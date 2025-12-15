Logo strona główna
Świat

Babisz znów premierem Czech

Andriej Babisz
Przeciwnicy nazywają go czeskim Viktorem Orbanem. Andrej Babisz ma szansę odzyskać władzę
Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Przedstawiciel populistycznej prawicy Andrej Babisz ponownie został premierem Czech. Stanął na czele koalicyjnego rządu, na który składają się partia Babisza - ANO, Wolność i Demokracja Bezpośrednia oraz Zmotoryzowani. Nowy czeski rząd stawia pod znakiem zapytania dalszą pomoc dla Ukrainy.

Prezydent Czech Petr Pavel powołał w poniedziałek koalicyjny rząd premiera Andreja Babisza. Gabinet tworzą ugrupowania o profilu nacjonalistycznym, eurosceptycznym i populistycznym: zwycięski w ostatnich wyborach ruch ANO Babisza, Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD) oraz Zmotoryzowani.

Rząd składa się obecnie z premiera i 14 ministrów, z których jeden kieruje dwoma resortami.

Prawicowa koalicja u władzy

W poniedziałek, 72 dni po wyborach, nominacje ministerialne odebrało i złożyło ślubowanie 14 członków rządu. Piętnastego ministra Pavel nie mianował, powierzając kierowanie resortem środowiska ministrowi spraw zagranicznych Petrowi Macince. Prezydent ma zastrzeżenia do kandydatury Filipa Turka z partii Zmotoryzowani. Miał on być autorem kilku wpisów w sieciach społecznościowych, w których nie krył sympatii nazistowskich i rasistowskich.

Prezydent Czech Petr Pavel i premier Andrej Babiš na Zamku Praskim
Koniec "zimnej wojny" w Czechach. "Krok, o którym nigdy wcześniej nie myślałem"
Maciej Wacławik
Andrej Babisz
Babisz chce być premierem, prezydent stawia warunki
Andrej Babisz
Znalazł koalicjantów. Uzgodnili nowy rząd

Babisz zapowiada, że nowy gabinet ma skupić się na własnych obywatelach i kwestionuje zasadność finansowania Ukrainy przez Unię Europejską. Pod znakiem zapytanie jest też przyszłość czeskiej inicjatywy amunicyjnej dla Ukrainy.

Jako kandydat na prezydenta w 2023 roku, Babisz zastrzegł, iż nie pomógłby Polsce, gdyby ta została zaatakowana. Zmienił on jednak swoje zdanie, stwierdzając w październiku tego roku, iż "będzie stać po stronie Polski" w razie jakiegokolwiek zagrożenia.

Nowo zaprzysiężony premier wykluczył możliwość przeprowadzenia referendum w sprawie dalszego członkostwa Czech w UE i NATO, o czym w kampanii wyborczej mówili jego obecni partnerzy z rządu.

Miliarder premierem

Andrej Babisz, prywatnie miliarder i biznesmen, zostaje premierem po raz trzeci. W latach 2013-2017 Babisz i ANO współrządziły Czechami, a pomiędzy 2017 i 2021 stał na czele rządu mniejszościowego. w 2021 roku przegrał on wybory. Wyborcza porażka była spowodowana podejrzeniami o wyłudzenie dwóch miliardów euro w dotacjach dla jednej ze swoich spółek.

Autorka/Autor: aaw/kg

Źródło: PAP, OKO.press

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

