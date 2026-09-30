Atak w samolocie linii flydubai. Co wiadomo do tej pory
Samolot linii flydubai, lecący w środę z Dubaju do Tel Awiwu, zmienił kurs w przestrzeni powietrznej Jordanii w kierunku Arabii Saudyjskiej i lądował awaryjnie na lotnisku Tabuk. Najpierw samolot wydał ogólny sygnał alarmowy (7700), a kilka minut później sygnał (7500) sugerujący bezprawną ingerencję na pokładzie. Następnie ponownie nadał ogólny sygnał alarmowy.
Ranny pilot
Na pokładzie było 180 osób - poinformował minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben-Gwir.
Początkowo agencja Reuters poinformowała, powołując się na izraelskich urzędników, że doszło do sprzeczki pomiędzy pilotami samolotu.
Później w izraelskich mediach pojawiły się pierwsze relacje pasażerów. Wynikało z nich, że podróżujący najpierw usłyszeli krzyki dochodzące z kokpitu, a gdy ten otwarto - zobaczyli krew.
Jedna z pasażerek powiedziała, że pilot dźgnął drugiego scyzorykiem. Z kolei rozmówca "Jerusalem Post" mówił, że napastnika udało się obezwładnić dzięki skutecznej reakcji pasażerów siedzących z przodu. To miało umożliwić drugiej parze pilotów - w cywilu - na przejęcie kontroli nad samolotem i bezpieczne wylądowanie w Arabii Saudyjskiej.
Port lotniczy Tabuk przekazał później informacje o łącznie dwóch rannych pilotach. Zostali przewiezieni do lokalnych szpitali. Z kolei rzecznik flydubai oświadczył, że wszyscy pasażerowie są bezpieczni.
W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z momentu tuż po wylądowaniu w Arabii Saudyjskiej.
Samolot gwałtownie zmieniał wysokość
W trakcie incydentu w kokpicie Boeing 737 MAX raptownie zanurkował, spadając w ciągu minuty z wysokości 10 do pięciu tysięcy metrów, a jednocześnie gwałtownie zwiększył prędkość. Według Flightradar24, prędkość opadania i wznoszenia maszyny wahała się.
Serwis śledzący ruch lotniczy opisał też, jak wyglądała oś czasu podczas zdarzenia na pokładzie samolotu flydubai. Wynika z niego, że maszyna wystartowała o godzinie 5.05 z Dubaju, a pierwsze wahania wysokości nastąpiły o godzinie 7.21.
O godzinie 8:45 samolot wylądował na lotnisku w Arabii Saudyjskiej.
Moment, w którym samolot zawraca, widać na nagraniu z serwisu Flightradar24.
Reakcja izraelskich władz i zatrzymanie pilota
Rzecznik sił obronnych Izraela poinformował, że w związku z alarmem nadanym przez samolot poderwane zostały izraelskie myśliwce.
Biuro premiera Izreala Benjamina Netanjahu w pierwszym komunikacie przekazało, że zdarzenie nie jest uważane za próbę porwania.
Z kolei wysoki rangą izraelski urzędnik, cytowany przez "The Times of Israel" ocenił, że "zapobiegnięto katastrofie o ogromnych rozmiarach". Wyjaśnił, że są przesłanki, iż drugi z pilotów próbował przejąć kontrolę nad maszyną i rozbić ją.
Później w podobnym tonie sytuację ocenił Netanjahu. Jak mówił, pilot "najwyraźniej próbował rozbić samolot z wszystkimi na pokładzie". Poinformował, że mężczyzna został zatrzymany i jest przesłuchiwany przez władze Arabii Saudyjskiej.
Premier Izraela przekazał, że rozmawiał z jednym z pasażerów, który miał pomóc w unieszkodliwieniu agresywnego pilota. - Oddaję hołd bohaterom, którzy wykazali się wyjątkową pomysłowością i odwagą. Uratowali wiele istnień ludzkich. Zapobiegli ogromnej katastrofie - powiedział Netanjahu.
- Terrorysta próbował rozbić samolot, żeby zamordować 180 Izraelczyków, którzy znajdowali się na pokładzie - oznajmił z kolei minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben-Gwir.
Pilot, który zaatakował i usiłował przejąć stery samolotu, jest obywatelem Omanu - twierdzi stacja CNN, powołując się na izraelskich urzędników.
Resort transportu w Jerozolimie poinformował, że incydent zostanie zbadany w ramach wspólnego śledztwa z resortem obrony.
Co działo się na pokładzie samolotu
Samolot linii flydubai miał pierwotnie lądować na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie. Na miejscu czekali bliscy pasażerów. - Córka mówiła, że było tam mnóstwo krwi (…) Wszyscy myśleli, że się rozbiją - mówiła jedna z kobiet na izraelskim lotnisku.
- Mama powiedziała mi, że na pokładzie był terrorysta z nożem. Chciał zabić pilota. Panował kompletny chaos. Mama mówiła, że ludzie zaczęli się modlić - relacjonowała kolejna kobieta
Oświadczenie linii flydubai
Linia lotnicza w wydanym oświadczeniu potwierdziła "incydent" na pokładzie samolotu z Dubaju do Tel Awiwu. "Na tym etapie przyczyny i motywy tego zdarzenia są nieznane i są przedmiotem formalnego dochodzenia" - napisano.
Podkreślono również, że "priorytetem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkim pasażerom i członkom załogi" biorącym udział w incydencie.
Arabia Saudyjska nie zgodziła się na przylot izraelskiego samolotu po pasażerów - podał portal "Times of Israel". Rijad i Jerozolima nie utrzymują oficjalnych relacji dyplomatycznych. Ostatecznie wysłano inną maszynę flydubai, która zabrała pasażerów do Tel Awiwu - poinformowały władze lotniska w Tabuku.
Flydubai to tania linia lotnicza w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jak zauważa CNN, jest też postrzegana jako siostrzany przewoźnik do linii Emirates. Choć to dwa odrębne podmioty, to oba należą do władz w Dubaju.