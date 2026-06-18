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Konflikt Chin i Japonii coraz poważniejszy. "Relacje są psute celowo"

Maciej Michałek
Maciej Michałek
Marcin Złotkowski
Marcin Złotkowski
Chińskie okręty - fregaty rakietowe Xinji i Dongying typu 056A podczas manewrów, maj 2026
Chińskie okręty - fregaty rakietowe Xinji i Dongying typu 056A podczas manewrów, maj 2026
Źródło zdj. gł.: chinamil.com.cn/Wang Guangjie
Chiny odcięły Japonię od swoich metali ziem rzadkich, zagrażając globalnym łańcuchom dostaw. Ku japońskim wybrzeżom coraz częściej wysyłają też okręty i samoloty. Relacje dwóch największych mocarstw Azji od dawna nie były tak złe.Artykuł dostępny w subskrypcji

Eksport siedmiu kluczowych metali ziem rzadkich z Chin do Japonii w marcu i kwietniu spadł o ponad 80 procent. Dwóch z nich - dysprozu i terbu, niezbędnych choćby w produkcji nowoczesnych pojazdów - do zera. To skryty cios i szantaż wymierzone nie tylko w japońską gospodarkę, ale też wszystkich jej globalnych partnerów, na czele z USA i Europą.

Między dwoma największymi potęgami Azji narasta coraz poważniejszy kryzys. Nasiliły się działania chińskich okrętów i lotnictwa w pobliżu japońskich wybrzeży, oba państwa przerzucają się też oskarżeniami o militaryzm i agresywne zamiary. Co się dzieje w relacjach Chin z Japonią? Eksperci przyznają, że są w najgorszym punkcie od lat.

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Tagi:
JaponiaChinyTajwanXi JinpingAzjaFilipinyPacyfikPolityka zagraniczna ChinGospodarka Chin
Maciej Michałek
Maciej Michałek
Dziennikarz tvn24.pl, specjalista ds. Azji Wschodniej
Marcin Złotkowski
Marcin Złotkowski
Dziennikarz tvn24.pl
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