Do wypadku doszło 18 grudnia 2023 roku, około godziny 6 rano, na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Rzecha i Załęskiej w Rzeszowie. 14-letnia Daria szła wtedy na przystanek autobusowy — miała jechać do szkoły. Sygnalizacja świetlna na przejściu nie działała, pulsowało jedynie żółte światło.

Przejście rozdziela wyspa. Nastolatka pokonała jego pierwszą część i weszła na drugą jezdnię. Gdy znajdowała się mniej więcej w połowie, została potrącona przez kierującego volkswagenem passatem. Siła uderzenia była tak duża, że dziewczynka została odrzucona na kilkadziesiąt metrów. Samochód zatrzymał się dopiero kawałek dalej.

Moment wypadku zarejestrował monitoring Źródło: Miejski Monitoring

Nastolatka odniosła w wypadku bardzo poważne obrażenia. Miała m.in. złamany kręgosłup, miednicę, obojczyk i rękę, a także doznała wstrząśnienia mózgu. Pierwsze dwa tygodnie spędziła na oddziale ortopedycznym, kolejne półtora miesiąca — na oddziale rehabilitacyjnym. Lekarze musieli zastosować metalowe druty, aby ustabilizować złamane kości.

W marcu, w rozmowie z tvn24.pl, Dariusz Stec — ojciec rannej w wypadku dziewczynki — mówił, że Daria porusza się już samodzielnie, ale wymaga stałej rehabilitacji i prawdopodobnie nigdy nie odzyska pełnej sprawności.

Ojciec potrąconej 14-latki. "Walczymy o to, aby córka dochodziła do siebie" Źródło: TVN24

Za kierownicą wojskowy

Rzeszowscy policjanci, którzy interweniowali na miejscu wypadku, przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady oraz wylegitymowali uczestników. – W oparciu o ich rozpytanie sporządzili notatkę – przekazywała podkomisarz Magdalena Żuk, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Pierwsze ustalenia policji wskazywały, że dziewczynka przebiegała przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Nagranie z miejskiego monitoringu pokazało jednak, że 14-latka przechodziła przez przejście zgodnie z przepisami. Jak tłumaczy podkomisarz Żuk, były to jedynie "wstępne ustalenia", które w dalszym etapie śledztwa zostały zweryfikowane. Ostatecznie sąd nie brał ich pod uwagę przy wydawaniu wyroku.

Za kierownicą volkswagena passata siedział 40-letni Daniel O., zawodowy żołnierz. Z tego względu wyjaśnianiem okoliczności wypadku zajęła się Żandarmeria Wojskowa w Rzeszowie.

Zgromadzony materiał dowodowy — w tym zapisy z kamer miejskiego monitoringu, które zarejestrowały moment potrącenia — został przekazany Żandarmerii Wojskowej.

Skazany na grzywnę

Śledztwo w sprawie wypadku prowadziła Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie. Oskarżyła ona Daniela O. o spowodowanie wypadku drogowego, za co grozi do trzech lat więzienia.

W toku postępowania powołano biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Ustalono, że kierowca poruszał się z prędkością około 60 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h — a więc przekroczył dozwoloną prędkość. Na nagraniu z miejskiego monitoringu nie widać również, by zwolnił przed przejściem dla pieszych, do czego zobowiązują przepisy.

Akt oskarżenia trafił do sądu w listopadzie 2024 roku. 6 marca 2025 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie uznał Daniela O. za winnego spowodowania wypadku. Wydał w tej sprawie wyrok nakazowy, skazując mężczyznę na sześć tysięcy złotych grzywny oraz pięć tysięcy złotych nawiązkę na rzecz rannej nastolatki.

Potrącona na pasach 14-latka miała złamany kręgosłup i kości. Sąd orzekł wobec kierowcy karę grzywny Źródło: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24

Rodzina i prokuratura chcą innego wyroku

Z wyrokiem nie zgodziła się rodzina rannej w wypadku dziewczynki i prokuratura. Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie w rozmowie z tvn24.pl określił go jako "niesłuszny i rażąco niski", a zasądzoną karę jako "niewspółmierną do popełnionego czynu".

Innego orzeczenia domaga się również Dariusz Stec, ojciec 14-latki: – W sytuacji, gdy człowiek doznaje tak poważnego uszczerbku na zdrowiu, kara jest według mnie nieadekwatna do tego, co się wydarzyło – mówił w rozmowie z TVN24.

- Przed tym skrzyżowaniem jest przejazd kolejowy i ograniczenie prędkości do 30 km/h. Zaraz za przejazdem jest podniesienie do 50 km/h i przez to skrzyżowanie też jest 50 km/h. Nie wiem dlaczego z rana na tym skrzyżowaniu było światło pulsacyjne - kierowca powinien zachować jeszcze większą ostrożność przy przejściu dla pieszych. Ludzie idą wtedy do pracy, dzieci do szkoły, więc trzeba na to szczególnie uważać. Gdyby kierowca jechał z prędkością zgodną z przepisami i dostosował ją do warunków, do tego wypadku by nie doszło – dodał.