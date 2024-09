Rodzi się tu światowe centrum terroryzmu? Europa już widzi konsekwencje

Od 2021 roku liczba ataków terrorystycznych w Burkina Faso , Mali i Nigrze podwoiła się - pisze we wtorek Reuters na podstawie danych zebranych przez ACLED (Armed Conflict Location and Event Data), amerykańską agencję mapowania konfliktów. W 2024 r. w tych krajach miesięcznie średnio dochodzi do 224 zamachów, podczas gdy w 2021 r. miesięcznie były ich średnio 128. Najsilniej dotknięte terroryzmem jest Burkina Faso, które według indeksu GTI (Global Terrorism Index) jest miejscem jednej czwartej zgonów na skutek ataków terrorystycznych na świecie.

"Dżihadyści swobodnie przemieszczają się po tych trzech krajach"

Rosną obawy o bezpieczeństwo, a wraz z nimi liczby migrantów

Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) należącej do ONZ, szlak z krajów Afryki Zachodniej na należące do Hiszpanii Wyspy Kanaryjskie jest najszybciej zyskującą na popularności trasą. W pierwszym półroczu 2024 r. około 17,3 tys. migrantów przyjechało z Sahelu do Europy. To 62-procentowy wzrost względem tego samego okresu w 2023 r., kiedy liczba ta wniosła ok. 10,7 tysiąca.