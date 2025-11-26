Logo strona główna
Płoną wieżowce w Hongkongu. Są ofiary
Płoną wieżowce w Hongkongu. Są ofiary
Świat

Były prezydent trafi na 27 lat do więzienia

Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro
Brazylijska policja zatrzymała Jaira Bolsonaro
Źródło: Reuters
Jair Bolsonaro musi rozpocząć odbywanie kary ponad 27 lat więzienia – orzekł we wtorek brazylijski Sąd Najwyższy. Były prezydent Brazylii został skazany za próbę przewrotu po przegranych wyborach.

Według Sądu Najwyższego Jair Bolsonaro wyczerpał już wszystkie środki odwoławcze, w związku z czym wyrok się uprawomocnił. Sędzia Alexandre de Moraes oznajmił, że były prezydent ma rozpocząć odbywanie kary w areszcie policji federalnej w Brasilii, dokąd przewieziono go w sobotę.

Były prezydent podejrzewany o próbę ucieczki, użył lutownicy

Były prezydent podejrzewany o próbę ucieczki, użył lutownicy

Były prezydent zatrzymany. W tle próba zamachu stanu

Były prezydent zatrzymany. W tle próba zamachu stanu

Bolsonaro skazany za próbę przewrotu

70-letni Bolsonaro został skazany we wrześniu na 27 lat i trzy miesiące więzienia za kierowanie grupą, która 8 stycznia 2023 roku przeprowadziła przy udziale zwolenników tego polityka atak na główne urzędy państwowe w Brasilii, co miało być próbą przewrotu.

Zamieszki wybuchły krótko po tym, gdy w 2022 roku niewielką przewagą głosów wybory prezydenckie wygrał rywal Bolsonaro, obecny prezydent Luiz Inacio Lula da Silva.

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Isaac Fontana/PAP/EPA

BrazyliaJair Bolsonaro
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica