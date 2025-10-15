Logo strona główna
Świat

Pożar w fabryce odzieży w Bangladeszu. Są ofiary śmiertelne

Pożar magazynu chemicznego i fabryki odzieży w Bangladeszu
Pożar fabryki odzieży w Bangladeszu. 15 października 2025 r.
Co najmniej 16 osób zginęło w wyniku ogromnego pożaru czteropiętrowej fabryki odzieży w stolicy Bangladeszu, Dhace. Pożar rozprzestrzenił się na sąsiedni magazyn chemiczny. Szef straży pożarnej Mohammad Tajul Islam Chowdhury powiedział lokalnym mediom, że ofiary prawdopodobnie zmarły "natychmiast" wskutek wdychania "bardzo toksycznego gazu".

Co najmniej 16 osób zginęło w wyniku ogromnego pożaru, który wybuchł w fabryce odzieży w dzielnicy Mirpur w Dhace. Władze informują, że liczba ofiar może wzrosnąć. Do tej pory ​​odnaleziono szesnaście ciał. Według informacji straży pożarnej były spalone do tego stopnia, że ​​niemożliwa była ich identyfikacja.

Wiele osób zebrało się we wtorek przed czteropiętrową fabryką, szukając zaginionych bliskich. Zapłakani członkowie rodzin stali przed spalonymi budynkami. - Kiedy usłyszałem o pożarze, przybiegłem. Ale nadal jej nie znalazłem… Chcę tylko odzyskać moją córkę - powiedział agencji Reutera jeden z mężczyzn.

Pożar magazynu chemicznego i fabryki odzieży w Bangladeszu
Pożar magazynu chemicznego i fabryki odzieży w Bangladeszu
Źródło: MONIRUL ALAM/EPA/PAP

Służby o pożarze

Pożar wybuchł około południa na trzecim piętrze czteropiętrowej fabryki w dzielnicy Mirpur, a następnie rozprzestrzenił się na magazyn chemiczny, poinformował funkcjonariusz straży pożarnej Talha Bin Jashim, powołując się na świadków.

Ogień w fabryce odzieży został ugaszony po trzech godzinach. Nadal płonął jednak magazyn chemiczny. Przechowywane w nim wybielacze, plastik i nadtlenek wodoru mogą zaostrzać pożary. Plastik wydziela również toksyczne opary podczas spalania.

Szef straży pożarnej Mohammad Tajul Islam Chowdhury powiedział lokalnym mediom, że ofiary prawdopodobnie zmarły "natychmiast" wskutek wdychania "bardzo toksycznego gazu".

Policja i wojsko wciąż próbują ustalić, kto jest właścicielem fabryki i magazynu, powiedział dziennikarzom szef straży pożarnej. Trwa również dochodzenie mające na celu ustalenie, czy magazyn działał legalnie.

Pożar magazynu chemicznego i fabryki odzieży w Bangladeszu
Pożar magazynu chemicznego i fabryki odzieży w Bangladeszu
Źródło: MONIRUL ALAM/EPA/PAP

Pożary w Bangladeszu

W gęsto zaludnionym Bangladeszu często dochodzi do pożarów. Wśród przyczyn są niskie standardy bezpieczeństwa i słaba infrastruktura. W ostatnich latach w pożarach zginęły setki osób. Reuters zauważa, że ostatnie wypadki odbiły się negatywnie na krajowym sektorze odzieżowym, który zatrudnia 4 miliony osób i generuje ponad 10 proc. produktu krajowego brutto.

W 2012 roku w pożarze w Tazreen Fashions, firmie zaopatrującej światowe marki, zginęło 112 pracowników. Rok później zawalił się ośmiopiętrowy budynek Rana Plaza, w wyniku czego zginęło 1135 pracowników fabryki odzieżowej, a na całym świecie wybuchła fala publicznego oburzenia wywołanego ceną, jaką dla człowieka stanowią tanie ubrania.

W 2021 roku również pożar w fabryce żywności i napojów pochłonął życie co najmniej 52 osób, a 20 zostało rannych. Jak wykazało późniejsze śledztwo, fabryka została wybudowana nielegalnie i nie miała wyjścia ewakuacyjnego.

W 2019 roku w wyniku szybko rozprzestrzeniającego się pożaru w zabytkowej dzielnicy Dhaki zginęło co najmniej 78 osób, w tym członkowie orszaku weselnego.

pc

Autorka/Autor: az

Źródło: Reuters, BBC

Źródło zdjęcia głównego: MONIRUL ALAM/EPA/PAP

Bangladesz
