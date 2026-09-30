Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Atak w samolocie linii flydubai. Co wiadomo do tej pory

|
Samolot flydubai na płycie lotniska w Tel Awiwie
Relacje bliskich pasażerów samolotu przekierowanego do Arabii Saudyjskiej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ABIR SULTAN
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Pilot samolotu flydubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu zaatakował drugiego pilota i najprawdopodobniej chciał rozbić maszynę. Z relacji w izraelskich mediach wynika, że powstrzymali go pasażerowie. Premier Benjamin Netanjahu poinformował, że napastnik został zatrzymany w Arabii Saudyjskiej, gdzie ostatecznie wylądował samolot. Oto najważniejsze informacje o incydencie. 

Samolot linii flydubai, lecący w środę z Dubaju do Tel Awiwu, zmienił kurs w przestrzeni powietrznej Jordanii w kierunku Arabii Saudyjskiej i lądował awaryjnie na lotnisku Tabuk. Najpierw samolot wydał ogólny sygnał alarmowy (7700), a kilka minut później sygnał (7500) sugerujący bezprawną ingerencję na pokładzie. Następnie ponownie nadał ogólny sygnał alarmowy. 

Ranny pilot

Na pokładzie było 180 osób - poinformował minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben-Gwir.

Początkowo agencja Reuters poinformowała, powołując się na izraelskich urzędników, że doszło do sprzeczki pomiędzy pilotami samolotu. 

Później w izraelskich mediach pojawiły się pierwsze relacje pasażerów. Wynikało z nich, że podróżujący najpierw usłyszeli krzyki dochodzące z kokpitu, a gdy ten otwarto - zobaczyli krew. 

Jedna z pasażerek powiedziała, że pilot dźgnął drugiego scyzorykiem. Z kolei rozmówca "Jerusalem Post" mówił, że napastnika udało się obezwładnić dzięki skutecznej reakcji pasażerów siedzących z przodu. To miało umożliwić drugiej parze pilotów - w cywilu - na przejęcie kontroli nad samolotem i bezpieczne wylądowanie w Arabii Saudyjskiej. 

Port lotniczy Tabuk przekazał później informacje o łącznie dwóch rannych pilotach. Zostali przewiezieni do lokalnych szpitali. Z kolei rzecznik flydubai oświadczył, że wszyscy pasażerowie są bezpieczni.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z momentu tuż po wylądowaniu w Arabii Saudyjskiej.

Samolot gwałtownie zmieniał wysokość

W trakcie incydentu w kokpicie Boeing 737 MAX raptownie zanurkował, spadając w ciągu minuty z wysokości 10 do pięciu tysięcy metrów, a jednocześnie gwałtownie zwiększył prędkość. Według Flightradar24, prędkość opadania i wznoszenia maszyny wahała się.

Serwis śledzący ruch lotniczy opisał też, jak wyglądała oś czasu podczas zdarzenia na pokładzie samolotu flydubai. Wynika z niego, że maszyna wystartowała o godzinie 5.05 z Dubaju, a pierwsze wahania wysokości nastąpiły o godzinie 7.21. 

O godzinie 8:45 samolot wylądował na lotnisku w Arabii Saudyjskiej. 

Aktualnie czytasz: Atak w samolocie linii flydubai. Co wiadomo do tej pory

Moment, w którym samolot zawraca, widać na nagraniu z serwisu Flightradar24.

Klatka kluczowa-738725
Trasa przekierowanego samolotu linii flydubai
Źródło: Reuters

Reakcja izraelskich władz i zatrzymanie pilota

Rzecznik sił obronnych Izraela poinformował, że w związku z alarmem nadanym przez samolot poderwane zostały izraelskie myśliwce. 

Biuro premiera Izreala Benjamina Netanjahu w pierwszym komunikacie przekazało, że zdarzenie nie jest uważane za próbę porwania. 

Z kolei wysoki rangą izraelski urzędnik, cytowany przez "The Times of Israel" ocenił, że "zapobiegnięto katastrofie o ogromnych rozmiarach". Wyjaśnił, że są przesłanki, iż drugi z pilotów próbował przejąć kontrolę nad maszyną i rozbić ją. 

Później w podobnym tonie sytuację ocenił Netanjahu. Jak mówił, pilot "najwyraźniej próbował rozbić samolot z wszystkimi na pokładzie". Poinformował, że mężczyzna został zatrzymany i jest przesłuchiwany przez władze Arabii Saudyjskiej. 

Premier Izraela przekazał, że rozmawiał z jednym z pasażerów, który miał pomóc w unieszkodliwieniu agresywnego pilota. - Oddaję hołd bohaterom, którzy wykazali się wyjątkową pomysłowością i odwagą. Uratowali wiele istnień ludzkich. Zapobiegli ogromnej katastrofie - powiedział Netanjahu. 

- Terrorysta próbował rozbić samolot, żeby zamordować 180 Izraelczyków, którzy znajdowali się na pokładzie - oznajmił z kolei minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben-Gwir. 

Pilot, który zaatakował i usiłował przejąć stery samolotu, jest obywatelem Omanu - twierdzi stacja CNN, powołując się na izraelskich urzędników. 

Resort transportu w Jerozolimie poinformował, że incydent zostanie zbadany w ramach wspólnego śledztwa z resortem obrony.

Co działo się na pokładzie samolotu

Samolot linii flydubai miał pierwotnie lądować na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie. Na miejscu czekali bliscy pasażerów. - Córka mówiła, że było tam mnóstwo krwi (…) Wszyscy myśleli, że się rozbiją - mówiła jedna z kobiet na izraelskim lotnisku. 

- Mama powiedziała mi, że na pokładzie był terrorysta z nożem. Chciał zabić pilota. Panował kompletny chaos. Mama mówiła, że ludzie zaczęli się modlić - relacjonowała kolejna kobieta

Oświadczenie linii flydubai

Linia lotnicza w wydanym oświadczeniu potwierdziła "incydent" na pokładzie samolotu z Dubaju do Tel Awiwu. "Na tym etapie przyczyny i motywy tego zdarzenia są nieznane i są przedmiotem formalnego dochodzenia" - napisano. 

Podkreślono również, że "priorytetem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkim pasażerom i członkom załogi" biorącym udział w incydencie. 

Arabia Saudyjska nie zgodziła się na przylot izraelskiego samolotu po pasażerów - podał portal "Times of Israel". Rijad i Jerozolima nie utrzymują oficjalnych relacji dyplomatycznych. Ostatecznie wysłano inną maszynę flydubai, która zabrała pasażerów do Tel Awiwu - poinformowały władze lotniska w Tabuku.

Flydubai to tania linia lotnicza w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jak zauważa CNN, jest też postrzegana jako siostrzany przewoźnik do linii Emirates. Choć to dwa odrębne podmioty, to oba należą do władz w Dubaju.

Źródło: CNN, Reuters, PAP
Udostępnij:
Tagi:
DubajZjednoczone Emiraty ArabskieIzraelArabia Saudyjska
Czytaj także:
Szpic miniaturowy został zagryziony przez amstaffa
Amstaff zagryzł szpica w gabinecie weterynaryjnym. Zarzuty dla opiekuna
Poznań
shutterstock_2477838439
"Niekończące się kłopoty kierowców w Polsce"
BIZNES
Marcin Romanowski w Budapeszcie, zdjęcie z maja 2025 roku
"List żelazny to instrument ostatniej szansy"
Polska
imageTitle
Koniec spekulacji. Pogaczar straci kolejny mistrzowski trykot
EUROSPORT
Pasażerowie na stacji Warszawa Wileńska
Odwołane i opóźnione pociągi. Naprawili uszkodzony światłowód
WARSZAWA
Ulewy we Francji
Ranna 16-latka, ewakuacja redakcji, zakaz wstępu do parków
METEO
imageTitle
Guardiola murem za Manchesterem City. "Przejdziemy przez to razem"
EUROSPORT
Na spacerze znaleźli dłoń. Ustalenia prokuratury (zdjęcie ilustracyjne)
Na spacerze znaleźli dłoń mężczyzny. Śledczy wiedzą, km był
WARSZAWA
Xi Jinping, Ursula von der Leyen
Chiny zapowiadają "stanowczą reakcję". Chodzi o nieuczciwe praktyki
BIZNES
Christa Pike
Na dziś zaplanowano wykonanie kary śmierci. Godzinę przed egzekucją ogłoszono decyzję sądu
Świat
imageTitle
Zmiana w sztabie Igi Świątek. Odchodzi szefowa komunikacji
EUROSPORT
Nocne frezowanie na trasie S8 w kierunku Białegostoku (zdj. ilustracyjne)
Utrudnienia na ważnej trasie. Będą pracować przez dwie noce
WARSZAWA
Służby na lotnisku Dawida Ben Guriona
"Dźgnął pilota i próbował doprowadzić do katastrofy"
Świat
shutterstock_2628026443
Tańsze paliwa. Orlen zdecydował
BIZNES
Jarzębina - czy jest jadalna?
Jakie będą losy babiego lata? W prognozie widać fronty znad Atlantyku
METEO
imageTitle
Francuska kwalifikantka postraszyła Fręch
EUROSPORT
Marcin Romanowski
"Zadziwiająca", "tylko się cieszyć". Komentarze polityków
Polska
Ruszył proces oskarżonego o zabójstwo maczetą w Łodzi
Brutalny atak maczetą. Oskarżony stanął przed sądem
Łódź
imageTitle
Udany powrót Djokovicia. Fani czekali 11 lat
EUROSPORT
shutterstock_712673185
Eutanazja dwuletniego dziecka w Holandii. Jak uzasadniono decyzję?
Świat
Coraz częstsze są zachorowania na nowotwory u młodych osób
Koniec zagubionej dokumentacji. Jak e-DiLO zmieni diagnozowanie i leczenie raka?
Piotr Wójcik
3. Korpus Armii Sił Zbrojnych Ukrainy
"Przespali prawdziwy cios". Rozbito ramię rosyjskich kleszczy w Donbasie
Maciej Michałek, Tatiana Serwetnyk
Miejsce ataku nożownika na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu
Zaatakował na terenie klasztoru, jedna osoba zginęła. Będzie ponowne badanie
Rzeszów
"Naiwny pacyfizm" księdza i atak Ukraińców na kościół? Co to za nagranie?
Homilia księdza i atak w świątyni. Po co zestawiono te nagrania
Zuzanna Karczewska
shutterstock_2552757465
Fabryki wstrzymają pracę. Radykalna decyzja giganta
BIZNES
Kadr z filmu "Lalka" (reż. Maciej Kawalski)
"Lalka" także w internecie. Szefowa MEN o powstaniu nowej platformy
Kultura i styl
Tarcza "Jolanta" zacznie drążyć tunel pod Czerniakowską
"Jolanta" waży 107 ton i będzie pracować pod ziemią
WARSZAWA
Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy
Podejrzany pakunek na bocznicy kolejowej. Działania pirotechników zakończone
Białystok
Marcin Romanowski, z tyłu z lewej jego adwokat Bartosz Lewandowski
List żelazny dla Romanowskiego. Ruch prokuratury
Polska
Żurek
Żurek reaguje na decyzję. Mówi o "osobie sądu"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica