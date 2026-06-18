Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Eksport siedmiu kluczowych metali ziem rzadkich z Chin do Japonii w marcu i kwietniu spadł o ponad 80 procent. Dwóch z nich - dysprozu i terbu, niezbędnych choćby w produkcji nowoczesnych pojazdów - do zera. To skryty cios i szantaż wymierzone nie tylko w japońską gospodarkę, ale też wszystkich jej globalnych partnerów, na czele z USA i Europą.

Między dwoma największymi potęgami Azji narasta coraz poważniejszy kryzys. Nasiliły się działania chińskich okrętów i lotnictwa w pobliżu japońskich wybrzeży, oba państwa przerzucają się też oskarżeniami o militaryzm i agresywne zamiary. Co się dzieje w relacjach Chin z Japonią? Eksperci przyznają, że są w najgorszym punkcie od lat.