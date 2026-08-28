Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Obejmuje tron po ojcu, choć marzył o surfingu. Kim jest Haakon VIII?

Haakon VIII
Księżna Mette-Marit i książę Haakon
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Christine Olsson/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Nie żyje Harald V, który był królem Norwegii od 1991 roku i najstarszym monarchą w Europie. Zgodnie z zasadami sukcesji w chwili jego śmierci tron objął jego syn Haakon VIII, do tej pory znany jako książę Haakon. Co o nim wiadomo? Latami miał problem z akceptacją swojego statusu, marzył o innym życiu, wywołał kontrowersje poślubiając samotną matkę. A tron obejmuje w szczególnie trudnym momencie.

Korzenie norweskiej monarchii sięgają IX wieku. Obecnie na tron, po śmierci najstarszego w Europie monarchy, Haralda V, który zmarł 28 sierpnia, wstępuje jego syn. Przyjmując imię Haakona VIII, zostaje czwartym królem Norwegii w erze nowożytnej. "To dostojny, skromny i opanowany, jak większość Norwegów, 53-latek", komentuje portal The Local. Portal NRK zauważa, że latami towarzyszył ojcu podczas publicznych wydarzeń, wyglądał na pewnego siebie i dobrze odnajdującego się w roli.

Media zwracają uwagę, że nie zawsze przychodziło mu to z łatwością. A władzę obejmuje w czasie, gdy jego rodzinę i norweski dwór nękają poważne skandale. Wśród nich powiązania jego żony ze skazanym przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem i wyrok skazujący jej syna - pasierba Haakona - za gwałty.

Nie marzył o królewskim tronie

Haakon urodził się w Oslo w 1973 roku. Jako dziecko uczęszczał do publicznych placówek - jego rodzice chcieli, by dorastał wśród "zwykłych" obywateli. On sam miał problem z zaakceptowaniem swojego statusu. "Tak, byłem członkiem rodziny królewskiej, ale nie chciałem o tym rozmawiać. W szkole było to dla mnie powodem do niepokoju", napisał w swojej autobiografii z 2023 roku.

Król Olaf, jego syn Harald i wnuk Haakon, 1982 rok
Król Olaf, jego syn Harald i wnuk Haakon, 1982 rok
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Erik Thorberg

Spędził trzy lata w marynarce wojennej. Poszedł na studia. W przeciwieństwie do dziadka i ojca, wybrał jednak uczelnię nie w Anglii, a w Stanach Zjednoczonych, kierunek - nauk polityczne. Pasjonował się surfingiem, chętnie bywał na festiwalach muzycznych. W rozmowie z dziennikarzami wyznał, że gdyby nie był członkiem rodziny królewskiej, związałby się z surfingiem zawodowo.

Gdy w 1999 roku wrócił do Norwegii, poznał Mette-Marit. Była samotną matką, prowadziła swobodny styl życia, miała nawet kontakty z norweskim półświatkiem. Ich związek wywołał chwilowy skandal. Jednak drogę do związków osób z rodziny królewskiej z osobami spoza arystokracji utorował już wcześniej ojciec Haakona. Harald V, zanim wstąpił na tron, poślubił Sonję Haraldsen - kobietę "z ludu". Zabiegał o małżeństwo z nią przez niemal dekadę, wbrew rodzinie.

Haakon opisywał, że Mette-Marit - w przeciwieństwie do niego - posiadała naturalny talent towarzyski. "Potrafi wejść do pokoju i dogadać się ze wszystkimi", mówił. Pobrali się w 2001 roku i doczekali dwójki dzieci - księżniczki Ingrid Alexandry i księcia Sverre Magnusa. Pasierbem Haakona stał się Marius Borg Hoiby, syn Mette-Marit z poprzedniego związku.

Książę koronny Haakon i księżna koronna Mette-Marit z córką, księżniczką Ingrydą Aleksandrą
Książę koronny Haakon i księżna koronna Mette-Marit z córką, księżniczką Ingrydą Aleksandrą
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Stian Lysberg Solum

Kryzys norweskiej monarchii

Księżnej nigdy nie udało się zdobyć sympatii większości obywateli. A poparcie dla niej znacząco spadło dwie dekady później, gdy Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych opublikował obszerną korespondencję e-mailową pomiędzy Mette-Marit a skazanym przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. W lutym księżna wyraziła żal z powodu przyjaźni z nim. Haakon wspierał żonę przez cały ten czas, gdy przez wiele dni jej zdjęcie pojawiało się na okładkach norweskich gazet. - Kiedy się bierze ślub, to na dobre i na złe - mówił podczas wywiadu telewizyjnego.

"Czy Mette-Marit może być po tym królową?" - takie pytanie dziennik "Aftenposten" zamieścił na pierwszej stronie wydania. - W tej chwili wiele osób je sobie zadaje - mówił w lutym w rozmowie z TVN24+ Kjetil B. Alstadheim, dziennikarz gazety. W mediach pojawiły się sondaże, w których ludzie zostali zapytani, czy uważają, że księżna Mette-Marit jest odpowiednią osobą na tron Norwegii. Większość respondentów oceniła, że nie. W niedługim czasie jej pierwszy syn, Marius Borg Hoeiby, stanął przed sądem oskarżony o gwałt i przemoc domową. Haakon w oświadczeniu stwierdził, że jego pasierb powinien stanąć przed wymiarem sprawiedliwości jak każdy inny obywatel. W czerwcu 29-latek został skazany na cztery lata więzienia i zapłatę grzywny poszkodowanym kobietom.

W tym roku głośno w mediach było też o stanie zdrowia Mette-Marit. W czerwcu poinformowano, że przeszła transplantację płuc. Księżna od kilku lat choruje na idiopatyczne włóknienie płuc (IPF), wcześniej była widywana z butlą tlenową nawet podczas wystąpień publicznych.

Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Źródło zdjęcia: Lise Aserud/NTB/PAP

Prócz skandali dotyczących życia osobistego członków rodziny królewskiej pojawia się jeszcze kwestia wątpliwości co do istoty monarchii. W lutym w parlamencie w Oslo odbyło się głosowanie nad wnioskiem o jej zniesienie i wprowadzenie republiki. Chociaż został on odrzucony zdecydowaną większością głosów, badania opinii publicznej w kraju oraz wypowiedzi ekspertów wskazują na rosnące podziały społeczne w sprawie ustroju.

Na początku roku politolog Craig Aaen-Stockdale z ruchu Norwegia Republika podkreślił, że choć poparcie dla monarchii pozostaje wysokie, to między 2017 a 2024 rokiem spadło z 80 proc. do ok. 62 proc. Jak powiedział, ustrój republikański zyskuje zwolenników zwłaszcza wśród młodych wyborców i mieszkańców dużych miast.

Haakon VIII
Haakon VIII
Źródło zdjęcia: Christine Olsson/PAP

Pozostaje też pytanie, kto objąłby władzę po Haakonie? Z Mette-Marit mają dwoje dzieci: Ingrid Aleksandrę (ur. 2004) i Sverre'a Magnusa (ur. 2005). Zmiany w zasadach sukcesji wprowadzone w 1990 roku stanowią, że tron dziedziczy ​​najstarsze dziecko króla niezależnie od płci. Istnieje szansa, że mająca obecnie 22 lata księżniczka koronna zostanie pierwszą panującą królową Norwegii od czasów średniowiecza.

Źródło: Reuters, tvn24.pl, The Local Norway, NRK
ZOBACZ TAKŻE:
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24+ Originals
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Bezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
Czarno na białym
Udostępnij:
Czytaj także:
Policja zatrzymała cztery osoby
Trzy rozboje w dwa dni. Areszt dla podejrzanych
Katowice
Burrito w centrum uwagi w USA znalazło się z przypadku, ale opowiada o głębszym i poważnym problemie
Życie, życie jest burrito
Michał Sznajder
imageTitle
Jagiellonia i Lech poznali rywali w Lidze Europy
EUROSPORT
Przedszkole Saski Zakątek kończy działałalność
Chcą zapobiec likwidacji przedszkoli. Apelują o mniejsze grupy trzylatków
Klaudia Kamieniarz
Zdjęcia osób zaginionych wywieszone przed szpitalem w stolicy Nepalu, Katmandu
"Jeśli ktoś teraz zachoruje, to chyba będzie musiał umrzeć w domu"
METEO
Parlament Islandii, Althing, jest najstarszy na świecie
Islandia spogląda w stronę Unii. Tym razem nie chodzi o pieniądze
Monika Winiarska
imageTitle
Haaland i inni norwescy sportowcy pożegnali zmarłego króla Haralda V
EUROSPORT
Władimir Putin
Szef CIA powiedział to, o czym nie mówią Putinowi jego doradcy?
Świat
Jeżozwierz w ogródku przychodni stomatologicznej
Jeżozwierz wszedł do ogródka przychodni. "Obława" zakończyła się fiaskiem
Klaudia Kamieniarz
Jedno z nowych jezior na terenie osuwiska, na zdjęciu satelitarnym
Przelewające się jezioro. Ratownicy wznowili pracę
METEO
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Ceny paliw w ostatni weekend wakacji. Tyle zapłacimy na stacjach paliw
BIZNES
Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy
BIZNES
Samochód DIOZ po pożarze
Spłonął samochód DIOZ. Prokuratura ujawnia, co widać na nagraniu z monitoringu
Bartłomiej Plewnia
Pożar mieszkania na Osiedlu Kaszubskim w Wejherowie. Mieszkaniec wyskoczył z okna
Mieszkanie stanęło w ogniu. Mężczyzna wyskoczył przez okno
Wejherowo
imageTitle
US Open od niedzieli w czterech kanałach Eurosportu, HBO Max i Playerze
EUROSPORT
Tomasz Makrocki, komendant Straży Miejskiej w Pabianicach
Komendant wyszedł z sauny, zanurkował w basenie i nie wypłynął
Łódź
Ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Ponad 300 zarzutów za narkotyki. Wśród oskarżonych ksiądz
Kraków
Policja zatrzymała kuriera oszustów
Chciał zainwestować, stracił 90 tysięcy złotych. Kurier złapany na gorącym uczynku
Katowice
Pobili 18-latkę i ukradli jej plecak
Rodzinne trio odpowie za rozbój na 18-latce, żądali odwetu
Wrocław
burza
Alarmy drugiego stopnia przed burzami
METEO
Andrzej Domański
Domański: przyjęliśmy projekt budżetu na 2027 rok
BIZNES
imageTitle
Majchrzak rozpocznie grę Polaków w US Open. Kiedy zagrają inni?
EUROSPORT
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Co z finansowaniem Trybunału Konstytucyjnego? Decyzja ministra finansów
Polska
Wojsko podczas akcji ratunkowej w Trishuli w Nepalu
Nepal nie chce zagranicznych ratowników. Taki jest powód
METEO
Aedes aegypti
Malaria lotniskowa we Frankfurcie. Ekspertka wyjaśnia
Anna Bielecka
28 1030 kat doprowadzenie-0011
Piesiewicz ponownie doprowadzony do prokuratury
Polska
36-latka została zaatakowana wałkiem do ciasta
Wałkiem do ciasta okładała nową partnerkę mężczyzny
WARSZAWA
imageTitle
Chwalińska na dobre pożegnała się z Meksykiem. Następny przystanek: US Open
EUROSPORT
Agresywne psy zagryzły innego psa (zdjęcie ilustracyjne)
Atak amstaffa na 7-latka. Pies nie był zaszczepiony
Łódź
Karol Nawrocki
Kondolencje od Karola Nawrockiego po śmierci króla
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica