Świat

Zatrzymani w sprawie podpalenia w Czechach. Wśród nich obywatel USA

Pożar hali w Pardubicach
Śledczy badają sprawę pożaru hali w Pardubicach
Źródło: Reuters
Zatrzymano trzy osoby podejrzane o umyślne podpalenie hali w Pardubicach, która należała do firmy zbrojeniowej - poinformowała czeska policja. Wśród zatrzymanych są obywatele Czech oraz Stanów Zjednoczonych. Służby prowadzą śledztwo w sprawie możliwego ataku terrorystycznego.

Jak przekazała we wtorek czeska policja, dwie osoby podejrzane o podpalenie hali w Pardubicach zostały zatrzymane na terenie Czech. Trzecią zatrzymano na Słowacji, dzięki współpracy z tamtejszymi służbami.

"Wobec osób zatrzymanych na naszym terytorium zostanie wszczęte postępowanie w sprawie aresztu tymczasowego. Intensywnie pracujemy również nad ekstradycją osoby ze Słowacji" - czytamy we wpisie w serwisie X.

Pożar hali w Czechach. Sprawdzają, czy doszło do ataku terrorystycznego

Policja podała również, że wśród zatrzymanych są obywatele Czech i Stanów Zjednoczonych.

"Nadal intensywnie pracujemy nad schwytaniem pozostałych podejrzanych, również we współpracy z partnerami zagranicznymi" - podkreślono w komunikacie.

Pożar hali w Pardubicach

W strefie przemysłowej w czeskich Pardubicach spłonęły w piątek hala magazynowa i budynek administracyjny firmy LPP Holding współpracującej między innymi z Izraelem w produkcji dronów. Firma szacuje, że wielkość szkód wyniesie setki milionów koron.

W Pardubicach pracowano też nad systemami łączności dla kolei oraz urządzeniami optoelektronicznymi. Policja bada sprawę pod kątem podejrzenia, że mogło dojść do ataku terrorystycznego.

Po incydencie premier Andrej Babisz przyznał, że obiekt w Pardubicach nie był wystarczająco zabezpieczony. Według LPP Holding teren był jednak chroniony w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Rząd w Pradze zdecydował w poniedziałek, że państwo zaostrzy kontrole bezpieczeństwa w obiektach należących do 428 firm, które posiadają licencję na produkcję i eksport broni.

pc

pc
Opracował Mikołaj Stępień/ft

Źródło: Reuters, tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/PolicieCZ

Czytaj także:
Kapibara wielka (Hydrochoerus hydrochaeris) - zdjęcie poglądowe
W brutalny sposób pobili kapibarę. "To akt skrajnego okrucieństwa"
METEO
Warszawa. Widok na centrum miasta
ZUS po latach zmienił zdanie. "Nigdy bym w tę dotację nie weszła"
Joanna Rubin-Sobolewska
Premier Wietnamu Pham Minh Chinh (L) i premier Rosji Michaił Miszustin
Rosjanie zbudują im elektrownię jądrową. "Fundament długoterminowego partnerstwa"
BIZNES
Peter Szijjarto - Siergiej Ławrow
Węgierski minister potwierdza telefony na Kreml. Mówi o "istocie dyplomacji"
Świat
Posiedzenie władz w Korei Południowej
Mocna reakcja na kryzys. Apel prezydenta
BIZNES
Krwiodawstwo, oddawanie krwi (zdjęcie ilustracyjne)
Szpitale zadłużają się w centrach krwiodawstwa. Zysk stopniał o trzy czwarte
Piotr Wójcik
2026-03-24 16
Rosjanie uderzyli w centrum Lwowa
Świat
Nowa samica złożyła jaja w gnieździe na Pałacu Kultury
Pierwsze jaja w gnieździe na Pałacu Kultury
Magdalena Gruszczyńska
imageTitle
Były trener gwiazd zaoferował pomoc Świątek
EUROSPORT
szpital madalinskiego superwizjer2
Zamiast tlenu - podtlenek azotu. Kulisy śmierci 30-letniej Kaliny
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
imageTitle
Kontrakt podpisany. Griezmann przeniesie się za ocean
EUROSPORT
Nielegalny wyścig na S7
Chciał sprawdzić możliwości nowego auta. Wyścig na S7
WARSZAWA
Olga Tokarczuk i 17 milionów "naszych podatków" na grę? Tak nie było
Tokarczuk "wyparowała", 17 milionów też? "Brzmi jak trailer"
Gabriela Sieczkowska
gruźlica płuca
Rzadka, ale groźna i zaraźliwa. Leczenie trwa około pół roku
Zdrowie
Wall Street Inwestor NYSE
Akcje spadły o 40 procent. Wielka firma wprowadza pilne zmiany
BIZNES
Zwycięski projekt nowej siedziby Filharmonii Krakowskiej
Pokazali nową siedzibę filharmonii. Będzie kosztować majątek
Kraków
imageTitle
Podano skład Polaków na finał sezonu w Planicy
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Cięcie państwa na podatkach nie przystoi nikomu". Jest reakcja po materiale TVN24
BIZNES
Na drodze pozostawiono słupy energetyczne, Strzepcz (Pomorskie)
"I śmieszne, i niebezpieczne". Urzędnicy wyjaśniają
Trójmiasto
Sprawa śmierci 19-letniego Olka
Ranny Olek umierał w karetce. Ruszył proces lekarzy oskarżonych o narażenie go na śmierć
Kujawsko-Pomorskie
Intensywny deszcz
Deszcz będzie padał intensywnie. Tutaj aura popsuje się najbardziej
METEO
imageTitle
Hity z udziałem polskich drużyn w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów
EUROSPORT
Krzyż na Giewoncie
Przełomowa decyzja TPN
Kraków
Znak F-23 "środkowy pas wielofunkcyjny"
Ten znak drogowy obowiązuje od miesiąca. Wiesz, co oznacza?
BIZNES
Rzucił się z nożem na policjanta
Rzucił się z nożem na policjantów. Wcześniej kazał ich wezwać
Białystok
Mandaty za jazdę hulajnogą (zdj. ilustracyjne)
Hulajnogi nie wjadą do niektórych parków. Miasto szykuje nowe zasady
WARSZAWA
Do włamania na plebanię doszło podczas mszy (zdjęcie ilustracyjne)
Prokurator zabronił mu wizyt w kościołach. "Nie wiązały się z modlitwą"
Kraków
Kwiaciarki na Rynku Głównym w Krakowie
Kwiaciarki mogą zniknąć z krakowskiego rynku
Kraków
Strażacy otrzymali zgłoszenie po godzinie 8
Tragiczny pożar domu. Nie żyje dwójka małych dzieci
Poznań
Szłapka
Rzecznik rządu przeprasza w imieniu premiera. Chodzi o wypowiedź z TVN24
Polska

