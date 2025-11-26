Były prezydent trafi na 27 lat do więzienia

Brazylijska policja zatrzymała Jaira Bolsonaro Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według Sądu Najwyższego Jair Bolsonaro wyczerpał już wszystkie środki odwoławcze, w związku z czym wyrok się uprawomocnił. Sędzia Alexandre de Moraes oznajmił, że były prezydent ma rozpocząć odbywanie kary w areszcie policji federalnej w Brasilii, dokąd przewieziono go w sobotę.

Bolsonaro skazany za próbę przewrotu

70-letni Bolsonaro został skazany we wrześniu na 27 lat i trzy miesiące więzienia za kierowanie grupą, która 8 stycznia 2023 roku przeprowadziła przy udziale zwolenników tego polityka atak na główne urzędy państwowe w Brasilii, co miało być próbą przewrotu.

Zamieszki wybuchły krótko po tym, gdy w 2022 roku niewielką przewagą głosów wybory prezydenckie wygrał rywal Bolsonaro, obecny prezydent Luiz Inacio Lula da Silva.

OGLĄDAJ: TVN24 HD