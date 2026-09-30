Świat Atak w samolocie linii flydubai. Co wiadomo do tej pory Oprac. Aleksandra Sapeta |

Relacje bliskich pasażerów samolotu przekierowanego do Arabii Saudyjskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ABIR SULTAN

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Samolot linii flydubai, lecący w środę z Dubaju do Tel Awiwu, zmienił kurs w przestrzeni powietrznej Jordanii w kierunku Arabii Saudyjskiej i lądował awaryjnie na lotnisku Tabuk. Najpierw samolot wydał ogólny sygnał alarmowy (7700), a kilka minut później sygnał (7500) sugerujący bezprawną ingerencję na pokładzie. Następnie ponownie nadał ogólny sygnał alarmowy.

Ranny pilot

Na pokładzie było 180 osób - poinformował minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben-Gwir.

Początkowo agencja Reuters poinformowała, powołując się na izraelskich urzędników, że doszło do sprzeczki pomiędzy pilotami samolotu.

Później w izraelskich mediach pojawiły się pierwsze relacje pasażerów. Wynikało z nich, że podróżujący najpierw usłyszeli krzyki dochodzące z kokpitu, a gdy ten otwarto - zobaczyli krew.

Jedna z pasażerek powiedziała, że pilot dźgnął drugiego scyzorykiem. Z kolei rozmówca "Jerusalem Post" mówił, że napastnika udało się obezwładnić dzięki skutecznej reakcji pasażerów siedzących z przodu. To miało umożliwić drugiej parze pilotów - w cywilu - na przejęcie kontroli nad samolotem i bezpieczne wylądowanie w Arabii Saudyjskiej.

Port lotniczy Tabuk przekazał później informacje o łącznie dwóch rannych pilotach. Zostali przewiezieni do lokalnych szpitali. Z kolei rzecznik flydubai oświadczył, że wszyscy pasażerowie są bezpieczni.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z momentu tuż po wylądowaniu w Arabii Saudyjskiej.

Walla reports that the Flydubai pilot who was injured on board died from stab wounds. This information has not yet been officially confirmed.



Meanwhile, footage of the Flydubai plane landing has appeared online — passengers are applauding and singing joyfully. https://t.co/ZmKrXsrSMA pic.twitter.com/hS2gWKjhvz — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2026 Rozwiń

Samolot gwałtownie zmieniał wysokość

W trakcie incydentu w kokpicie Boeing 737 MAX raptownie zanurkował, spadając w ciągu minuty z wysokości 10 do pięciu tysięcy metrów, a jednocześnie gwałtownie zwiększył prędkość. Według Flightradar24, prędkość opadania i wznoszenia maszyny wahała się.

Serwis śledzący ruch lotniczy opisał też, jak wyglądała oś czasu podczas zdarzenia na pokładzie samolotu flydubai. Wynika z niego, że maszyna wystartowała o godzinie 5.05 z Dubaju, a pierwsze wahania wysokości nastąpiły o godzinie 7.21.

O godzinie 8:45 samolot wylądował na lotnisku w Arabii Saudyjskiej.

Moment, w którym samolot zawraca, widać na nagraniu z serwisu Flightradar24.

Trasa przekierowanego samolotu linii flydubai Źródło: Reuters

Reakcja izraelskich władz i zatrzymanie pilota

Rzecznik sił obronnych Izraela poinformował, że w związku z alarmem nadanym przez samolot poderwane zostały izraelskie myśliwce.

Biuro premiera Izreala Benjamina Netanjahu w pierwszym komunikacie przekazało, że zdarzenie nie jest uważane za próbę porwania.

Z kolei wysoki rangą izraelski urzędnik, cytowany przez "The Times of Israel" ocenił, że "zapobiegnięto katastrofie o ogromnych rozmiarach". Wyjaśnił, że są przesłanki, iż drugi z pilotów próbował przejąć kontrolę nad maszyną i rozbić ją.

Później w podobnym tonie sytuację ocenił Netanjahu. Jak mówił, pilot "najwyraźniej próbował rozbić samolot z wszystkimi na pokładzie". Poinformował, że mężczyzna został zatrzymany i jest przesłuchiwany przez władze Arabii Saudyjskiej.

Premier Izraela przekazał, że rozmawiał z jednym z pasażerów, który miał pomóc w unieszkodliwieniu agresywnego pilota. - Oddaję hołd bohaterom, którzy wykazali się wyjątkową pomysłowością i odwagą. Uratowali wiele istnień ludzkich. Zapobiegli ogromnej katastrofie - powiedział Netanjahu.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"This morning, there was a serious security incident on a flight from Dubai to Israel. Almost all the passengers on the flight were Israelis. During the flight, as they approached the country, one of the pilots stabbed the second pilot, and… pic.twitter.com/PrK7f7gS1P — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 30, 2026 Rozwiń

- Terrorysta próbował rozbić samolot, żeby zamordować 180 Izraelczyków, którzy znajdowali się na pokładzie - oznajmił z kolei minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben-Gwir.

Pilot, który zaatakował i usiłował przejąć stery samolotu, jest obywatelem Omanu - twierdzi stacja CNN, powołując się na izraelskich urzędników.

Resort transportu w Jerozolimie poinformował, że incydent zostanie zbadany w ramach wspólnego śledztwa z resortem obrony.

Co działo się na pokładzie samolotu

Samolot linii flydubai miał pierwotnie lądować na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie. Na miejscu czekali bliscy pasażerów. - Córka mówiła, że było tam mnóstwo krwi (…) Wszyscy myśleli, że się rozbiją - mówiła jedna z kobiet na izraelskim lotnisku.

- Mama powiedziała mi, że na pokładzie był terrorysta z nożem. Chciał zabić pilota. Panował kompletny chaos. Mama mówiła, że ludzie zaczęli się modlić - relacjonowała kolejna kobieta

Oświadczenie linii flydubai

Linia lotnicza w wydanym oświadczeniu potwierdziła "incydent" na pokładzie samolotu z Dubaju do Tel Awiwu. "Na tym etapie przyczyny i motywy tego zdarzenia są nieznane i są przedmiotem formalnego dochodzenia" - napisano.

Podkreślono również, że "priorytetem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkim pasażerom i członkom załogi" biorącym udział w incydencie.

Arabia Saudyjska nie zgodziła się na przylot izraelskiego samolotu po pasażerów - podał portal "Times of Israel". Rijad i Jerozolima nie utrzymują oficjalnych relacji dyplomatycznych. Ostatecznie wysłano inną maszynę flydubai, która zabrała pasażerów do Tel Awiwu - poinformowały władze lotniska w Tabuku.

Flydubai to tania linia lotnicza w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jak zauważa CNN, jest też postrzegana jako siostrzany przewoźnik do linii Emirates. Choć to dwa odrębne podmioty, to oba należą do władz w Dubaju.