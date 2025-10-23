Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nauczycielka skazana za negowanie rosyjskich zbrodni. Zakaz wykonywania zawodu

pap_20240125_08I
W ONZ o zbrodniach w Ukrainie, śmiech rosyjskiego dyplomaty
Źródło: United Nations
Siedem miesięcy więzienia w zawieszeniu i trzyletni zakaz wykonywania zawodu - taką karę zasądził sąd apelacyjny w Pradze wobec nauczycielki, która na lekcji negowała rosyjskie zbrodnie w Ukrainie. Po wyroku jej adwokat, nowo wybrany poseł skrajnej prawicy, zapowiedział walkę o zmianę przepisów.

Sąd apelacyjny w Pradze potwierdził w środę wyrok siedmiu miesięcy w zawieszeniu dla nauczycielki, która została skazana za negowanie rosyjskich zbrodni wojennych w Ukrainie.

Zgodnie z wyrokiem Martina Bednarova ma także obowiązek ukończenia kursu pomagającego w rozumieniu przekazu medialnego. Otrzymała też trzyletni zakaz wykonywania zawodu nauczyciela i pracy z dziećmi.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Sikorski kpi z rosyjskich kłamstw. "W które mamy uwierzyć?"

Bednarova i jej adwokat zapowiadają odwołanie się od wyroku. Jej zdaniem każdy w Czechach powinien źle się poczuć po jego wysłuchaniu.

Martina Bednarova
Martina Bednarova
Źródło: Michal Kamaryt/CTK/PAP

Co mówiła nauczycielka?

Temat Ukrainy Bednarova, nauczycielka z 30-letnim stażem, poruszyła na początku kwietnia 2022 roku, czyli kilka tygodni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. Stwierdziła, że ze strony Rosjan jest to usprawiedliwiony sposób rozwiązania sytuacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Uznali rosyjski reżim za "największe zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju"
Małżeństwo Rosjan posługiwało się czeskimi paszportami
Podawali się za dysydentów. Przez lata koordynowali operacje GRU w Europie
Rosyjska siatka rozbita. Miała wpływać na polityków między innymi w Polsce

Kobieta mówiła uczniom szkoły podstawowej, że w Kijowie nic się nie dzieje. Kiedy uczniowie sprzeciwiali się, twierdząc, że w wiadomościach widzieli płonące miasto, powiedziała im, że telewizja publiczna jest stronnicza. Niektórzy uczniowie sprzeciwili się nauczycielce i nagrali jej wypowiedź.

Poseł skrajnej prawicy chce zmian przepisów

Adwokatem Bednarovej jest nowo wybrany poseł skrajnie prawicowego ruchu Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD) Jindrzich Rajchl, jeden z liderów antyrządowych protestów. SPD negocjuje obecnie udział w przyszłym rządzie Andreja Babisza, lidera populistycznego ruchu ANO.

Rajchl zapowiedział, że w nowo wybranej Izbie Poselskiej będzie starać się o zmianę zapisów w Kodeksie karnym dotyczących zbrodni ludobójstwa. Jego zdaniem są one wykorzystywane w walce politycznej z oponentami.

OGLĄDAJ: "Spokojna Rosja cóż miała zrobić? Nikogo nie skrzywdziła". Co serwują rosyjskie media
pc

"Spokojna Rosja cóż miała zrobić? Nikogo nie skrzywdziła". Co serwują rosyjskie media

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Bednarova startowała w wyborach, które odbyły się na początku miesiąca z listy skrajnie lewicowej, sprzeciwiającej się wsparciu dla Ukrainy partii Stačilo!, która ostatecznie nie dostała się do parlamentu.

Oligarcha z TikToka. Czechy czeka polityczna rewolucja?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Oligarcha z TikToka. Czechy czeka polityczna rewolucja?

Cezary Paprzycki

Według Rajchla Bednarova nie usprawiedliwiała zbrodni wojennych, ale pobudzała uczniów do krytycznego myślenia. Z taką opinią nie zgodził się prokurator Ondrzej Sztiastny, który uważa, że nie chodziło o dyskusję, lecz manipulację.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Michal Kamaryt/CTK/PAP

Udostępnij:
TAGI:
CzechyWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Tianyao Lyu podczas koncertu laureatów XIX Konkursu Chopinowskiego
Ostatni koncert laureatów Konkursu Chopinowskiego
WARSZAWA
Lidl prosi o zwrot produktu
Lidl wycofuje produkt. Ostrzeżenie
BIZNES
Na miejscu pracowała policja
13-latek za kierownicą, obok pijany ojciec. Kazał synowi jechać po alkohol
Olsztyn
Amunicja, bomby i granaty na budowanym odcinku S19
Amunicja, bomby i granaty na budowanym odcinku S19
Rzeszów
Viktor Orban
Orban uderzył w polski rząd
Świat
imageTitle
Popis Spurs. Gigant z Francji dał lekcję debiutantowi
EUROSPORT
imageTitle
Historyczny wynik Polek w mistrzostwach świata
EUROSPORT
Senacka komisja przegłosowała projekt uznający Rosję za państwo wspierające terroryzm
Chcą uznania Rosji za państwo wspierające terroryzm. "Presja wewnątrz Kongresu"
Świat
Spowalniający kierowcy przed miernikiem prędkości
Nie chcą remontu drogi rowerowej, bo... po dziurawej jeździ się wolniej
Poznań
Donald Trump
Pierwsza taka decyzja administracji Trumpa. "Poważny cios"
BIZNES
Uwagę policjantów zwróciło auto stojące na zielonym świetle (zdjęcie ilustracyjne)
Poszukiwany czerwoną notą wpadł, bo stał na zielonym
WARSZAWA
Zniszczenie auta zarejestrował monitoring
"Upust emocji" po kłótni z partnerką i zniszczone przypadkowe auto
WARSZAWA
Keir Starmer i Emmanuel Macron podczas wizyty w bazie wojskowej Northwood
"To może być szok". Francuska armia "w gotowości na wstrząs"
Świat
Silny wiatr
Alert RCB. Tu należy szczególnie uważać
METEO
imageTitle
Utalentowana Rosjanka będzie grać dla innego kraju
EUROSPORT
Po zderzeniu dwie osoby, w tym dziecko, trafiły do szpitala
Manewr "w ostatniej chwili" i zderzenie z ciężarówką. Nagranie
WARSZAWA
imageTitle
Trener mistrzów o poważnej chorobie. "Byłem jak zombie"
EUROSPORT
Barbara Nowacka, ministra edukacji
Koniec szkolnych wycieczek? Nauczyciele chcą pieniędzy za swoją pracę
Justyna Suchecka
Uwaga na silny wiatr
Ostrzeżenia IMGW w czterech województwach
METEO
Dyrektorka Luwru Laurence des Car podczas wystąpienia w Senacie
Dyrektorka Luwru o "słabym punkcie"
Świat
Kontrola drogowa
Rzucił się do ucieczki, miał 18 powodów
WARSZAWA
Prezydent USA Donald Trump
Trump: odwołałem spotkanie z Putinem, ale...
Świat
Rosneft
USA nakładają sankcje na Rosję
Świat
Zniszczenia po rosyjskim ataku na przedszkole
Sankcje na Rosję, atak na przedszkole, Izrael odrzuca orzeczenie
WARTO WIEDZIEĆ
Jesień, pogodnie
Aż 20 stopni i wiatr, na który trzeba uważać
METEO
imageTitle
Liverpool przełamał się w wielkim stylu
EUROSPORT
Real - Juventus
Real bezbłędny. Wygraną musiał jednak wyszarpać
Najnowsze
Leszek Miller
Miller o Ukraińcach i Kowalu. Kraśko: momentami pana nie poznaję
Polska
imageTitle
Bayern się zabawił. Kolejna wysoka wygrana
EUROSPORT
25 min
superwizjer foto putin
PremieraKamienica za płotem premiera. Trop prowadzi do kancelarii Putina
Superwizjer

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica