek miejscowości w Libanie, w tym dla dwóch dzielnic na południu stolicy.

Izraelskie ataki na Bejrut
Izraelskie ataki na Bejrut
Źródło: AFP/East News
09:37
WAŻNE

Jak informuje TVN24, samolot z turystami wracającymi z Dubaju wylądował na lotnisku w Poznaniu.

Lądowanie samolotu w Poznaniu
Lądowanie samolotu w Poznaniu
Źródło: TVN24
09:36

Francja planuje wysłać na Cypr systemy obrony przeciwrakietowej i przeciwdronowej po tym, jak brytyjska baza lotnicza na wyspie została zaatakowana przez drony - podała półoficjalna agencja informacyjna Cyprus News Agency (CNA).Według CNA Francja zamierza wysłać na Cypr wspomniane systemy oraz fregatę. Jak podano, prezydent Emmanuel Macron przekazał tę informację prezydentowi Cypru Nikosowi Christodoulidesowi. Anonimowe źródło w rządzie Cypru potwierdziło te doniesienia.

09:22

W Teheranie i innych miastach Iranu we wtorek rano słychać było eksplozje - przekazał emigracyjny antyrządowy portal Iran International. Według AFP wybuchy, które było słychać na północy irańskiej stolicy, były "potężne", ale nie udało się jeszcze ustalić, które miejsca zostały trafione.

Irańska agencja Mehr odnotowała eksplozje w położonym o około 350 km na południe od stolicy Isfahanie i w Szirazie, dawnej stolicy Persji. Krajowe media poinformowały również o wybuchach w położonym około 40 km na zachód od Teheranu Karadżu.

09:10
WAŻNE

Libańska armia wycofała się z co najmniej siedmiu wysuniętych pozycji wzdłuż granicy - podał Reuters, powołując się na świadków.

09:03
WAŻNE

Izraelscy żołnierze przekroczyli granicę z Libanem w kilku miejscach - przekazał Reutersowi libański urzędnik.

08:58

Chiny respektują "uzasadnione prawo Iranu do pokojowego wykorzystania energii jądrowej" – przekazała rzeczniczka chińskiego MSZ, wzywając jednocześnie do zaprzestania działań wojskowych USA i powrotu do rozmów oraz negocjacji.

Rzeczniczka Mao Ning podkreśliła podczas briefingu prasowego, że amerykańskie ataki na Iran "w trakcie trwających negocjacji naruszają prawo międzynarodowe i podstawowe zasady stosunków międzynarodowych".

08:49
WAŻNE

13 członków irańskich Strażników Rewolucji zginęło w wyniku ataków przeprowadzonych w poniedziałek przez USA i Izrael w prowincji Kerman – podał Reuters powołując się na irańskie media państwowe.

08:43

Pierwszy samolot z Dubaju wylądował już w Polsce. Więcej o tym jak wyglądał powrót turystów do kraju przeczytasz na tvn24.pl

Kolejny samolot z Dubaju wylądował w Polsce
Dowiedz się więcej:

Kolejny samolot z Dubaju wylądował w Polsce

BIZNES
08:35

"Zapasy amunicji Stanów Zjednoczonych, klasy średniej i średnio wysokiej, nigdy nie były wyższe czy lepsze - jak mi dzisiaj powiedziano: mamy praktycznie nieograniczone jej zapasy" - napisał we wpisie na platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump.

Dodał, że w związku z tym "wojny mogą 'trwać bez końca' i z sukcesami, przy korzystaniu jedynie z tych zapasów". 

08:29

Rzecznik armii Izraela oświadczył, że wysłanie przez nich sił lądowych do Iranu jest mało prawdopodobne i nie byłoby praktyczne - podał Reuters.

08:27

W regionie Gerash w Iranie doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 4,3 w skali Richtera – poinformowała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS). Wstrząsy odnotowano na głębokości 10 kilometrów.

08:00
WAŻNE

"Żołnierze armii izraelskiej prowadzą działania w południowym Libanie i są rozmieszczeni w kilku miejscach w pobliżu granicy w ramach wzmocnienia wysuniętej obrony" – przekazała armia w oświadczeniu cytowanym przez AFP.

07:54

Obóz irańskiej kurdyjskiej grupy opozycyjnej w irackim Kurdystanie został zaatakowany dronem – poinformował Reuters powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa.

07:46
WAŻNE

Departament Stanu USA nakazał opuszczenie Kataru i Kuwejtu personelowi rządowemu niepełniącemu kluczowych funkcji oraz członkom ich rodzin - podał Reuters.

07:41

Ambasada USA w Jerozolimie poinformowała, że obecnie nie jest w stanie ewakuować ani bezpośrednio pomóc obywatelom Stanów Zjednoczonych w opuszczeniu Izraela. ​

07:35

Ze względu na sytuację bezpieczeństwa w regionie francuskie linie lotnicze Air France odwołały wszystkie loty do i z Tel Awiwu, Bejrutu, Dubaju oraz Rijadu aż do 5 marca włącznie - podał Reuters.

07:27

Ambasada USA w Kuwejcie poinformowała we wpisie na platformie X, że pozostanie zamknięta do odwołania.​

07:26

Inny z powracających do Polski turystów z Dubaju przekazał, że "prawie żaden bagaż nie przyleciał" razem z nimi. - Czekaliśmy w kolejce, żeby zgłosić zaginiony bagaż - dodał. Jak tłumaczył, w Dubaju odbywał lot transferowy. - Byliśmy tylko z tym, co mieliśmy przy sobie. Bagaże do nas tam nie dotarły, tutaj do samolotu też nie dotarły, ale podobno gdzieś są - zaznaczył.

Polscy turyści wrócili z Dubaju. "Dużo ludzi spało w czasie startu"
Źródło: TVN24
07:17

Na warszawskie Lotnisko Chopina przylecieli polscy turyści z Dubaju. O tym, jak wyglądał powrót do kraju, opowiadał pan Paweł. - Informację otrzymałem na godzinę przed wylotem - mówił.​

Pan Paweł o powrocie z Dubaju: ludzie nie wierzyli, że samolot wystartuje
07:04

Jeden z członków irańskiego Zgromadzenia Ekspertów – organu odpowiedzialnego za wybór najwyższego przywódcy – powiedział, że wyłonienie następcy ajatollaha Alego Chameneiego "nie potrwa długo" - podała agencja ISNA.

06:57

Pięciu członków irańskich Strażników Rewolucji zginęło w wyniku ataków przeprowadzonych przez USA i Izrael – poinformował Reuters za agencją ISNA. 

06:55

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do wielu krajów Bliskiego Wschodu. Na poniższej mapie na czerwono oznaczono państwa, do których nie zaleca się wyjeżdżać.

MSZ odradza podróże do tych państw
MSZ odradza podróże do tych państw
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: Co wydarzyło się w ostatnich godzinach? Jak wyglądają powroty Polaków do kraju? Oglądaj TVN24
ingest-08_20260303110142(1804)_aac-0001

Co wydarzyło się w ostatnich godzinach? Jak wyglądają powroty Polaków do kraju? Oglądaj TVN24

ingest-08_20260303110142(1804)_aac-0001
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Mikołaj Stępień /lulu

Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
IranIzraelUSADonald TrumpBenjamin NetanjahuDubajZEAAjatollah Ali ChameneiBahrajnKuwejt
Czytaj także:
Policja zatrzymała siedem osób (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował i brutalnie pobił kobietę w centrum miasta. Zatrzymali podejrzanego
Łódź
PLL LOT, samolot
Loty do Dubaju, Rijadu i Tel Awiwu. Nowe informacje od polskiego przewoźnika
BIZNES
Jim Carrey
Teorie spiskowe wokół występu aktora na gali. "Pracował nad przemową od miesięcy"
Kultura i styl
15-latek zderzył się z radiowozem
15-latek jechał motocyklem na jednym kole, zderzył się z radiowozem
Szczecin
Prognozowane opady w USA
Wiele dni groźnej pogody. Możliwe tornada i huraganowy wiatr
METEO
Amir Saeid Iravani
"Głęboko haniebne" posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie dzieci. Padły oskarżenia
Wyrok dla rodziców z Przemkowa
Piotruś zmarł, Filip był ciężko ranny. Wyrok dla rodziców
Wrocław
Obiekt jądrowy w Natanz
Międzynarodowa agencja potwierdza uszkodzenia w irańskim kompleksie nuklearnym
BIZNES
Izraelskie ataki na Bejrut
Żołnierze wkroczyli do Libanu. "Ukierunkowane ataki"
Moment wypadku zarejestrował monitoring
14-latka potrącona na przejściu. Dwaj policjanci z zarzutami
Rzeszów
imageTitle
Piesiewicz potwierdził, ile zarabia. I obstaje przy swoim. "Nie będę pracował za darmo"
EUROSPORT
Jacek Kuroń podczas obrad KKP (Krajowa Komisja Porozumiewawcza) w Domu Kultury Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Bydgoszczy, 1981 r.
"Dzięki takim ludziom Polska spokojniej może patrzeć w lustro"
Maciej Wacławik
Policjanci zatrzymali 11 osób w sprawie pożaru przy ul. Kłobuckiej
Płonął budynek obok aresztu. 11 zatrzymanych
WARSZAWA
shutterstock_2577151519
Jak zmienią się stopy procentowe? "Na taki ruch wskazują ostatnie wypowiedzi"
BIZNES
imageTitle
Zawieszona tuż przed igrzyskami okazała się niewinna. Mówi, co ją spotkało
EUROSPORT
Awaryjne lądowanie samolotu United Airlines w Los Angeles
Dreamliner zawrócony po starcie i ewakuacja pasażerów
Władimir Putin
Putin powołał nowego ambasadora w Polsce
Areszt dla 27-latki, podejrzanej o zabójstwo mężczyzny w Czechach
Zabójstwo w Czechach. Zatrzymano kobietę i mężczyznę
Łódź
Niesamowita i piękna pełnia robaczego księżyca nad Ustką - Nowe Zdjęcia 07
Księżyc "rozświetli" nocne niebo, w części świata "zmieni" kolor
METEO
imageTitle
"Noc była niezwykle trudna". Relacja z Dubaju
EUROSPORT
Ministerstwo Obrony Narodowej , MON
"Polska jest bezpieczna, Polacy są bezpieczni"
Polska
imageTitle
Wymowny gest piłkarek z Iranu przed meczem w Pucharze Azji
EUROSPORT
Samoloty Rafale
Tak mógłby wyglądać francuski program odstraszania nuklearnego. "Europa o tym myśli"
Polska
Giełda w Korei Południowej - maklerzy przy pracy
Czerwono na giełdach. "To wydłuży na rynkach okresy szoków"
BIZNES
kobieta bol shutterstock_2489917251
Przewlekły ból częstszy u kobiet. Naukowcy wiedzą już, dlaczego
Zdrowie
poznan samolot
Kolejny samolot z Dubaju wylądował w Polsce
BIZNES
48 min
Jarosław Kaczyński
"W sobotę Kaczyński może zagrać wszystkim na nosie"
News Michalskiego
Fotoreporter Adam Chełstowski (2013)
Nie żyje fotoreporter Adam Chełstowski. Zmarł nagle w wieku 50 lat
Polska
Upał w Sydney (zdjęcie ilustracyjne)
Od fali upałów do powodzi. Aura najbardziej rozchwiana od lat
METEO
shutterstock_624497975
Co ze złotym? Kontynuacja trendu
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica