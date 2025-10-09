Logo strona główna
Świat

"Jako prywatna osoba". Doradca Nawrockiego tłumaczy udział w spotkaniu z politykami AfD

Prof. Andrzej Nowak podczas spotkania w Bundestagu
Prof. Nowak cytuje Słowackiego, mówiąc o AfD: i tam są ludzie, i tam mają dusze
Źródło: TVN24
Profesor Andrzej Nowak wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez polityków ekstremistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) w Bundestagu. Doradca prezydenta Karola Nawrockiego powiedział, że był tam "wyłącznie jako prywatna osoba". Miał wystąpienie, a później odpowiadał między innymi na pytania reporterki TVN24 o swój udział w wydarzeniu.

W środę w kompleksie niemieckiego parlamentu, w budynku Marie-Elisabeth-Lueders-Haus, odbył się zorganizowany przez opozycyjną Alternatywę dla Niemiec (AfD) wykład oraz dyskusja z udziałem doradcy prezydenta RP Karola Nawrockiego profesora Andrzeja Nowaka, a także trzech posłów AfD: Goetza Froemminga, Alexandra Wolfa oraz mającego polskie korzenie Adama Baltena.

Dziękując za zaproszenie do "niezwykle prestiżowego miejsca", prof. Nowak zaznaczył, że występuje "wyłącznie jako prywatna osoba, obywatel Polski oraz historyk". W swoim wykładzie wezwał do "zachowania prawa jednostek do indywidualnej pamięci", co stanowi "kulturę wolności". Jednocześnie opowiedział się przeciwko "różnorodności pozorowanej".

Prof. Nowak: przeszkadza pokusa niedostrzegania Polski

W kontekście drugiej wojny światowej historyk zwrócił uwagę, że Polska "należy do mniej zauważanych ofiar w niemieckiej kulturze pamięci". Przypomniał jednocześnie, że Polskę i Niemcy łączy także "tysiąclecie sąsiedztwa, w którym wcale nie przeważa wrogość i nienawiść". Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego przestrzegł zarazem przed "imperializmami, które porozumiewają się ze sobą kosztem słabszych państw".

Prof. Andrzej Nowak podczas spotkania w Bundestagu
Prof. Andrzej Nowak podczas spotkania w Bundestagu
Źródło: TVN24

- To, co przeszkadza najbardziej w rozmowie, to pokusa niedostrzegania (przez Niemców - red.) Polski. Przekonanie, że na wschodzie liczy się tylko Rosja. A także perspektywa, w której Niemcy ustawiają się w roli nauczyciela, uczą dobrych manier, pamięci, postępowania - stwierdził Nowak i podkreślił, że "uderza systematyczne pomijanie pojęcia ludobójstwo w stosunku do Polaków". Jako przykłady ludobójstwa wskazał na zbrodnię pomorską, akcję AB czy rzeź Woli.

- Próba zastąpienia narodów czymś innym będzie nieuchronnie prowadzić do przemocy. Przed tym powinniśmy się bronić - stwierdził Nowak. UE nazwał w tym kontekście "cennym pomysłem, który pomógł uniknąć wojny". Jednocześnie próby "zastąpienia narodu ideologią antynarodową" uznał za sprzeczne z duchem Europy.

Profesor Andrzej Nowak na spotkaniu zorganizowanym przez AfD
Źródło: TVN24

Prof. Nowak krytycznie o próbach stworzenia "nowego formatu" rozmów z Rosją

Odpowiadając na pytanie o polityczną izolację, z którą mierzy się na niemieckiej scenie politycznej AfD, Nowak odpowiedział, że "można nie zgadzać się z poglądami", ale nie można "delegitymizować demokracji" i wyborów społeczeństwa.

Profesor Nowak krytycznie wypowiedział się o próbach byłej kanclerz Angeli Merkel stworzenia "nowego formatu" rozmów z Rosją w 2021 roku. - My, przedstawiciele narodów Europy Wschodniej, między Niemcami a Rosją, obawiamy się polityki appeasementu, gdy polityk niemiecki mówi "weźcie kawałek, nie idźcie dalej".

O inicjatywie Domu Niemiecko-Polskiego profesor Nowak powiedział, że jest "potencjalnie dobra", ale jeśli będzie "odgórne planowanie pamięci, to nic dobrego z tego nie wyniknie".

Prof. Nowak o AfD: i tam są ludzie, i tam mają dusze

Po wykładzie prof. Nowak zapytany przez reporterkę TVN24 Alicję Rucińską, dlaczego przyjął zaproszenie na spotkanie od polityków Alternatywy dla Niemiec odparł, że "warto rozmawiać na temat trudnej historii polsko-niemieckiej z tymi siłami politycznymi, jakie są w Niemczech, zwłaszcza jeżeli zajmują drugie miejsce w parlamencie i mają poważne widoki na wygranie najbliższych wyborów do Bundestagu".

Na pytanie, czy nie przeszkadza mu to, że według Urzędu do spraw Konstytucji AfD jest partią ekstremistyczną, stwierdził, że "przeszkadzają mu próby delegalizowania partii popieranych demokratycznie przez bardzo duże grupy wyborców w krajach europejskich". - Próby delegalizacji demokracji nie podobają mi się nigdzie - dodał.

Kiedy reporterka przypomniała kontrowersyjne wypowiedzi polityków AfD, w tym kwestionowanie granicy na Odrze i Nysie, stwierdził, że "radykalnie się z nimi nie zgadza i myśli, że było to słychać w czasie dzisiejszego (środowego - red.) spotkania".

"Guru prawicy" pisze o Kaczyńskim. "Nie sprostał wielkiej odpowiedzialności"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Guru prawicy" pisze o Kaczyńskim. "Nie sprostał wielkiej odpowiedzialności"

Polska

- Po to tutaj byłem, żeby przedstawić polski i historyczny punkt widzenia. Natomiast chciałem podkreślić, że w AfD z całą pewnością są nie tylko tacy politycy, których wypowiedzi pani cytowała, ale również tacy, którzy mnie tutaj zaprosili. To znaczy politycy, którzy upominają się o język polski w szkołach, o polskie tablice na miejscach kaźni czy też starają się wspierać polską mniejszość tutaj - podkreślił.

- W AfD są różni ludzie. Użyję słów Juliusza Słowackiego, który mówił w czasie powstania listopadowego o Rosjanach "i tam są ludzie, i tam mają dusze". Nie można przyjmować założenia, że w gronie 30 procent Niemców, którzy głosują na AfD są sami ludzie nienawistni Polsce - dodał.

Froemming: AfD zależy na poznaniu polskiej perspektywy

Witając gościa z Polski, poseł AfD Goetz Froemming podkreślił, że "nie chodzi o zawieranie nowych politycznych sojuszy", a AfD doprowadziła do spotkania z Nowakiem, bo partii zależy na poznaniu polskiej perspektywy i utrzymaniu kontaktów z Polakami.

W kontekście Domu Niemiecko-Polskiego Froemming odnotował, że koncepcja wykonana jest wyłącznie przez stronę niemiecką, a "powinien on być - jak sama nazwa wskazuje - stworzony przez dwie strony".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Profesor Nowak punktuje, co "wykreślono, usunięto" z podstawy programowej. Wprowadza w błąd

Michał Istel

Przed przyjazdem do Berlina profesor Nowak zapowiedział, że weźmie udział w wydarzeniu w Bundestagu jako osoba prywatna i że zaproszono go jeszcze przed polskimi wyborami prezydenckimi. Z doniesień medialnych wynika, że polskie MSZ odradzało udział w dyskusji z posłami AfD.

Na zaproszeniu frakcja Alternatywy dla Niemiec przedstawiła prof. Nowaka jako "historyka oraz doradcę prezydenta Polski Karola Nawrockiego".

Największe niemieckie partie polityczne od lat izolują AfD na krajowej scenie, zarzucając jej działaczom radykalizm i prawicowy populizm, a także utrzymywanie kontaktów z Rosjanami.

W ostatnich wyborach parlamentarnych Alternatywa dla Niemiec uzyskała 20,8 proc. głosów i był to drugi najlepszy wynik po koalicji CDU/CSU z poparciem 28,5 procent. Obecnie w niektórych sondażach AfD jest samodzielnym liderem.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty/adso

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica