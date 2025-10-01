Logo strona główna
Świat

"Takiego miała moja córka". Księżniczka z misiem obok Ołeny Zełenskiej

Księżniczka Anna w miejscu upamiętnienia zabitych ukraińskich dzieci
Księżniczka Anna w miejscu upamiętnienia zabitych ukraińskich dzieci
Źródło: Reuters
Brytyjska księżniczka Anna złożyła we wtorek w Kijowie niezapowiedzianą wizytę. Wraz z pierwszą damą, Ołeną Zełenską, odwiedziła miejsce upamiętnienia ukraińskich dzieci, które zginęły w wyniku rosyjskiej agresji zbrojnej.
Kluczowe fakty:
  • Księżniczka Anna odwiedziła Kijów dwa dni po ataku sił rosyjskich, w którym zginęły cztery osoby, w tym 12-letnia dziewczynka.
  • Anna odwiedziła miejsce upamiętnienia ukraińskich dzieci, które zginęły w czasie rosyjskiej agresji, znajdujące się w Monastyrze Michajłowskim.
  • O wizycie księżniczki nie poinformowano wcześniej ze względów bezpieczeństwa - podała brytyjska stacja Sky News.

- Takiego miała moja córka - powiedziała księżniczka Anna, kładąc pluszowego misia obok stosu innych zabawek w miejscu upamiętnienia ukraińskich dzieci, które zginęły w czasie inwazji Rosji na Ukrainę.

Znajduje się ono w Monastyrze Michajłowskim w Kijowie. Miejsce to upamiętnia ponad 650 dzieci, które straciły życie od wybuchu pełnoskalowej wojny w lutym 2022 roku.

Słowa księżniczki Anny o misiu zacytowała brytyjska stacja Sky News. Napisała, że był to "wzruszający hołd przed dziecięcym pomnikiem".

Potajemny wyjazd Harry'ego z Majdanu i co dał do zrozumienia brytyjski rząd
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Potajemny wyjazd Harry'ego z Majdanu i co dał do zrozumienia brytyjski rząd

Sky News przypomniała, że córka Anny nazywa się Zara Tindall.

Ołena Zełenska również zostawiła misia w miejscu upamiętnienia dziecięcych ofiar rosyjskiej agresji.

Księżniczka Anna i Ołena Zełenska w miejscu upamiętnienia zabitych ukraińskich dzieci
Księżniczka Anna i Ołena Zełenska w miejscu upamiętnienia zabitych ukraińskich dzieci
Źródło: EPA/THOMAS PETER

Gest solidarności

Księżniczka Anna udała się we wtorek do stolicy Kijowa na prośbę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby okazać solidarność z dziećmi i rodzinami, które stawiły czoła okrucieństwom rosyjskiej inwazji - podała Sky News. Przekazała, że o jej wizycie nie poinformowano wcześniej ze względów bezpieczeństwa.

W komunikacie Pałacu Buckingham podano, że celem podróży Anny było zwrócenie uwagi na "traumatyczne przeżycia dzieci żyjących na linii frontu".

Księżniczka odwiedziła Kijów zaledwie dwa dni po ataku sił rosyjskich na Kijów, w którym zginęły co najmniej cztery osoby, w tym 12-letnia dziewczynka, Sasza.

12 godzin "świadomego i celowego terroru". Zabili cztery osoby, w tym nastolatkę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

12 godzin "świadomego i celowego terroru". Zabili cztery osoby, w tym nastolatkę

Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał w niedzielę, że w ponad 12-godzinnym ataku na Ukrainę Rosja użyła niemal 500 dronów uderzeniowych. W całym kraju zostało rannych ponad 40 osób.

Księżniczka Anna spotkała się także z Wołodymyrem Zełenskim, z którym rozmawiała o dalszym wsparciu Ukrainy ze strony Wielkiej Brytanii.

Księżniczka Anna spotkała się z Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie
Księżniczka Anna spotkała się z Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie
Źródło: EPA/THOMAS PETER

Brytyjski publiczny nadawca, BBC, przypomniał, że wizyta księżniczki Anny do Kijowa została poprzedzona decyzją rządu w Londynie o nałożeniu nowych sankcji na osoby wspierające próby "przymusowej deportacji i indoktrynacji" ukraińskich dzieci.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/adso

Źródło: Sky News, BBC

Źródło zdjęcia głównego: EPA/THOMAS PETER

