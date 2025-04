Martwa niedźwiedzica w Bieszczadach. "Nie można wykluczyć, że doszło do postrzelenia"

Rząd Słowacji zatwierdził plan odstrzału 350 niedźwiedzi Źródło: TVN24

Służby wyjaśniają przyczyny i okoliczności śmierci niedźwiedzicy, którą znaleziono w Roztokach Górnych w Bieszczadach na Podkarpaciu. Zwierzę miało ranę na brzuchu. Prokuratura informuje, że nie można wykluczyć, że ktoś celowo ją postrzelił.

Kluczowe fakty: Wiek martwej niedźwiedzicy oszacowano na trzy-cztery lata.

Odbędzie się sekcja zwłok zwierzęcia, aby sprawdzić, czy ktoś do niej strzelał.

Nie jest wykluczone, że niedźwiedzica mogła zostać zraniona na terenie Słowacji.

Jeśli okaże się, że niedźwiedzica została zabita w Polsce, sprawcy jej śmierci może grozić do pięciu lat więzienia.

Martwa niedźwiedzica została znaleziona przez przypadkową osobę w niedzielę (20 kwietnia) w masywie leśnym w pobliżu Roztok Górnych w Gminie Cisna niedaleko granicy ze Słowacją. Zgłoszenie wpłynęło do Komendy Powiatowej Policji w Lesku około godziny 8:30. - Nasi funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i przesłuchali świadków - przekazała nam aspirant sztabowa Katarzyna Fechner, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Lesku.

O sprawie powiadomiona została Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Wiek martwej niedźwiedzicy został oszacowany na trzy-cztery lata.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Lesku. Toczy się z artykułu 181 par. 3 Kodeksu karnego, który dotyczy spowodowania zniszczeń w przyrodzie.

§ 1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 2. Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy lub uszkadza rośliny, zwierzęta, grzyby lub ich siedliska, lub siedliska przyrodnicze, powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy lub uszkadza rośliny, zwierzęta, grzyby pozostające pod ochroną gatunkową lub ich siedliska, powodując istotną szkodę. § 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 5. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 lub 3 działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Jak przekazała Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krośnie, śledztwo dotyczy "spowodowania w nieustalonym dniu nie później niż 19 kwietnia 2025 r. w nieustalonym miejscu ze skutkiem w miejscowości Roztoki Górne zniszczenia poprzez zabicie niedźwiedzia brunatnego, powodując istotną szkodę w świecie zwierzęcym".

Rzeczniczka przekazała, że nie można wykluczyć, że doszło do postrzelenia niedźwiedzia. "Na obecnym etapie dokonanie jednoznacznego stwierdzenia w tym zakresie jest utrudnione z uwagi na proces rozkładu i wiążącą się z tym potrzebą przeprowadzenia szczegółowych badań przez biegłego odpowiedniej specjalności" - podkreśliła.

Nie jest też wykluczone, że niedźwiedzica mogła zostać zraniona na terenie Słowacji, gdzie wprowadzony został odstrzał tych drapieżników.

W najbliższym czasie odbędzie się sekcja zwłok zwierzęcia w celu ustalenia przyczyn jego śmierci.

Prokuratura będzie także ustalać i przesłuchiwać ewentualnych świadków zdarzenia, aby ustalić, czy doszło do umyślnego uśmiercenia niedźwiedzicy oraz czy doszło do tego na terenie Słowacji, czy Polski. W naszym kraju niedźwiedzie są pod ścisłą ochroną i wtedy będzie to przestępstwo, za które grozi do pięciu lat więzienia.

"Dalszych ustaleń wymaga także charakter tego czynu - w szczególności pod kątem oceny, czy uśmiercenie niedźwiedzia spowodowało zniszczenie w świecie zwierzęcym w znacznych rozmiarach, co uzasadniałoby zakwalifikowanie czynu z przepisu artykuły 181 paragraf 1 Kodeksu karnego" - podsumowuje prok. Marta Kolendowska-Matejczuk.

Od 1952 roku niedźwiedzie w naszym kraju objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Oznacza to, że nie można ich zabijać, ranić ani łapać, płoszyć i niepokoić, niszczyć ich siedlisk, przetrzymywać w niewoli, ani handlować nimi lub ich pogłowiem, skórami, czy tłuszczem. Każde naruszenie tych zakazów jest karalne - może grozić grzywna, ograniczenie wolności, a nawet do pięciu lat więzienia.