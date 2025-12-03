Pijany pacjent zaatakował lekarza

Adam Szłapka, rzecznik rządu, przedstawia szczegóły projektu na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 18 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Krośnie na Podkarpaciu. Z treści zgłoszenia wynikało, że agresywny pacjent znieważył i zaatakował dyżurującego lekarza. Mężczyzna został obezwładniony przez personel placówki.

"Skierowani na miejsce funkcjonariusze ustalili, że 70-latek trafił na oddział ratunkowy krośnieńskiego szpitala, gdzie udzielano mu pomocy medycznej. Mężczyzna znajdował się pod widocznym wpływem alkoholu. W pewnym momencie samodzielnie odłączył się od kroplówki, a następnie zaatakował dyżurującego lekarza, uderzając go pięścią w twarz" - przekazała krośnieńska policja.

Badanie wykazało, że 70-latek miał około półtora promila alkoholu w organizmie. Trafił do policyjnej izby zatrzymań i usłyszał zarzut znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, ma też zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym.

Policja przypomina, że personel medyczny - lekarze, pielęgniarki i ratownicy - podczas wykonywania obowiązków służbowych korzystają ze statusu funkcjonariuszy publicznych, co oznacza, że podlegają szczególnej ochronie prawnej. Naruszenie ich nietykalności cielesnej jest przestępstwem i może skutkować surowymi konsekwencjami - grzywną, ograniczeniem wolności lub karą pozbawienia wolności do trzech lat.