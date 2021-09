Przywódca afgańskiego Narodowego Frontu Obrony wzywa do narodowego powstania przeciw talibom 

Walki z talibami w Dolinie Pandższiru trwają - twierdzi przywódca mudżahedinów Ahmad Masud. W poniedziałkowym przemówieniu zwrócił się z apelem do Afgańczyków. "Gdziekolwiek przebywacie, w Afganistanie czy poza nim, wzywam was do rozpoczęcia powstania, w imię godności, wolności i pomyślności naszego kraju" - oznajmił. Wcześniej rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid ogłosił, że Dolina Pandższiru znajduje się już pod ich całkowitą kontrolą.

Przywódca skupionych w Dolinie Pandższiru mudżahedinów Ahmad Masud wezwał w poniedziałek Afgańczyków do narodowego powstania przeciwko talibom. "Gdziekolwiek przebywacie, w Afganistanie czy poza nim, wzywam was do rozpoczęcia powstania, w imię godności, wolności i pomyślności naszego kraju" - zaapelował do rodaków Masud w rozesłanym do mediów przemówieniu.