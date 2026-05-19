Świat Atak na meczet w Kalifornii. Pięć osób nie żyje

USA. Policja w San Antonio na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: JOHN GASTALDO/EPA/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Trzy osoby, w tym ochroniarz meczetu, zostały zastrzelone w poniedziałek w Islamic Center of San Diego w dzielnicy Clairemont. Dwóch zamachowców odnaleziono martwych w samochodzie kilka ulic dalej. Według policji prawdopodobnie popełnili samobójstwo.

Prezydent Donald Trump oświadczył, że został poinformowany o sytuacji i administracja "będzie bardzo dokładnie przyglądać się sprawie". - Przekazują raport w tej sprawie, w meczecie... I to jest straszna sytuacja - ocenił cytowany przez CNN prezydent USA.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Widziałem to wszystko i więcej". Tragiczne sceny po ataku dronów na obóz

"Najgorszy koszmar każdej społeczności"

Szef policji w San Diego, Scott Wahl, poinformował, że funkcjonariusze otrzymali pierwsze zgłoszenie o uzbrojonym napastniku około godziny 11.43 czasu lokalnego. Na miejsce skierowano od 50 do 100 policjantów, którzy prowadzili przeszukanie budynku pomieszczenie po pomieszczeniu, wyważając część drzwi.

- To najgorszy koszmar każdej społeczności - powiedział podczas konferencji prasowej. Dodał też, że ochroniarz meczetu odegrał "kluczową rolę" w zapobieżeniu jeszcze większej tragedii. Według policji obaj podejrzani mieli 17 i 19 lat.

Samochód z ciałami podejrzanych o przeprowadzenie ataku

Jak podały CNN i Axios, niemal równocześnie z przyjazdem policji do meczetu zaczęły napływać zgłoszenia o kolejnych strzałach kilka przecznic dalej. Policja poinformowała, że ostrzelany został pracownik firmy ogrodniczej, jednak nie odniósł obrażeń.

Funkcjonariusze odnaleźli samochód z ciałami dwóch podejrzanych. Śledczy analizują obecnie nagrania z kamer monitoringu i inne dowody, próbując ustalić motyw ataku.

Zwierzchnik meczetu imam Taha Hassane nazwał atak "oburzającym aktem przemocy wymierzonym w miejsce kultu". Podkreślił, że centrum islamskie służy modlitwie, edukacji i spotkaniom społeczności. Ośrodek pełni także funkcję szkoły; według władz wszystkie dzieci ewakuowano bezpiecznie pod eskortą policji.

Do strzelaniny doszło w czasie Zu al-Hidżdża (Dhul Hijjah) - jednego z najświętszych miesięcy w islamie, rozpoczynającego sezon pielgrzymki (hadżdżu) i prowadzącego do święta Eid al-Adha (Święta Ofiarowania). Gubernator Kalifornii Gavin Newsom oraz burmistrz San Diego Todd Gloria poinformowali, że są na bieżąco informowani o sytuacji.