Donald Trump o rozmowie z noblistką. "Nie powiedziałem, żeby mi oddała nagrodę, ale..."

Trump o rozmowie z laureatką Pokojowej Nagrody Nobla. "Powiedziała, że przyjęła ją na moją cześć"

Kluczowe fakty: Norweski Komitet Noblowski ogłosił w piątek laureatkę tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla. Została nią wenezuelska opozycjonistka Maria Corina Machado

Donald Trump ujawnił szczegóły telefonicznej rozmowy z noblistką. Mówił, że "mogłaby" oddać mu nagrodę.

Dlaczego prezydent USA nie został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla? Na to pytanie odpowiada ekspert.

W piątek wieczorem Donald Trump pytany przez dziennikarzy o przyznaną tego dnia Pokojową Nagrodę Nobla, nie skrytykował bezpośrednio decyzji Komitetu. Powiedział natomiast, że dzięki jego działaniom zawarto porozumienia w sprawie zakończenia "ośmiu wojen". - Cieszę się, bo ocaliłem miliony istnień. Wiele milionów istnień - przekazał.

- Osoba, która faktycznie dostała Nagrodę Nobla (Maria Corina Machad - red.), zadzwoniła do mnie i powiedziała: "Przyjmuję to na cześć pana, bo pan naprawdę na to zasłużył". To bardzo miłe. Nie powiedziałem, żeby mi oddała nagrodę, ale sądzę, że mogła. Była bardzo miła - opowiadał prezydent USA.

Przekazał również, że "pomagał jej przez cały czas". - W Wenezueli pomoc jest bardzo potrzebna. To prawdziwa katastrofa - kontynuował. Dodał też, że Nagrodę Nobla przyznawano za rok 2024, a wówczas Trump ubiegał się o reelekcję na stanowisko prezydenta.

Trump regularnie w ostatnich tygodniach publicznie wyrażał oczekiwanie otrzymania Pokojowej Nagrody Nobla za swoje wysiłki na rzecz pokoju.

Kim jest Maria Corina Machado?

Machado ma 58 lat, urodziła się w Caracas i z zawodu jest inżynierem przemysłowym. Obecnie jest liderką demokratycznej opozycji w Wenezueli. W 2023 roku zdobyła ponad 90 proc. głosów w prawyborach bloku opozycyjnego i według sondaży pokonałaby Nicolasa Maduro w uczciwych wyborach. Głosowanie było zaplanowane na lato 2024 roku. Wenezuelskie sądy nałożyły na nią jednak zakaz sprawowania funkcji publicznych. Ostatecznie w wyborach prezydenckich pod koniec lipca jako kandydat opozycji wystartował Edmundo Gonzalez Urrutia i - według Machado oraz jej współpracowników - zdecydowanie wygrał głosowanie. Według oficjalnych wyników zwyciężył jednak Maduro, choć nie przedstawiono na to żadnych dowodów.

Machado jest założycielką organizacji pozarządowej Súmate, w ramach której - jak podkreślił Komitet Noblowski - "już ponad 20 lat temu opowiedziała się za wolnymi i uczciwymi wyborami". Od tego czasu przez lata działała na rzecz wolności narodu wenezuelskiego - podkreślono.

Maria Corina Machado i Edmundo Gonzalez Urrutia (zdjęcie z 30 lipca 2024 r.) Źródło: PAP/EPA/RONALD PENA R

W zeszłym roku Machado zmuszona została żyć w ukryciu z powodu represji politycznych. Mimo poważnego zagrożenia zdrowia i życia nie wyjechała jednak ze swojego kraju, co nazwano "wyborem, który zainspirował miliony ludzi". Reuters przypomina, że pojawiła się publicznie podczas styczniowego protestu przed inauguracją prezydentury Maduro i została wtedy na krótko zatrzymana.

Machado ma już na swoim koncie dwie inne prestiżowe nagrody: imienia Vaclava Havla i Andrieja Sacharowa. Obie otrzymała w ubiegłym roku. Ponadto w 2019 roku otrzymała Nagrodę Wolności przyznawaną przez Międzynarodówkę Liberalną (LI), organizację skupiającą partie o profilu liberalnym.

58-letnia Machado jest pierwszą laureatką Pokojowej Nagrody Nobla pochodzącą z Wenezueli. Według Komitetu Noblowskiego spełniła wszystkie kryteria określone w testamencie Alfreda Nobla dotyczące wyboru laureata: zjednoczyła opozycję w swoim kraju, nigdy nie zawahała się w sprzeciwie wobec militaryzacji społeczeństwa wenezuelskiego i niezmiennie popierała pokojowe przejście do demokracji.

